Полонені росіяни кажуть, що напередодні вторгнення їм сказали проїхатись до Києва та бути там, поки зміниться влада, - заступник генпрокурора Лещенко

Україна зібрала тисячі показів російських військовополонених та має масив трофейної документації, які показують, що війська РФ розраховували на "швидку" війну.

Про це заступник генпрокурора Андрій Лещенко заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Наприклад, військовополонені розповідають, що напередодні вторгнення їм сказали, що вони мають виїхати на території України, "по-зеленому", проїхатись до Києва, побути там, поки зміниться влада і повернутись назад.

Інформація з відповідних трофейних документів передбачає аналогічний сценарій розвитку подій, який для себе планувала російська федерація. Тому, якщо взяти за відправну точку 24 лютого 2022 року, то на третій день, відповідно до планів російської федерації, Київ мав бути захоплений", - пояснив він.

За словами Лещенка, величезним прорахунком рашистів на початку повномасштабного вторгнення було те, що вони не очікували на спротив.

"Забезпечення перших підрозділів, які зайшли на нашу територію – запаси провіанту, боєкомплекту, були розраховані на досить короткий проміжок часу. І якщо ми подивимось в масштабах всієї країни, як рухався ворог, як заходив в глиб України, то побачимо, що він рухався колонами. Окремі населені пункти навіть не захоплювались. Вони їх оминали і їхали в сторону Києва. Наприклад, Чернігів був оточений, а потім війська пішли далі в сторону столиці. Та сама ситуація була в Сумській області, через територію якої колони техніки йшли в сторону Києва.

Склавши докупи трофейні документи і показання військовополонених, ми змогли побудувати, як ми називаємо, історію перших днів вторгнення росії на територію України, зрозуміти їхній задум. Задум росіян на початку вторгнення був про швидку перемогу, зміну влади і парад на Хрещатику", - підсумував заступник генпрокурора.

