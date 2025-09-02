РУС
Новости Незадекларированная недвижимость Мамояна
3 276 22

Роскошная вилла депутата ОПЗЖ "авторитета" Мамояна. ВИДЕО

Во время войны народный депутат от ОПЗЖ Суто Мамоян переехал в огромный особняк на участке стоимостью не менее двух миллионов долларов, который не значится ни в реестре недвижимости, ни в декларации нардепа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

"За огромным забором в коттеджном городке в Конча-Заспе обустраивается народный депутат Суто Мамоян. Он из тех, кому было не западло и с Медведчуком "День Победы" петь, и с друзьями Левочкина в ресторанчике посидеть. И это лишь часть яркой биографии нардепа. В Верховной Раде же он запомнился разве что отсутствием выступлений и минимальной активностью. Именно сейчас, во время большой войны, Мамоян уже переехал в огромный особняк на участке стоимостью не менее двух миллионов долларов. И, конечно, этот дом не значится ни в реестре недвижимости, ни в декларации нардепа", - отметили журналисты.

Топ комментарии
+10
Член Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності
показать весь комментарий
02.09.2025 23:16 Ответить
+9
Ну нЄт так нЬЄт в реєстрі... Викинути його з того будинку і віддати для реабілітації ранених воїнів ЗСУ.
показать весь комментарий
02.09.2025 23:10 Ответить
+8
Уявіть , це ж тількі ті, котрі поділилися з ЄРМАКОМАРОДЕАТОМ для їхніх офшорів...
показать весь комментарий
02.09.2025 23:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не насосав а накивав головою )
показать весь комментарий
02.09.2025 23:04 Ответить
показать весь комментарий
02.09.2025 23:09 Ответить
Ну нЄт так нЬЄт в реєстрі... Викинути його з того будинку і віддати для реабілітації ранених воїнів ЗСУ.
показать весь комментарий
02.09.2025 23:10 Ответить
Пізніше виявиться, що то будинок хорошого знайомого, який попросив цього чебурека пожити, щоб поливати фікус і кормити кота, бо у від'їзді.
показать весь комментарий
02.09.2025 23:12 Ответить
нЄт так нЬЄт в реєстрі...
показать весь комментарий
03.09.2025 00:21 Ответить
Всі % були з таким розкладом згодні ,шоб їх об* бали ще у 19р... ну хоч журналісти з'явилися адекватні ,і це вже добре ...👍
показать весь комментарий
02.09.2025 23:10 Ответить
показать весь комментарий
02.09.2025 23:10 Ответить
Уявіть , це ж тількі ті, котрі поділилися з ЄРМАКОМАРОДЕАТОМ для їхніх офшорів...
показать весь комментарий
02.09.2025 23:14 Ответить
Агов, НАБУ і САП, до праці !!!!
показать весь комментарий
02.09.2025 23:15 Ответить
Член Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності
показать весь комментарий
02.09.2025 23:16 Ответить
Коли ці ненажерливі виродки в нашій краіні ,
вже будуть гойдатися на деревах ??
Скільки можна знущатися над украінцями і їх бідністю ,
через таку мразь ! ?😠
показать весь комментарий
02.09.2025 23:22 Ответить
Wlad West

Гои дрлжны знать свое место.
показать весь комментарий
02.09.2025 23:33 Ответить
Справжній українець, депутат ВРУ!
показать весь комментарий
02.09.2025 23:29 Ответить
Таких коттеджей по стране много тысяч. И мы знаем где и чьё. Поздно дворцы смотреть. Там в офшорах 10 бюджетов страны за 33 года! Мир не знал пока такой коррупции. Правильно говорят об этом в США и не только. И это не считая ещё недвижимости как элитной так и просто за кордоном. Там не меньше. От Испании до Маями во Флориде. Ушёл поезд ребятки-октябрятки!
показать весь комментарий
02.09.2025 23:34 Ответить
Самий хітрий із армян "слуга народу" Суто Мамоян!
показать весь комментарий
02.09.2025 23:35 Ответить
На передову цього МамаЯна. Нехай захищає свою нерухомість.
показать весь комментарий
02.09.2025 23:52 Ответить
Читаючи такі розслідування починаю розуміти мотиви робітників і селян в 1917р. ...
Інша справа,куди потім повернули німецькі шпійони з єврейським корінням.
показать весь комментарий
03.09.2025 00:05 Ответить
показать весь комментарий
03.09.2025 00:40 Ответить
Яка промовиста у хлопа хвамілія!!!! 😲
показать весь комментарий
03.09.2025 00:13 Ответить
Поки Українці життям захищають Україну, мамояни влаштували собі праздник життя, бо самі вони нє мєсниє, а правопохоронні організації підпорядковані не Україні, а лише групі осіб з помічників ригоАНАЛІВ, а за Конституцією …., ну, то таке!!

ЭКСКЛЮЗИВ. Украинский солдат рассказывает о зверствах и пытках в российском плену

https://www.youtube.com/@sergey_auslender

https://www.youtube.com/@sergey_auslender Сергей Ауслендерhttps://www.youtube.com/watch?v=GUUseL6jlEM
показать весь комментарий
03.09.2025 00:21 Ответить
Скажіть мені - кого це здивувало?

Українці, кого ви навибирали в депутати?

Чи це як у Тараса Шевченкa:

"Неначе люди подуріли,
Німі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть!.."
показать весь комментарий
03.09.2025 00:29 Ответить
 
 