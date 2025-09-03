РУС
Новости Атака беспилотников на Киев
1 767 0

В Киеве зафиксировано падение БПЛА, - ГВА

шахеди

В ночь на 2 сентября Киев атакуют российские БпЛА, зафиксировано падение дрона в одном из районов.

Об этом сообщил глава ГВА Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

"В Деснянском районе зафиксировано падение БпЛА. Предварительно без пожара и разрушений, службы направляются на место", - написал он.

Читайте: На одной из улиц в центре Киева обнаружили обломок воздушной цели, - Кличко

беспилотник (4184) Киев (26073)
