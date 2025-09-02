Найближчим часом буде оголошено про нові санкції проти РФ, - глава МЗС Великої Британії Леммі

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі під час виступу у парламенті заявив, що нові санкції проти Росії буде оголошено "найближчим часом".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

Його запитали про те, чи будуть спрямовані санкції проти конкретних осіб, які заробляють на російській нафті.

Леммі заявив, що уряд Британії вже багато чого зробив, зокрема знизив цінову стелю на нафту, що, на його думку, було "необхідним".

Міністр також нагадав, що Велика Британія брала участь у "найбільшому пакеті санкцій у світі проти військової машини Путіна".

"Я не можу коментувати подальші санкції, але дуже скоро ви побачите оголошення", - підсумував він.

