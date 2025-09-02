На фронті за добу понад 170 боєзіткнень. Сили оборони відбили 46 штурмів на Покровському напрямку, - Генштаб. КАРТИ

Загалом упродовж минулої доби, 1 вересня 2025 року, на фронті було зафіксовано 172 бойові зіткнення.

Удари по території України

Вчора противник завдав 64 авіаційних ударів, скинувши 120 керованих бомб.

Крім цього, здійснив 4918 обстрілів, зокрема 77 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5462 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Хлібороб Сумської області; Білогір’я, Новоселівка Запорізької області.

Удари по ворогу

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і8 три артилерійські засоби противника.

Генштаб нагадує, що загалом, втрати російських загарбників минулої доби становили 800 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, чотири бойових броньованих машини, 53 артилерійських системи, реактивну систему залпового вогню, 170 безпілотних літальних апаратів, 89 одиниць автомобільної техніки та важку вогнеметну систему окупантів.

Обстановка на Півночі

Як зазначається, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 11 атак росіян.

Минулої доби противник завдав 8 авіаційних ударів, загалом скинув 20 керованих авіаційних бомб, та здійснив 204 обстріли, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили сім атак окупанта в районах населених пунктів Глибоке, Вовчанськ та у бік Нової Кругляківки, Новоплатонівки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 14 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка та Степова Новоселівка.

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Колодязі, Зарічне та у бік населених пунктів Карпівка, Шандриголове, Ямпіль, Дронівка та Серебрянка.

На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили 11 атак противника поблизу Григорівки та в напрямку Серебрянки і Виїмки.

На Краматорському напрямку окупанти сім разів атакували в районі Часового Яру та у напрямку населених пунктів Міньківка, Миколаївка, Ступочки.

Також зазначається, що на Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак у районі Щербинівки та в бік Плещіївки, Неліпівки та Русиного Яру, Полтавки.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Заповідне, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне у напрямках Балагану, Променя, Мирнограду, Родинського, Покровська", - наголошують у Генштабі.

Обстановка на Півдні

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 24 атаки у районах населених пунктів Зелений Гай, Толстой, Піддубне, Мирне, Перебудова, Маліївка, Шевченко та у напрямку населених пунктів Філія, Іванівка, Іскра, Олександроград, Новоселівка, Комишуваха.

Також Генштаб інформує, що на Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

Один раз загарбницькі підрозділи атакували на Оріхівському напрямку - окупанти намагались просунутися у бік населеного пункту Плавні.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили три ворожі атаки.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.