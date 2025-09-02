УКР
Полонені росіяни кажуть, що напередодні вторгнення їм сказали проїхатись до Києва та бути там, поки зміниться влада, - заступник генпрокурора Лещенко

Росія планувала швидку війну. Що розповідали полонені?

Україна зібрала тисячі показів російських військовополонених та має масив трофейної документації, які показують, що війська РФ розраховували на "швидку" війну.

Про це заступник генпрокурора Андрій Лещенко заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Наприклад, військовополонені розповідають, що напередодні вторгнення їм сказали, що вони мають виїхати на території України, "по-зеленому", проїхатись до Києва, побути там, поки зміниться влада і повернутись назад.

Інформація з відповідних трофейних документів передбачає аналогічний сценарій розвитку подій, який для себе планувала російська федерація. Тому, якщо взяти за відправну точку 24 лютого 2022 року, то на третій день, відповідно до планів російської федерації, Київ мав бути захоплений", - пояснив він.

За словами Лещенка, величезним прорахунком рашистів на початку повномасштабного вторгнення було те, що вони не очікували на спротив.

Читайте також: У міноборони РФ заявили, що агресія проти України триватиме

"Забезпечення перших підрозділів, які зайшли на нашу територію – запаси провіанту, боєкомплекту, були розраховані на досить короткий проміжок часу. І якщо ми подивимось в масштабах всієї країни, як рухався ворог, як заходив в глиб України, то побачимо, що він рухався колонами. Окремі населені пункти навіть не захоплювались. Вони їх оминали і їхали в сторону Києва. Наприклад, Чернігів був оточений, а потім війська пішли далі в сторону столиці. Та сама ситуація була в Сумській області, через територію якої колони техніки йшли в сторону Києва.

Склавши докупи трофейні документи і показання військовополонених, ми змогли побудувати, як ми називаємо, історію перших днів вторгнення росії на територію України, зрозуміти їхній задум. Задум росіян на початку вторгнення був про швидку перемогу, зміну влади і парад на Хрещатику", - підсумував заступник генпрокурора.

Повний текст інтерв'ю із заступником генпрокурора Андрієм Лещенком читайте тут.

Читайте: Путіна не можна притягнути до відповідальності, поки він на посаді. Але докази збираються, - заступник генпрокурора Лещенко

армія рф (18579) війна в Україні (5975) Лещенко Андрій (1)
Вкотре підтвердилось,що виродок ЗЕ здав Україну в Омані і досі це чмо грає роль президента!!!
02.09.2025 14:28 Відповісти
+12
02.09.2025 14:29 Відповісти
+12
" ... напередодні вторгнення їм сказали, що вони мають виїхати на території України, "по-зеленому", проїхатись до Києва..." (с)

Якщо на мапу "великого будівництва" зеленського накласти мапу вторгнення, то вас очікує великий сюрприз:
Асфальт був не для нас.

02.09.2025 14:40 Відповісти
Таке ж саме, молов і стрілков-диркін з окупованого Слов'янську!!
Штепа ж, підтвердила!
02.09.2025 14:26 Відповісти
02.09.2025 14:33 Відповісти
Вкотре підтвердилось,що виродок ЗЕ здав Україну в Омані і досі це чмо грає роль президента!!!
02.09.2025 14:28 Відповісти
02.09.2025 14:29 Відповісти
Все це було відомо ще в перший день великої війни, поліції розбитої під Харковим орківської колони везли із собою парадну форму.
02.09.2025 14:38 Відповісти
виправлення тексту, написано - поліції - правильно - поліцаї
02.09.2025 14:39 Відповісти
Не тільки "парадну форму"... Насамперед, вони везли екіпіровку для розгону масових протестів - пластикові каски з заборолами, щити, гумові кийки, спецзасоби - бо знали, що народ буде виходить на вулиці... Але не очікували того, що народ візьметься, разом з ЗСУ, за ЗБРОЮ!
02.09.2025 15:28 Відповісти
" ... напередодні вторгнення їм сказали, що вони мають виїхати на території України, "по-зеленому", проїхатись до Києва..." (с)

Якщо на мапу "великого будівництва" зеленського накласти мапу вторгнення, то вас очікує великий сюрприз:
Асфальт був не для нас.

02.09.2025 14:40 Відповісти
Це точно... Я співставляв...
02.09.2025 15:30 Відповісти
100пудово!
02.09.2025 15:49 Відповісти
Тобто,рускі вирішили,що так і має бути,згідно "оману".
Та вийшло,не по оманськи.
02.09.2025 14:40 Відповісти
і.і.і.і.і. чому ж не вийшло, якщо було домовлено і підготовлено?
їх обдурили, чи як те розуміти? 🧐
02.09.2025 14:43 Відповісти
Не з тими Путін домовлявся... Він домовлявся з "тимчасовими менеджерами" - а треба було - з народом України...
показати весь коментар
Цікаво, хто пообіцяв оркам Київ за 3 дні? Не самі вони додумались до такого.
показати весь коментар
Угадай "з трьох раз"...
показати весь коментар
З одного разу!!
показати весь коментар
Ото новина. В перші дні захоплений кацапський офіцер на камеру давав покази, відео є в інеті. І там є цікаве; - "Нас сказали, що спротиву не буде. З владою про все домовлено!"
показати весь коментар
Ага, і всі вони водії та медики!
показати весь коментар
Значит кто-то из власти из самых верхов давал гарантии, что они только проедутся и не будет сопротивления.
Значит, крот - во власти.
Депутатов, прокуроров, судей и министров отметаем, так как их гарантиям пуйло не поверил бы.
Не тот уровень.
Остается ОП.
Все, кто там был до войны и после, остались по прежнему на своих местах.
Значит крот там до сих пор.
А на кого пуйло очень зол и с ним не хочет встречаться?
То ли за то, что кинул, то ли за то, что подставил.
02.09.2025 15:05 Відповісти
Ну шо, підАри, проїхались?
показати весь коментар
Был типичный расчет на рУзкий авось, для этого подготовили дрг, правда у меня возникло ощущение что многие не вышли в нужное время, возможно думали пусть другие поработают а там как пойдет, иначе как объяснить что их активность была небольшой. Были и разведчики залетчики, суицидники, непонятно как прорвавшиеся в Киев с разных направлений, одна такая группа, как говорили в новостях, полностью состояла из офицеров, кажется никто из них не выжил. Короче, на мой взгляд расчет был таков: если авось не проканывет, то под шоком от обстрелов ракет быстро с наскока хотели взять Киев в осаду с двух сторон, и пока тепленькие вынудить подписать все что нужно, но наехали ровно на те же грабли что и в начале Первой чеченской.
показати весь коментар
Та ти шо? Сурьозно? "рУзкий авось", "многие не вышли в нужное время" - ну да, ну да, а бУбачка боневтік тут зовсім же ж ні до чого! Ну да, вірю, а як же ш - от з першого твого руЗького слова - в і р ю! Ага. Тільки х*й там ночував! А Чонгар, а відвід ЗСУ на 10(!!!)км від непрохідних(для ворога!) укріплень? А асфальт ДО кордонів з рашкою і...бульбашстаном та Чорнобиль?
Нє, засланий - ти тут точно на цьому не "в'їдеш" зі своїми методичками з ОП.
показати весь коментар
Как твой словесный понос относится к тому что я написал, вопрос если что риторический. В следующий раз когда приспичит, пожалуйста, сделай это под другим комментарием.. Ээх, как бы снова не вляпаться...
показати весь коментар
русня коли обісралась, одразу ж вигадала казочку про відволікаючий удар. Тіпа основний удар мав бути на даунбасі, а тут допоміжний. Тому й ніхто Київ захоплювати не збирався.
показати весь коментар
Та все було "чьотко", он Медведчук не дасть збрехати, але щось пішло не так. Мабуть це був такий "хитрий план" ОП та Зеленського більше ніж 3 роки здавати Україну, ну щоб їх не запідозрили у державній зраді, судячи з дописів окремих коментаторів🤗
показати весь коментар
Коли за три дні не получилось,тоді головне для рахи стало врятувати ішака,щоб до федоровича не поїхав.За три роки війни тотальна корупція і заботаж від ЗЕ.Тільки контужений зебуїн не повіре в зраду ЗЕ
показати весь коментар
Непотрібна балачка через три роки, яка якось виправдовує жорстокість кацапів та їх поразку. Кому це потрібно зараз?
показати весь коментар
Зміна влади... А чим їм ця влада не подобалась? Сиділи тихенько, на Захід цикали, щоб мовчали, населення готували до шашликів, все, що потрібно було рашистам, розміновували, війська відводили, в ЄС сунули, як мокре горить, "Байден, чому ми не в НАТО", гроші на оборону не виділяли, бо міністр сказав, що немає потреби, тероборону, яка народжувалася, придушували, як могли, ракетні програми позакривали. Якого рожна пуйлу ще потрібно було, почекав би трошки і влада не тільки б лягла під нього, а й ноги розсунула. Та от тільки влада перелякалася насмерть і вирішили не ризикувати.
показати весь коментар
