Сикорский и Рубио обсудили совместные действия для справедливого прекращения войны в Украине
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, который находится с визитом в США 2 сентября, провел встречу с государственным секретарем США Марко Рубио.
Об этом говорится в сообщении МИД Польши в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"Перед вручением Премии солидарности имени Леха Валенсы главы дипломатических ведомств Польши Радослав Сикорский и США Марко Рубио обсудили польско-американское сотрудничество в сфере безопасности и энергетики.
Во время встречи также обсуждались совместные действия для длительного и справедливого прекращения войны в Украине", - отметили там.
