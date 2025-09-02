РУС
Новости Санкции против России
739 6

В ближайшее время будут объявлены новые санкции против РФ, - глава МИД Великобритании Лемми

В Великобритании анонсировали новые санкции против России. Что известно?

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми во время выступления в парламенте заявил, что новые санкции против России будут объявлены "в ближайшее время".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

Его спросили о том, будут ли направлены санкции против конкретных лиц, которые зарабатывают на российской нефти.

Лемми заявил, что правительство Британии уже многое сделало, в частности снизил ценовой потолок на нефть, что, по его мнению, было "необходимым".

Министр также напомнил, что Великобритания участвовала в "крупнейшем пакете санкций в мире против военной машины Путина".

"Я не могу комментировать дальнейшие санкции, но очень скоро вы увидите объявления", - подытожил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США рассматривают все варианты санкций против РФ, потому что Путин усилил бомбардировки Украины, - Бессент

Автор: 

Великобритания (5104) россия (97035) санкции (11791) Лемми Дэвид (71)
згодом - це через рік
02.09.2025 16:54 Ответить
Коли вже оголосять про санкції які реально відчує раша та почне від них здихати.
02.09.2025 16:59 Ответить
Все...Я сегодня тоже введу свои....персональные санкции...О-О...это будет море крови.Пусть никто этого не заметит-но зато некоторые узнают
02.09.2025 17:09 Ответить
Дайте вгадаю, через два - три тижні?🤣🤣🤣🤡🤡🤡
02.09.2025 17:10 Ответить
певно, такі ж "ефективні" як і усі попередні
02.09.2025 17:16 Ответить
Главі МЗС Великоі Британії можна вірити , так як він не кидає
слів на вітер , на відміну від Трампа !!
02.09.2025 17:16 Ответить
 
 