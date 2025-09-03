В Киеве зафиксировано падение БПЛА, - ГВА
В ночь на 2 сентября Киев атакуют российские БпЛА, зафиксировано падение дрона в одном из районов.
Об этом сообщил глава ГВА Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.
"В Деснянском районе зафиксировано падение БпЛА. Предварительно без пожара и разрушений, службы направляются на место", - написал он.
