Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 083 790 человек (+800 за сутки), 11 156 танков, 32 301 артсистема, 23 233 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 083 790 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 2.09.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1083790 (+800) человек
танков - 11156 (+1) ед
боевых бронированных машин - 23233 (+4) ед.
артиллерийских систем - 32301 (+53) ед
РСЗО - 1477 (+1) ед
средства ПВО - 1213 (+0) ед
самолетов - 422 (+0) ед
вертолетов - 341 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня - 55446 (+170)
крылатые ракеты - 3664 (+0)
корабли/катера - 28 (+0)
подводные лодки - 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны - 60488 (+89)
специальная техника - 3952 (+0)

ликвидация РФ
Фото: Источник

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Топ комментарии
+11
Минув 4213 день москальсько-української війни.
148! одиниць знищеної техніки та 800 чумардосів за день.
Броня мінімум - 5. Арта файно, логістика норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 083 000 це більше, ніж все населення Рязанської області.
02.09.2025 08:44 Ответить
+7
Боженько! Бережи вояків ЗС!!!
02.09.2025 08:10 Ответить
+7
02.09.2025 08:46 Ответить
Щось менше і менше намолот кацапів,невже вже прозрівають і не вистачає їх????
02.09.2025 07:37 Ответить
вони просто вчаться, уже не лізуть у лобові м'ясні штурми великими групами, а просочуються одиницями між українськими позиціями. кількість бойових зіткнень за добу постійно в межах 160-200, а втрати орків у живій силі зменшились. тобто тут ставити питання про не вистачає їх є недоречно. грамотніше буде ставити питання, що втрати орків стали нижчими, тому що вони майже відмовились від кучних м'ясних штурмів, тобто змінили тактику своїх атак.
02.09.2025 08:56 Ответить
ж/д логистика по мясу с зауралья уменьшилась из-за ********* ж/д узлов на волгограде и растове... кроме того с горючкой проблемы
02.09.2025 09:11 Ответить
Єті тварі нєпрозрєваємыє ввіду лішнєхромосомності!
02.09.2025 11:41 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
02.09.2025 07:38 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗС!!!
02.09.2025 08:10 Ответить
Минув 4213 день москальсько-української війни.
148! одиниць знищеної техніки та 800 чумардосів за день.
Броня мінімум - 5. Арта файно, логістика норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 083 000 це більше, ніж все населення Рязанської області.
02.09.2025 08:44 Ответить
02.09.2025 08:46 Ответить
02.09.2025 09:13 Ответить
у наших Героев за спинами матери, жёны и дети... поэтому или со щитом, или на щите... ну и такие ухилянты-ивалиды типа меня, которым даже с окопа не выпрыгнуть с больными суставами, но кто зарабатывает валюту для ВСУ
02.09.2025 09:25 Ответить
 
 