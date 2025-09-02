Роскошная вилла депутата ОПЗЖ "авторитета" Мамояна. ВИДЕО

Во время войны народный депутат от ОПЗЖ Суто Мамоян переехал в огромный особняк на участке стоимостью не менее двух миллионов долларов, который не значится ни в реестре недвижимости, ни в декларации нардепа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

"За огромным забором в коттеджном городке в Конча-Заспе обустраивается народный депутат Суто Мамоян. Он из тех, кому было не западло и с Медведчуком "День Победы" петь, и с друзьями Левочкина в ресторанчике посидеть. И это лишь часть яркой биографии нардепа. В Верховной Раде же он запомнился разве что отсутствием выступлений и минимальной активностью. Именно сейчас, во время большой войны, Мамоян уже переехал в огромный особняк на участке стоимостью не менее двух миллионов долларов. И, конечно, этот дом не значится ни в реестре недвижимости, ни в декларации нардепа", - отметили журналисты.

