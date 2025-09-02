В ближайшее время будут объявлены новые санкции против РФ, - глава МИД Великобритании Лемми

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми во время выступления в парламенте заявил, что новые санкции против России будут объявлены "в ближайшее время".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

Его спросили о том, будут ли направлены санкции против конкретных лиц, которые зарабатывают на российской нефти.

Лемми заявил, что правительство Британии уже многое сделало, в частности снизил ценовой потолок на нефть, что, по его мнению, было "необходимым".

Министр также напомнил, что Великобритания участвовала в "крупнейшем пакете санкций в мире против военной машины Путина".

"Я не могу комментировать дальнейшие санкции, но очень скоро вы увидите объявления", - подытожил он.

