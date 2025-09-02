РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11721 посетитель онлайн
Новости Прекращение войны
478 2

Сикорский и Рубио обсудили совместные действия для справедливого прекращения войны в Украине

Сикорский и Рубио провели встречу в США

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, который находится с визитом в США 2 сентября, провел встречу с государственным секретарем США Марко Рубио.

Об этом говорится в сообщении МИД Польши в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Перед вручением Премии солидарности имени Леха Валенсы главы дипломатических ведомств Польши Радослав Сикорский и США Марко Рубио обсудили польско-американское сотрудничество в сфере безопасности и энергетики.

Во время встречи также обсуждались совместные действия для длительного и справедливого прекращения войны в Украине", - отметили там.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп рассматривает возможность приостановления дипломатических усилий в отношении Украины, - Axios

Автор: 

Сикорский Радослав (458) Рубио Марко (277) война в Украине (5930)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Добре, що пан Сікорський обговорював це питання з паном Рубіо, а не з ПТНім, як Орбан і Фіцо.
показать весь комментарий
02.09.2025 19:09 Ответить
А це хто такі? Нелюдськими зусиллями дипкорпус України, мажорів та дебілів, досяг нечуваного успіху - у України майже немає ніяких друзів. Як пише CNN, не так давно, а як так вийшло, що серед американських політиків немає друзів України? Ну як. Еліти немає, як класу. Є всяка сволота.
показать весь комментарий
02.09.2025 19:15 Ответить
 
 