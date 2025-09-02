Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 083 790 человек (+800 за сутки), 11 156 танков, 32 301 артсистема, 23 233 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 083 790 человек российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 2.09.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1083790 (+800) человек
танков - 11156 (+1) ед
боевых бронированных машин - 23233 (+4) ед.
артиллерийских систем - 32301 (+53) ед
РСЗО - 1477 (+1) ед
средства ПВО - 1213 (+0) ед
самолетов - 422 (+0) ед
вертолетов - 341 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня - 55446 (+170)
крылатые ракеты - 3664 (+0)
корабли/катера - 28 (+0)
подводные лодки - 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны - 60488 (+89)
специальная техника - 3952 (+0)
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
148! одиниць знищеної техніки та 800 чумардосів за день.
Броня мінімум - 5. Арта файно, логістика норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 083 000 це більше, ніж все населення Рязанської області.