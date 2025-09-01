Боекомплект, техника и семь оккупантов - 77-я ОАэМБр "минусует" противника. ВИДЕО

Пилоты ударных дронов-камикадзе 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады продолжают держать оборону. Как сообщает Цензор.НЕТ, вследствие операции были уничтожены склад с боекомплектом, радиолокационная станция, автомобиль "буханка" и мотоцикл оккупантов.

Украинские беспилотники пролетели и вдоль окопа, нанося точечные удары по позициям врага. Во время операции были ликвидированы семь российских военных.

