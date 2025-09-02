УКР
Військові РФ не очікували спротиву населення, тому й почали вбивати цивільних у 2022 році, - заступник генпрокурора Лещенко

Чому росіяни вбивали цивільних у 2022 році?

Російські військові на початку повномасштабного вторгнення не очікували на спротив цивільного населення України.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів заступник генпрокурор Андрій Лещенко.

"Наскільки ми бачимо, в тому числі, з показань військовополонених, які отримали під час досудового розслідування, росіяни зіткнувшись з спротивом зокрема і цивільного населення, зрозуміли, що так, як заплановано, не буде. Наприклад, один з полонених розповідав: "Ми зупиняємо на блокпосту цивільних, забираємо у них мобільні телефони, і майже в половині з них знаходимо інформацію про те, що громадянин тим чи іншим способом допомагає Силам оборони. Передає координати, доповідає про рух техніки по населених пунктах, про її кількість, який особовий склад і т.д", - зазначив він.

Лещенко нагадав, що правоохоронці та Сили оборони в перші дні повномасштабного вторгнення РФ відкрили канали отримання цієї інформації.

Також читайте: Полонені росіяни кажуть, що напередодні вторгнення їм сказали проїхатись до Києва та бути там, поки зміниться влада, - заступник генпрокурора Лещенко

"Якщо Сили оборони володіють інформацією про чисельність і склад ворога, їм простіше планувати нанесення вогневого ураження, виявляти командні пункти, вузли зв'язку. І саме тому перші тижні вторгнення були болючими для росіян, оскільки вони несли великі втрати в особовому складі, техніці. Була велика кількість поранених, загиблих. Не вистачало провіанту, озброєння і т.п.

Журнали ведення бойових дій деяких підрозділів російської армії, які є серед трофейних документів, засвідчують, що в перші три дні вторгнення окремі підрозділи втратили 20-30% особового складу. Ми вважаємо, що це зіграло відповідну роль в тому, що почалися вбивства цивільних. Вони почали розглядатися ворогом як загроза", - пояснив заступник генпрокурора.

Повний текст інтерв'ю із Андрієм Лещенком для Цензор.НЕТ доступний за посиланням.

Читайте: Путіна не можна притягнути до відповідальності, поки він на посаді. Але докази збираються, - заступник генпрокурора Лещенко

Автор: 

армія рф (18579) воєнні злочини (1926) Лещенко Андрій (1)
Топ коментарі
+10
казали ж зелені, що треба сидіти по хатах, поки стамбульські договорняки мутяться, але українцям чомусь захотілося жити в вільній країні. Тому треба всіх, хто тоді не сидів в хаті, знайти і покарати, бо це вони спровокували миролюбивих кацапів.
Ой, перед виборами ще наслухаємося таких історій від влади, яка все робила, щоб врятувати простих людей, але провокатори-патріоти все зіпсували - почали з кацарнею битися!
А ще кажуть, що трамп неадекватний!
показати весь коментар
02.09.2025 15:46 Відповісти
+9
Брехня 100%.
Массовані вбивства цивільного населення планувалися ще до початку вторгнення. Про це говорив з нашим "керівництвом" директор ЦРУ наприклад. Про це говорив також такий персонаж як володін, третя істота (після х-ла) серед кремлівських засранців.
показати весь коментар
02.09.2025 15:50 Відповісти
+8
ээммм.к чему он... типа гражданские сами виноваты!!??
показати весь коментар
02.09.2025 15:36 Відповісти
Вони не знали, все вони знали ,пуста балаканини ,треба знищувати рашиських злочинців ,включаючи і головного найкривавішого терориста.
показати весь коментар
02.09.2025 15:33 Відповісти
Ага. Просто коли кацавоїн стріляє у перехожого на тротуарі то він знає точно що у цього громадянина у смартфоні розвіддані. А у вкраденому у його будинку унітазі докази які він доставить у росію.
показати весь коментар
02.09.2025 15:43 Відповісти
Не очікували бо згідно Оманського плану Україна повинна була здатись,тому і були розміновані значні ділянки,відведені війська з місць ймовірного вторгнення,заборона контр снайперських груп,аеророзвідки,скороченя фінансування ЗСУ.
показати весь коментар
02.09.2025 15:46 Відповісти
Таке відчуття що Лещенко виправдовує злочини рашистів.
показати весь коментар
02.09.2025 15:47 Відповісти
Цей прокурорскій звіздюк озвучує наративи ×уйла - мовляв, кацапські під@ри невинні, бо українці самі їх спровокували.
показати весь коментар
02.09.2025 15:50 Відповісти
Заступник в доску свого для Татарова Генпрокурора виправдовує кацапів?

Та не може такого бути. А ні - може.
показати весь коментар
02.09.2025 16:08 Відповісти
Вони там зовсім подуріли? Чи промацують, як відреагують громадяни? Щоб вони вже, нарешті, змогли казати у відосиках, що це Україна спровокувала рашистів на вторгнення. І тоді все піде, як по маслу... Щоб вони повиздихали!
показати весь коментар
02.09.2025 16:12 Відповісти
О-о-о... Так Лєщенко уже у кацапів адвокатом підпрацьовує? "Військові РФ не очікували спротиву населення, тому й почали вбивати цивільних у 2022 році, - заступник генпрокурора Лещенко" Джерело: https://censor.net/ua/n3571810
"Залізна логіка"... Де цей придурок правознавство вивчав?
"Я згвалтував потерпілу, тому що вона вчинила спротив і не захотіла "дать" мені добровільно...".
Думаю, читають його колишні викладачі кримінального права заявлене ним, і за голову беруться: І цей ДЛБЙБ у нас учився!...
показати весь коментар
02.09.2025 16:16 Відповісти
 
 