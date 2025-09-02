УКР
Новини Незадекларована нерухомість Мамояна
Розкішна вілла депутата ОПЗЖ "авторитета" Мамояна. ВIДЕО

Під час війни народний депутат від ОПЗЖ Суто Мамоян переїхав у величезний маєток на ділянці вартістю щонайменше два мільйони доларів, який не значиться ані в реєстрі нерухомості, ані в декларації нардепа.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

"За величезним парканом у котеджному містечку в Конча-Заспі облаштовується народний депутат Суто Мамоян. Він із тих, кому було не западло і з Медведчуком "Дєнь Побєди" співати, і з друзями Льовочкіна в ресторанчику посидіти. І це лише частина яскравої біографії нардепа. У Верховній Раді ж він запам’ятався хіба що відсутністю виступів і мінімальною активністю. Саме зараз, під час великої війни, Мамоян вже переїхав у величезний маєток на ділянці вартістю щонайменше два мільйони доларів. І, звісно, цей будинок не значиться ані в реєстрі нерухомості, ані в декларації нардепа", - зазначили журналісти.

Читайте: Помічник нардепа ОПЗЖ Мамояна допомагав "слузі народу" Дмитруку втекти з України, - ЗМІ

розслідування (2297) Мамоян Суто (3)
+11
Член Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності
02.09.2025 23:16 Відповісти
+9
Ну нЄт так нЬЄт в реєстрі... Викинути його з того будинку і віддати для реабілітації ранених воїнів ЗСУ.
02.09.2025 23:10 Відповісти
+8
Уявіть , це ж тількі ті, котрі поділилися з ЄРМАКОМАРОДЕАТОМ для їхніх офшорів...
02.09.2025 23:14 Відповісти
Не насосав а накивав головою )
02.09.2025 23:04 Відповісти
02.09.2025 23:09 Відповісти
Ну нЄт так нЬЄт в реєстрі... Викинути його з того будинку і віддати для реабілітації ранених воїнів ЗСУ.
02.09.2025 23:10 Відповісти
Пізніше виявиться, що то будинок хорошого знайомого, який попросив цього чебурека пожити, щоб поливати фікус і кормити кота, бо у від'їзді.
02.09.2025 23:12 Відповісти
нЄт так нЬЄт в реєстрі...
03.09.2025 00:21 Відповісти
Всі % були з таким розкладом згодні ,шоб їх об* бали ще у 19р... ну хоч журналісти з'явилися адекватні ,і це вже добре ...👍
02.09.2025 23:10 Відповісти
02.09.2025 23:10 Відповісти
Уявіть , це ж тількі ті, котрі поділилися з ЄРМАКОМАРОДЕАТОМ для їхніх офшорів...
02.09.2025 23:14 Відповісти
Агов, НАБУ і САП, до праці !!!!
02.09.2025 23:15 Відповісти
Член Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності
02.09.2025 23:16 Відповісти
Коли ці ненажерливі виродки в нашій краіні ,
вже будуть гойдатися на деревах ??
Скільки можна знущатися над украінцями і їх бідністю ,
через таку мразь ! ?😠
02.09.2025 23:22 Відповісти
Wlad West

Гои дрлжны знать свое место.
02.09.2025 23:33 Відповісти
Справжній українець, депутат ВРУ!
02.09.2025 23:29 Відповісти
Таких коттеджей по стране много тысяч. И мы знаем где и чьё. Поздно дворцы смотреть. Там в офшорах 10 бюджетов страны за 33 года! Мир не знал пока такой коррупции. Правильно говорят об этом в США и не только. И это не считая ещё недвижимости как элитной так и просто за кордоном. Там не меньше. От Испании до Маями во Флориде. Ушёл поезд ребятки-октябрятки!
02.09.2025 23:34 Відповісти
Самий хітрий із армян "слуга народу" Суто Мамоян!
02.09.2025 23:35 Відповісти
На передову цього МамаЯна. Нехай захищає свою нерухомість.
02.09.2025 23:52 Відповісти
Читаючи такі розслідування починаю розуміти мотиви робітників і селян в 1917р. ...
Інша справа,куди потім повернули німецькі шпійони з єврейським корінням.
03.09.2025 00:05 Відповісти
03.09.2025 00:40 Відповісти
Яка промовиста у хлопа хвамілія!!!! 😲
03.09.2025 00:13 Відповісти
Поки Українці життям захищають Україну, мамояни влаштували собі праздник життя, бо самі вони нє мєсниє, а правопохоронні організації підпорядковані не Україні, а лише групі осіб з помічників ригоАНАЛІВ, а за Конституцією …., ну, то таке!!

ЭКСКЛЮЗИВ. Украинский солдат рассказывает о зверствах и пытках в российском плену

https://www.youtube.com/@sergey_auslender

https://www.youtube.com/@sergey_auslender Сергей Ауслендерhttps://www.youtube.com/watch?v=GUUseL6jlEM
03.09.2025 00:21 Відповісти
Скажіть мені - кого це здивувало?

Українці, кого ви навибирали в депутати?

Чи це як у Тараса Шевченкa:

"Неначе люди подуріли,
Німі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть!.."
03.09.2025 00:29 Відповісти
Та отож. Зате всілякі заступники голови ОП будуть розповідати простому люду про громадянський обов'язок йти на війну. Напевно, щоб мамояна не засмучувати.
03.09.2025 00:51 Відповісти
 
 