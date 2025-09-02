УКР
Найближчим часом буде оголошено про нові санкції проти РФ, - глава МЗС Великої Британії Леммі

У Британії анонсували нові санкції проти Росії. Що відомо?

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі під час виступу у парламенті заявив, що нові санкції проти Росії буде оголошено "найближчим часом".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

Його запитали про те, чи будуть спрямовані санкції проти конкретних осіб, які заробляють на російській нафті.

Леммі заявив, що уряд Британії вже багато чого зробив, зокрема знизив цінову стелю на нафту, що, на його думку, було "необхідним".

Міністр також нагадав, що Велика Британія брала участь у "найбільшому пакеті санкцій у світі проти військової машини Путіна".

"Я не можу коментувати подальші санкції, але дуже скоро ви побачите оголошення", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США розглядають усі варіанти санкцій проти РФ, бо Путін посилив бомбардування України, - Бессент

Велика Британія (5754) росія (67469) санкції (12623) Леммі Девід (70)
згодом - це через рік
02.09.2025 16:54 Відповісти
Коли вже оголосять про санкції які реально відчує раша та почне від них здихати.
02.09.2025 16:59 Відповісти
Все...Я сегодня тоже введу свои....персональные санкции...О-О...это будет море крови.Пусть никто этого не заметит-но зато некоторые узнают
02.09.2025 17:09 Відповісти
Дайте вгадаю, через два - три тижні?🤣🤣🤣🤡🤡🤡
02.09.2025 17:10 Відповісти
певно, такі ж "ефективні" як і усі попередні
02.09.2025 17:16 Відповісти
Главі МЗС Великоі Британії можна вірити , так як він не кидає
слів на вітер , на відміну від Трампа !!
02.09.2025 17:16 Відповісти
 
 