На фронте за сутки более 170 боестолкновений. Силы обороны отразили 46 штурмов на Покровском направлении, - Генштаб. КАРТЫ

Всего за прошедшие сутки, 1 сентября 2025 года, на фронте было зафиксировано 172 боевых столкновения.

Удары по территории Украины

Вчера противник нанес 64 авиационных удара, сбросив 120 управляемых бомб.

Кроме этого, совершил 4918 обстрелов, в том числе 77 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5462 дроны-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Хлебороб Сумской области; Белогорье, Новоселовка Запорожской области.

Удары по врагу

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и8 три артиллерийских средства противника.

Генштаб напоминает, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 800 человек. Также украинские воины обезвредили один танк, четыре боевых бронированных машины, 53 артиллерийских системы, реактивную систему залпового огня, 170 беспилотных летательных аппаратов, 89 единиц автомобильной техники и тяжелую огнеметную систему оккупантов.

Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 11 атак россиян.

За прошедшие сутки противник нанес 8 авиационных ударов, в общем сбросил 20 управляемых авиационных бомб, и совершил 204 обстрела, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

Обстановка на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили семь атак оккупанта в районах населенных пунктов Глубокое, Волчанск и в сторону Новой Кругляковки, Новоплатоновки.

На Купянском направлении вчера состоялось 14 атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка и Степная Новоселовка.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Колодязи, Заречное и в сторону населенных пунктов Карповка, Шандриголово, Ямполь, Дроновка и Серебрянка.

На Северском направлении наши воины успешно остановили 11 атак противника вблизи Григорьевки и в направлении Серебрянки и Выемки.

На Краматорском направлении оккупанты семь раз атаковали в районе Часова Яра и в направлении населенных пунктов Миньковка, Николаевка, Ступочки.

Также отмечается, что на Торецком направлении враг совершил восемь атак в районе Щербиновки и в сторону Плещиевки, Нелиповки и Русина Яра, Полтавки.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 46 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Заповедное, Новоэкономичное, Миролюбовка, Лысовка, Зверево, Котлино, Удачное, Дачное в направлениях Балагана, Променя, Мирнограда, Родинского, Покровска", - отмечают в Генштабе.

Обстановка на Юге

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 24 атаки в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Толстой, Поддубное, Мирное, Перестройка, Малиевка, Шевченко и в направлении населенных пунктов Филиал, Ивановка, Искра, Александроград, Новоселовка, Камышеваха.

Также Генштаб информирует, что на Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

Один раз захватнические подразделения атаковали на Ореховском направлении - оккупанты пытались продвинуться в сторону населенного пункта Плавни.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили три вражеские атаки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.