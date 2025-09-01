УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7228 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російської техніки
618 0

Боєкомплект, техніка і сім окупантів - 77 ОАеМБр "мінусує" противника. ВIДЕО

Пілоти ударних дронів-камікадзе 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади продовжують тримати оборону. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у  результаті операції було знищено склад з боєкомплектом, радіолокаційну станцію, автомобіль "буханку" та мотоцикл окупантів.

Українські безпілотники пролетіли й вздовж окопу, завдаючи точкових ударів по позиціях ворога. Під час операції було ліквідовано сімох російських військових.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оператор дрона-камікаде ліквідував окупанта, який ховався під мостом, у "кишені". ВIДЕО

безпілотник (4786) ліквідація (4405) техніка (1906) мотоцикл (100) дрони (5392) 77 ОАБ (34)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 