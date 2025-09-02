Військові РФ не очікували спротиву населення, тому й почали вбивати цивільних у 2022 році, - заступник генпрокурора Лещенко
Російські військові на початку повномасштабного вторгнення не очікували на спротив цивільного населення України.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів заступник генпрокурор Андрій Лещенко.
"Наскільки ми бачимо, в тому числі, з показань військовополонених, які отримали під час досудового розслідування, росіяни зіткнувшись з спротивом зокрема і цивільного населення, зрозуміли, що так, як заплановано, не буде. Наприклад, один з полонених розповідав: "Ми зупиняємо на блокпосту цивільних, забираємо у них мобільні телефони, і майже в половині з них знаходимо інформацію про те, що громадянин тим чи іншим способом допомагає Силам оборони. Передає координати, доповідає про рух техніки по населених пунктах, про її кількість, який особовий склад і т.д", - зазначив він.
Лещенко нагадав, що правоохоронці та Сили оборони в перші дні повномасштабного вторгнення РФ відкрили канали отримання цієї інформації.
"Якщо Сили оборони володіють інформацією про чисельність і склад ворога, їм простіше планувати нанесення вогневого ураження, виявляти командні пункти, вузли зв'язку. І саме тому перші тижні вторгнення були болючими для росіян, оскільки вони несли великі втрати в особовому складі, техніці. Була велика кількість поранених, загиблих. Не вистачало провіанту, озброєння і т.п.
Журнали ведення бойових дій деяких підрозділів російської армії, які є серед трофейних документів, засвідчують, що в перші три дні вторгнення окремі підрозділи втратили 20-30% особового складу. Ми вважаємо, що це зіграло відповідну роль в тому, що почалися вбивства цивільних. Вони почали розглядатися ворогом як загроза", - пояснив заступник генпрокурора.
Повний текст інтерв'ю із Андрієм Лещенком для Цензор.НЕТ доступний за посиланням.
Ой, перед виборами ще наслухаємося таких історій від влади, яка все робила, щоб врятувати простих людей, але провокатори-патріоти все зіпсували - почали з кацарнею битися!
А ще кажуть, що трамп неадекватний!
Массовані вбивства цивільного населення планувалися ще до початку вторгнення. Про це говорив з нашим "керівництвом" директор ЦРУ наприклад. Про це говорив також такий персонаж як володін, третя істота (після х-ла) серед кремлівських засранців.
Та не може такого бути. А ні - може.
"Залізна логіка"... Де цей придурок правознавство вивчав?
"Я згвалтував потерпілу, тому що вона вчинила спротив і не захотіла "дать" мені добровільно...".
Думаю, читають його колишні викладачі кримінального права заявлене ним, і за голову беруться: І цей ДЛБЙБ у нас учився!...