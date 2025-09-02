УКР
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 083 790 осіб (+800 за добу), 11 156 танків, 32 301 артсистема, 23 233 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 083 790 осіб російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 2.09.25 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1083790 (+800) осіб
танків - 11156 (+1) од
бойових броньованих машин - 23233 (+4) од
артилерійських систем - 32301 (+53) од
РСЗВ - 1477 (+1) од
засоби ППО - 1213 (+0) од
літаків - 422 (+0) од
гелікоптерів - 341 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 55446 (+170)
крилаті ракети - 3664 (+0)
кораблі / катери - 28 (+0)
підводні човни - 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни - 60488 (+89)
спеціальна техніка - 3952 (+0)

Також дивіться: Боєкомплект, техніка і сім окупантів - 77 ОАеМБр "мінусує" противника. ВIДЕО

ліквідація рф
Фото:

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

армія рф (18579) Генштаб ЗС (7191) ліквідація (4412) знищення (8131)
Щось менше і менше намолот кацапів,невже вже прозрівають і не вистачає їх????
02.09.2025 07:37 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
02.09.2025 07:38 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗС!!!
02.09.2025 08:10 Відповісти
 
 