Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 083 790 осіб (+800 за добу), 11 156 танків, 32 301 артсистема, 23 233 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 083 790 осіб російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 2.09.25 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 1083790 (+800) осіб
танків - 11156 (+1) од
бойових броньованих машин - 23233 (+4) од
артилерійських систем - 32301 (+53) од
РСЗВ - 1477 (+1) од
засоби ППО - 1213 (+0) од
літаків - 422 (+0) од
гелікоптерів - 341 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 55446 (+170)
крилаті ракети - 3664 (+0)
кораблі / катери - 28 (+0)
підводні човни - 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни - 60488 (+89)
спеціальна техніка - 3952 (+0)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
