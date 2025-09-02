Військові РФ не очікували спротиву населення, тому й почали вбивати цивільних у 2022 році, - заступник генпрокурора Лещенко

Російські військові на початку повномасштабного вторгнення не очікували на спротив цивільного населення України.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів заступник генпрокурор Андрій Лещенко.

"Наскільки ми бачимо, в тому числі, з показань військовополонених, які отримали під час досудового розслідування, росіяни зіткнувшись з спротивом зокрема і цивільного населення, зрозуміли, що так, як заплановано, не буде. Наприклад, один з полонених розповідав: "Ми зупиняємо на блокпосту цивільних, забираємо у них мобільні телефони, і майже в половині з них знаходимо інформацію про те, що громадянин тим чи іншим способом допомагає Силам оборони. Передає координати, доповідає про рух техніки по населених пунктах, про її кількість, який особовий склад і т.д", - зазначив він.

Лещенко нагадав, що правоохоронці та Сили оборони в перші дні повномасштабного вторгнення РФ відкрили канали отримання цієї інформації.

"Якщо Сили оборони володіють інформацією про чисельність і склад ворога, їм простіше планувати нанесення вогневого ураження, виявляти командні пункти, вузли зв'язку. І саме тому перші тижні вторгнення були болючими для росіян, оскільки вони несли великі втрати в особовому складі, техніці. Була велика кількість поранених, загиблих. Не вистачало провіанту, озброєння і т.п.

Журнали ведення бойових дій деяких підрозділів російської армії, які є серед трофейних документів, засвідчують, що в перші три дні вторгнення окремі підрозділи втратили 20-30% особового складу. Ми вважаємо, що це зіграло відповідну роль в тому, що почалися вбивства цивільних. Вони почали розглядатися ворогом як загроза", - пояснив заступник генпрокурора.

Повний текст інтерв'ю із Андрієм Лещенком для Цензор.НЕТ доступний за посиланням.

