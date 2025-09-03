УКР
У Києві зафіксовано падіння БпЛА, - МВА

В ніч на 3 вересня Київ атакують російські БпЛА, зафіксовано падіння дрона в одному з районів.

Про це повідомив очільник МВА Тимур Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

"У Деснянському районі зафіксовано падіння БпЛА. Попередньо без пожежі та руйнувань, служби прямують на місце", - написав він.

