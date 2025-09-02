РУС
Военные РФ не ожидали сопротивления населения, поэтому и начали убивать гражданских в 2022 году, - заместитель генпрокурора Лещенко

Почему россияне убивали гражданских в 2022 году?

Российские военные в начале полномасштабного вторжения не ожидали сопротивления гражданского населения Украины.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал заместитель генпрокурора Андрей Лещенко.

"Насколько мы видим, в том числе, из показаний военнопленных, которые получили во время досудебного расследования, россияне столкнувшись с сопротивлением в том числе и гражданского населения, поняли, что так, как запланировано, не будет. Например, один из пленных рассказывал: "Мы останавливаем на блокпосту гражданских, забираем у них мобильные телефоны, и почти в половине из них находим информацию о том, что гражданин тем или иным способом помогает Силам обороны. Передает координаты, докладывает о движении техники по населенным пунктам, о ее количестве, какой личный состав и т.д", - отметил он.

Лещенко напомнил, что правоохранители и Силы обороны в первые дни полномасштабного вторжения РФ открыли каналы получения этой информации.

"Если Силы обороны владеют информацией о численности и составе врага, им проще планировать нанесение огневого поражения, выявлять командные пункты, узлы связи. И именно поэтому первые недели вторжения были болезненными для россиян, поскольку они несли большие потери в личном составе, технике. Было большое количество раненых, погибших. Не хватало провианта, вооружения и т.п.

Журналы ведения боевых действий некоторых подразделений российской армии, которые есть среди трофейных документов, свидетельствуют, что в первые три дня вторжения отдельные подразделения потеряли 20-30% личного состава. Мы считаем, что это сыграло соответствующую роль в том, что начались убийства гражданских. Они начали рассматриваться врагом как угроза", - пояснил заместитель генпрокурора.

Полный текст интервью с Андреем Лещенко для Цензор.НЕТ доступен по ссылке.

казали ж зелені, що треба сидіти по хатах, поки стамбульські договорняки мутяться, але українцям чомусь захотілося жити в вільній країні. Тому треба всіх, хто тоді не сидів в хаті, знайти і покарати, бо це вони спровокували миролюбивих кацапів.
Ой, перед виборами ще наслухаємося таких історій від влади, яка все робила, щоб врятувати простих людей, але провокатори-патріоти все зіпсували - почали з кацарнею битися!
А ще кажуть, що трамп неадекватний!
Ага. Просто коли кацавоїн стріляє у перехожого на тротуарі то він знає точно що у цього громадянина у смартфоні розвіддані. А у вкраденому у його будинку унітазі докази які він доставить у росію.
Брехня 100%.
Массовані вбивства цивільного населення планувалися ще до початку вторгнення. Про це говорив з нашим "керівництвом" директор ЦРУ наприклад. Про це говорив також такий персонаж як володін, третя істота (після х-ла) серед кремлівських засранців.
Вони не знали, все вони знали ,пуста балаканини ,треба знищувати рашиських злочинців ,включаючи і головного найкривавішого терориста.
Відмазує кацапських вбивць! 🤬
ээммм.к чему он... типа гражданские сами виноваты!!??
Не очікували бо згідно Оманського плану Україна повинна була здатись,тому і були розміновані значні ділянки,відведені війська з місць ймовірного вторгнення,заборона контр снайперських груп,аеророзвідки,скороченя фінансування ЗСУ.
Таке відчуття що Лещенко виправдовує злочини рашистів.
То не відчуття, саме це він і робить.
Цей прокурорскій звіздюк озвучує наративи ×уйла - мовляв, кацапські під@ри невинні, бо українці самі їх спровокували.
Так. Вони йдуть захоплювати территорії, "зємліцей прірастаєм!", а українці їх влаштовують або мертві, або в гулагах, або перепрограмовані, як вкрадені діти.
Заступник в доску свого для Татарова Генпрокурора виправдовує кацапів?

Та не може такого бути. А ні - може.
Вони там зовсім подуріли? Чи промацують, як відреагують громадяни? Щоб вони вже, нарешті, змогли казати у відосиках, що це Україна спровокувала рашистів на вторгнення. І тоді все піде, як по маслу... Щоб вони повиздихали!
Промацують, там самі вибори-вибори-вибори в голові. Війна? Яка війна? Ви про що?
О-о-о... Так Лєщенко уже у кацапів адвокатом підпрацьовує? "Військові РФ не очікували спротиву населення, тому й почали вбивати цивільних у 2022 році, - заступник генпрокурора Лещенко" Джерело: https://censor.net/ua/n3571810
"Залізна логіка"... Де цей придурок правознавство вивчав?
"Я згвалтував потерпілу, тому що вона вчинила спротив і не захотіла "дать" мені добровільно...".
Думаю, читають його колишні викладачі кримінального права заявлене ним, і за голову беруться: І цей ДЛБЙБ у нас учився!...
"Я згвалтував потерпілу, тому що вона вчинила спротив і не захотіла "дать" мені добровільно...". - саме так він і мислить.
Полный деб
Цей заступник прокурора якої країни? Він виправдовує вбивства цивільних!? ****!
