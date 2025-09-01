Смертельная стрельба в Фастове: злоумышленнику сообщено о подозрении, - полиция

53-летнему местному жителю Фастова Киевской области, который накануне открыл огонь по отцу и сыну во время конфликта, сообщили о подозрении. Ему грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Происшествие произошло 31 августа в Фастове.

Отмечается, что после словесного спора мужчина поехал домой, взял оружие и вернулся к оппонентам.

Как следствие, он произвел несколько выстрелов в отца и 28-летнего сына. Младший из пострадавших скончался в больнице, его отец до сих пор борется за жизнь под наблюдением медиков.

Оружие изъято, а нападающий задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Следователи сообщили ему о подозрении за покушение на убийство двух человек, умышленное убийство и незаконное хранение оружия. За содеянное злоумышленнику грозит до 15 лет за решеткой или пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что вследствие стрельбы в Фастове Киевской области один человек погиб, еще один получил ранения. Правоохранители задержали злоумышленника, который стрелял в людей.