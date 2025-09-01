РУС
Новости Стрельба в Фастове
Смертельная стрельба в Фастове: злоумышленнику сообщено о подозрении, - полиция

Стрельба в Фастове 31 августа: мужчине объявили подозрение

53-летнему местному жителю Фастова Киевской области, который накануне открыл огонь по отцу и сыну во время конфликта, сообщили о подозрении. Ему грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает полиция Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

Происшествие произошло 31 августа в Фастове.

Отмечается, что после словесного спора мужчина поехал домой, взял оружие и вернулся к оппонентам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стрельба произошла на Киевщине: есть погибший и раненый

Как следствие, он произвел несколько выстрелов в отца и 28-летнего сына. Младший из пострадавших скончался в больнице, его отец до сих пор борется за жизнь под наблюдением медиков.

Оружие изъято, а нападающий задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Следователи сообщили ему о подозрении за покушение на убийство двух человек, умышленное убийство и незаконное хранение оружия. За содеянное злоумышленнику грозит до 15 лет за решеткой или пожизненное заключение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во Львове произошла стрельба, полиция задержала вероятного стрелка,- СМИ. ФОТО (обновлено)

Ранее сообщалось, что вследствие стрельбы в Фастове Киевской области один человек погиб, еще один получил ранения. Правоохранители задержали злоумышленника, который стрелял в людей.

Автор: 

Киевская область (4310) Нацполиция (16724) стрельба (3297) Фастов (27) подозрение (563) Фастовский район (37)
Так нежно промолчали про короткоствол.
01.09.2025 20:24 Ответить
яке кончене, щоб після сварки йти вбивати інших
01.09.2025 20:27 Ответить
чому не пишуть, що за зброя? нагородний пістолет?
01.09.2025 20:34 Ответить
53 роки і дурне? якраз тільки дозволити зброєю короткоствольною володіти...
01.09.2025 20:50 Ответить
Так у нього рушниця була?
01.09.2025 20:54 Ответить
 
 