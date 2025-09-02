Роскошная вилла депутата ОПЗЖ "авторитета" Мамояна. ВИДЕО
Во время войны народный депутат от ОПЗЖ Суто Мамоян переехал в огромный особняк на участке стоимостью не менее двух миллионов долларов, который не значится ни в реестре недвижимости, ни в декларации нардепа.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании Bihus.Info.
"За огромным забором в коттеджном городке в Конча-Заспе обустраивается народный депутат Суто Мамоян. Он из тех, кому было не западло и с Медведчуком "День Победы" петь, и с друзьями Левочкина в ресторанчике посидеть. И это лишь часть яркой биографии нардепа. В Верховной Раде же он запомнился разве что отсутствием выступлений и минимальной активностью. Именно сейчас, во время большой войны, Мамоян уже переехал в огромный особняк на участке стоимостью не менее двух миллионов долларов. И, конечно, этот дом не значится ни в реестре недвижимости, ни в декларации нардепа", - отметили журналисты.
вже будуть гойдатися на деревах ??
Скільки можна знущатися над украінцями і їх бідністю ,
через таку мразь ! ?😠
Гои дрлжны знать свое место.
Інша справа,куди потім повернули німецькі шпійони з єврейським корінням.
ЭКСКЛЮЗИВ. Украинский солдат рассказывает о зверствах и пытках в российском плену
https://www.youtube.com/@sergey_auslender
https://www.youtube.com/@sergey_auslender Сергей Ауслендерhttps://www.youtube.com/watch?v=GUUseL6jlEM
Українці, кого ви навибирали в депутати?
Чи це як у Тараса Шевченкa:
"Неначе люди подуріли,
Німі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть!.."