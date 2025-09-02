Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 083 790 человек (+800 за сутки), 11 156 танков, 32 301 артсистема, 23 233 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 083 790 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 2.09.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1083790 (+800) человек

танков - 11156 (+1) ед

боевых бронированных машин - 23233 (+4) ед.

артиллерийских систем - 32301 (+53) ед

РСЗО - 1477 (+1) ед

средства ПВО - 1213 (+0) ед

самолетов - 422 (+0) ед

вертолетов - 341 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 55446 (+170)

крылатые ракеты - 3664 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 60488 (+89)

специальная техника - 3952 (+0)

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.