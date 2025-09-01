Боєкомплект, техніка і сім окупантів - 77 ОАеМБр "мінусує" противника. ВIДЕО

Пілоти ударних дронів-камікадзе 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади продовжують тримати оборону. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті операції було знищено склад з боєкомплектом, радіолокаційну станцію, автомобіль "буханку" та мотоцикл окупантів.

Українські безпілотники пролетіли й вздовж окопу, завдаючи точкових ударів по позиціях ворога. Під час операції було ліквідовано сімох російських військових.

