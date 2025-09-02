Военные РФ не ожидали сопротивления населения, поэтому и начали убивать гражданских в 2022 году, - заместитель генпрокурора Лещенко

Российские военные в начале полномасштабного вторжения не ожидали сопротивления гражданского населения Украины.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал заместитель генпрокурора Андрей Лещенко.

"Насколько мы видим, в том числе, из показаний военнопленных, которые получили во время досудебного расследования, россияне столкнувшись с сопротивлением в том числе и гражданского населения, поняли, что так, как запланировано, не будет. Например, один из пленных рассказывал: "Мы останавливаем на блокпосту гражданских, забираем у них мобильные телефоны, и почти в половине из них находим информацию о том, что гражданин тем или иным способом помогает Силам обороны. Передает координаты, докладывает о движении техники по населенным пунктам, о ее количестве, какой личный состав и т.д", - отметил он.

Лещенко напомнил, что правоохранители и Силы обороны в первые дни полномасштабного вторжения РФ открыли каналы получения этой информации.

"Если Силы обороны владеют информацией о численности и составе врага, им проще планировать нанесение огневого поражения, выявлять командные пункты, узлы связи. И именно поэтому первые недели вторжения были болезненными для россиян, поскольку они несли большие потери в личном составе, технике. Было большое количество раненых, погибших. Не хватало провианта, вооружения и т.п.

Журналы ведения боевых действий некоторых подразделений российской армии, которые есть среди трофейных документов, свидетельствуют, что в первые три дня вторжения отдельные подразделения потеряли 20-30% личного состава. Мы считаем, что это сыграло соответствующую роль в том, что начались убийства гражданских. Они начали рассматриваться врагом как угроза", - пояснил заместитель генпрокурора.

