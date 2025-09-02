Розкішна вілла депутата ОПЗЖ "авторитета" Мамояна. ВIДЕО

Під час війни народний депутат від ОПЗЖ Суто Мамоян переїхав у величезний маєток на ділянці вартістю щонайменше два мільйони доларів, який не значиться ані в реєстрі нерухомості, ані в декларації нардепа.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

"За величезним парканом у котеджному містечку в Конча-Заспі облаштовується народний депутат Суто Мамоян. Він із тих, кому було не западло і з Медведчуком "Дєнь Побєди" співати, і з друзями Льовочкіна в ресторанчику посидіти. І це лише частина яскравої біографії нардепа. У Верховній Раді ж він запам’ятався хіба що відсутністю виступів і мінімальною активністю. Саме зараз, під час великої війни, Мамоян вже переїхав у величезний маєток на ділянці вартістю щонайменше два мільйони доларів. І, звісно, цей будинок не значиться ані в реєстрі нерухомості, ані в декларації нардепа", - зазначили журналісти.

