Сікорський та Рубіо обговорили спільні дії для справедливого припинення війни в Україні

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, який перебуває із візитом у США 2 вересня, провів зустріч із державним секретарем США Марко Рубіо.

Про це йдеться в повідомленні МЗС Польщі у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Перед врученням Премії солідарності імені Леха Валенси глави дипломатичних відомств Польщі Радослав Сікорський та США Марко Рубіо обговорили польсько-американську співпрацю у сфері безпеки та енергетики.

Під час зустрічі також обговорювалися спільні дії для тривалого та справедливого припинення війни в Україні", - зазначили там.

