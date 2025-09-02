РУС
Новости Агрессия России против Украины
Пленные россияне говорят, что накануне вторжения им сказали проехать в Киев и быть там, пока сменится власть, - заместитель генпрокурора Лещенко

Россия планировала быструю войну. Что рассказывали пленные?

Украина собрала тысячи показаний российских военнопленных и имеет массив трофейной документации, которые показывают, что войска РФ рассчитывали на "быструю" войну.

Об этом заместитель генпрокурора Андрей Лещенко заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"Например, военнопленные рассказывают, что накануне вторжения им сказали, что они должны выехать на территории Украины, "по-зеленому", проехаться в Киев, побыть там, пока сменится власть и вернуться обратно.

Информация из соответствующих трофейных документов предусматривает аналогичный сценарий развития событий, который для себя планировала российская федерация. Поэтому, если взять за отправную точку 24 февраля 2022 года, то на третий день, согласно планам российской федерации, Киев должен был быть захвачен", - пояснил он.

По словам Лещенко, огромным просчетом рашистов в начале полномасштабного вторжения было то, что они не ожидали сопротивления.

Читайте также: В минобороны РФ заявили, что агрессия против Украины будет продолжаться

"Обеспечение первых подразделений, которые зашли на нашу территорию - запасы провианта, боекомплекта, были рассчитаны на достаточно короткий промежуток времени. И если мы посмотрим в масштабах всей страны, как двигался враг, как заходил в глубь Украины, то увидим, что он двигался колоннами. Отдельные населенные пункты даже не захватывались. Они их обходили и ехали в сторону Киева. Например, Чернигов был окружен, а затем войска пошли дальше в сторону столицы. Та же ситуация была в Сумской области, через территорию которой колонны техники шли в сторону Киева.

Сложив воедино трофейные документы и показания военнопленных, мы смогли построить, как мы называем, историю первых дней вторжения россии на территорию Украины, понять их замысел. Замысел россиян в начале вторжения был о быстрой победе, смене власти и параде на Крещатике", - подытожил заместитель генпрокурора.

Полный текст интервью с заместителем генпрокурора Андреем Лещенко читайте здесь.

Читайте: Путина нельзя привлечь к ответственности, пока он на должности. Но доказательства собираются, - заместитель генпрокурора Лещенко

армия РФ (20427) война в Украине (5930) Лещенко Андрей (1)
Вкотре підтвердилось,що виродок ЗЕ здав Україну в Омані і досі це чмо грає роль президента!!!
02.09.2025 14:28 Ответить
02.09.2025 14:29 Ответить
" ... напередодні вторгнення їм сказали, що вони мають виїхати на території України, "по-зеленому", проїхатись до Києва..." (с)

Якщо на мапу "великого будівництва" зеленського накласти мапу вторгнення, то вас очікує великий сюрприз:
Асфальт був не для нас.

02.09.2025 14:40 Ответить
Таке ж саме, молов і стрілков-диркін з окупованого Слов'янську!!
Штепа ж, підтвердила!
02.09.2025 14:26 Ответить
02.09.2025 14:33 Ответить
02.09.2025 14:28 Ответить
02.09.2025 14:29 Ответить
Все це було відомо ще в перший день великої війни, поліції розбитої під Харковим орківської колони везли із собою парадну форму.
02.09.2025 14:38 Ответить
виправлення тексту, написано - поліції - правильно - поліцаї
02.09.2025 14:39 Ответить
Не тільки "парадну форму"... Насамперед, вони везли екіпіровку для розгону масових протестів - пластикові каски з заборолами, щити, гумові кийки, спецзасоби - бо знали, що народ буде виходить на вулиці... Але не очікували того, що народ візьметься, разом з ЗСУ, за ЗБРОЮ!
02.09.2025 15:28 Ответить
Якщо на мапу "великого будівництва" зеленського накласти мапу вторгнення, то вас очікує великий сюрприз:
Асфальт був не для нас.

02.09.2025 14:40 Ответить
Це точно... Я співставляв...
02.09.2025 15:30 Ответить
100пудово!
02.09.2025 15:49 Ответить
Тобто,рускі вирішили,що так і має бути,згідно "оману".
Та вийшло,не по оманськи.
02.09.2025 14:40 Ответить
і.і.і.і.і. чому ж не вийшло, якщо було домовлено і підготовлено?
їх обдурили, чи як те розуміти? 🧐
02.09.2025 14:43 Ответить
Не з тими Путін домовлявся... Він домовлявся з "тимчасовими менеджерами" - а треба було - з народом України...
показать весь комментарий
Цікаво, хто пообіцяв оркам Київ за 3 дні? Не самі вони додумались до такого.
показать весь комментарий
Угадай "з трьох раз"...
показать весь комментарий
З одного разу!!
показать весь комментарий
Ото новина. В перші дні захоплений кацапський офіцер на камеру давав покази, відео є в інеті. І там є цікаве; - "Нас сказали, що спротиву не буде. З владою про все домовлено!"
показать весь комментарий
Ага, і всі вони водії та медики!
показать весь комментарий
Значит кто-то из власти из самых верхов давал гарантии, что они только проедутся и не будет сопротивления.
Значит, крот - во власти.
Депутатов, прокуроров, судей и министров отметаем, так как их гарантиям пуйло не поверил бы.
Не тот уровень.
Остается ОП.
Все, кто там был до войны и после, остались по прежнему на своих местах.
Значит крот там до сих пор.
А на кого пуйло очень зол и с ним не хочет встречаться?
То ли за то, что кинул, то ли за то, что подставил.
02.09.2025 15:05 Ответить
Ну шо, підАри, проїхались?
показать весь комментарий
Был типичный расчет на рУзкий авось, для этого подготовили дрг, правда у меня возникло ощущение что многие не вышли в нужное время, возможно думали пусть другие поработают а там как пойдет, иначе как объяснить что их активность была небольшой. Были и разведчики залетчики, суицидники, непонятно как прорвавшиеся в Киев с разных направлений, одна такая группа, как говорили в новостях, полностью состояла из офицеров, кажется никто из них не выжил. Короче, на мой взгляд расчет был таков: если авось не проканывет, то под шоком от обстрелов ракет быстро с наскока хотели взять Киев в осаду с двух сторон, и пока тепленькие вынудить подписать все что нужно, но наехали ровно на те же грабли что и в начале Первой чеченской.
показать весь комментарий
русня коли обісралась, одразу ж вигадала казочку про відволікаючий удар. Тіпа основний удар мав бути на даунбасі, а тут допоміжний. Тому й ніхто Київ захоплювати не збирався.
показать весь комментарий
Та все було "чьотко", он Медведчук не дасть збрехати, але щось пішло не так. Мабуть це був такий "хитрий план" ОП та Зеленського більше ніж 3 роки здавати Україну, ну щоб їх не запідозрили у державній зраді, судячи з дописів окремих коментаторів🤗
показать весь комментарий
