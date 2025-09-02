Пленные россияне говорят, что накануне вторжения им сказали проехать в Киев и быть там, пока сменится власть, - заместитель генпрокурора Лещенко

Украина собрала тысячи показаний российских военнопленных и имеет массив трофейной документации, которые показывают, что войска РФ рассчитывали на "быструю" войну.

Об этом заместитель генпрокурора Андрей Лещенко заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"Например, военнопленные рассказывают, что накануне вторжения им сказали, что они должны выехать на территории Украины, "по-зеленому", проехаться в Киев, побыть там, пока сменится власть и вернуться обратно.

Информация из соответствующих трофейных документов предусматривает аналогичный сценарий развития событий, который для себя планировала российская федерация. Поэтому, если взять за отправную точку 24 февраля 2022 года, то на третий день, согласно планам российской федерации, Киев должен был быть захвачен", - пояснил он.

По словам Лещенко, огромным просчетом рашистов в начале полномасштабного вторжения было то, что они не ожидали сопротивления.

"Обеспечение первых подразделений, которые зашли на нашу территорию - запасы провианта, боекомплекта, были рассчитаны на достаточно короткий промежуток времени. И если мы посмотрим в масштабах всей страны, как двигался враг, как заходил в глубь Украины, то увидим, что он двигался колоннами. Отдельные населенные пункты даже не захватывались. Они их обходили и ехали в сторону Киева. Например, Чернигов был окружен, а затем войска пошли дальше в сторону столицы. Та же ситуация была в Сумской области, через территорию которой колонны техники шли в сторону Киева.

Сложив воедино трофейные документы и показания военнопленных, мы смогли построить, как мы называем, историю первых дней вторжения россии на территорию Украины, понять их замысел. Замысел россиян в начале вторжения был о быстрой победе, смене власти и параде на Крещатике", - подытожил заместитель генпрокурора.

