Розкішна вілла депутата ОПЗЖ "авторитета" Мамояна. ВIДЕО
Під час війни народний депутат від ОПЗЖ Суто Мамоян переїхав у величезний маєток на ділянці вартістю щонайменше два мільйони доларів, який не значиться ані в реєстрі нерухомості, ані в декларації нардепа.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.
"За величезним парканом у котеджному містечку в Конча-Заспі облаштовується народний депутат Суто Мамоян. Він із тих, кому було не западло і з Медведчуком "Дєнь Побєди" співати, і з друзями Льовочкіна в ресторанчику посидіти. І це лише частина яскравої біографії нардепа. У Верховній Раді ж він запам’ятався хіба що відсутністю виступів і мінімальною активністю. Саме зараз, під час великої війни, Мамоян вже переїхав у величезний маєток на ділянці вартістю щонайменше два мільйони доларів. І, звісно, цей будинок не значиться ані в реєстрі нерухомості, ані в декларації нардепа", - зазначили журналісти.
вже будуть гойдатися на деревах ??
Скільки можна знущатися над украінцями і їх бідністю ,
через таку мразь ! ?😠
Гои дрлжны знать свое место.
Інша справа,куди потім повернули німецькі шпійони з єврейським корінням.
ЭКСКЛЮЗИВ. Украинский солдат рассказывает о зверствах и пытках в российском плену
https://www.youtube.com/@sergey_auslender
https://www.youtube.com/@sergey_auslender Сергей Ауслендерhttps://www.youtube.com/watch?v=GUUseL6jlEM
Українці, кого ви навибирали в депутати?
Чи це як у Тараса Шевченкa:
"Неначе люди подуріли,
Німі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть!.."