УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10142 відвідувача онлайн
Новини Припинення війни
329 2

Сікорський та Рубіо обговорили спільні дії для справедливого припинення війни в Україні

Сікорський та Рубіо провели зустріч у США

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, який перебуває із візитом у США 2 вересня, провів зустріч із державним секретарем США Марко Рубіо.

Про це йдеться в повідомленні МЗС Польщі у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Перед врученням Премії солідарності імені Леха Валенси глави дипломатичних відомств Польщі Радослав Сікорський та США Марко Рубіо обговорили польсько-американську співпрацю у сфері безпеки та енергетики.

Під час зустрічі також обговорювалися спільні дії для тривалого та справедливого припинення війни в Україні", - зазначили там.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп розглядає можливість призупинення дипломатичних зусиль щодо України, - Axios

Автор: 

Сікорський Радослав (300) Рубіо Марко (283) війна в Україні (5975)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Добре, що пан Сікорський обговорював це питання з паном Рубіо, а не з ПТНім, як Орбан і Фіцо.
показати весь коментар
02.09.2025 19:09 Відповісти
А це хто такі? Нелюдськими зусиллями дипкорпус України, мажорів та дебілів, досяг нечуваного успіху - у України майже немає ніяких друзів. Як пише CNN, не так давно, а як так вийшло, що серед американських політиків немає друзів України? Ну як. Еліти немає, як класу. Є всяка сволота.
показати весь коментар
02.09.2025 19:15 Відповісти
 
 