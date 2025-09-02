329 2
Сікорський та Рубіо обговорили спільні дії для справедливого припинення війни в Україні
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, який перебуває із візитом у США 2 вересня, провів зустріч із державним секретарем США Марко Рубіо.
Про це йдеться в повідомленні МЗС Польщі у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"Перед врученням Премії солідарності імені Леха Валенси глави дипломатичних відомств Польщі Радослав Сікорський та США Марко Рубіо обговорили польсько-американську співпрацю у сфері безпеки та енергетики.
Під час зустрічі також обговорювалися спільні дії для тривалого та справедливого припинення війни в Україні", - зазначили там.
