Загибель військовозобов’язаного під час спроби втечі в Молдову: відкрито кримінальне провадження, допитано прикордонників
Працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі військовозобов’язаного, який намагався незаконно перетнути українсько-молдовський кордон на території Одеської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Що відомо?
За попередніми даними, 1 вересня близько 18-ї години прикордонний наряд під час патрулювання кордону помітив двох чоловіків, які перелазили через захисні споруди та рухалися у бік Молдови. На законні вимоги правоохоронців зупинитися вони не відреагували. Під час переслідування прикордонники здійснили кілька попереджувальних пострілів у бік порушників. Згодом було виявлено тіло одного з утікачів із вогнепальним пораненням, несумісним із життям. Іншого чоловіка прикордонники затримали на місці.
Загиблим виявився 23-річний харків’янин, при якому були паспорт для виїзду за кордон та особисті речі.
У межах зареєстрованого кримінального провадження за ч. 3 ст. 365 КК України слідчі ДБР невідкладно оглянули місце події, вилучили особисті речі загиблого та зброю, з якої здійснювалися постріли. Допитано прикордонників та свідків події.
Наразі тривають слідчі дії, встановлюються всі обставини трагедії.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що українець загинув під час незаконного перетину держкордону в Одеській області.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Умови застосування зброї
Зброя може застосовуватися військовослужбовцями лише в таких випадках:
Самозахист.Для захисту власного життя чи життя інших осіб від нападу.
Виконання бойових завдань.У разі безпосередньої участі у бойових діях.
Охорона об'єктів.Зброя застосовується для захисту стратегічних чи військових об'єктів.
Затримання правопорушників.У випадках, коли це необхідно для запобігання втечі або знешкодження.
Усунення загрози.У разі загрози державним інтересам або суспільній безпеці.
Тому і коригувальники спокійно та безкарно(нікчемні покарання на смішні строки), убивають, разом з *******, Українців, щоб потім їх, ще і обміняли, для повернення в радную говень!
Що це за маячня? Як попереджувальні постріли можуть бути по людям? Чим ці "попереджувальні" постріли в такому випадкові відрізняються від пострілів на ураження?
Затримання правопорушників.У випадках, коли це необхідно для запобігання втечі або знешкодження.
Зброя може застосовуватися військовослужбовцями лише в таких випадках:
Самозахист.Для захисту власного життя чи життя інших осіб від нападу.
Виконання бойових завдань.У разі безпосередньої участі у бойових діях.
Охорона об'єктів.Зброя застосовується для захисту стратегічних чи військових об'єктів.
Затримання правопорушників.У випадках, коли це необхідно для запобігання втечі або знешкодження.
В щоб знали клоунам не можна давати владу
Шкода що того виродка не застрелили коли кордон переходив.
А стрелять у них не было желания, было желание просто проверить документы и довести до безопасного пункта пропуска.
Відомо, що після попереджувального пострілу у повітря, якщо порушник не реагує і продовжує порушувати, можливе застосування зброї на ураження (другий і подальші постріли в бік порушника).
Але важко достеменно встановити, чи був попереджувальний постріл саме першим? Не виключено, що перший постріл був на ураження (у бік порушника), а попереджуваний постріл у повітря - другим пострілом?
Після команди -стій тріляти буду - дає попереджувальний постріл в повітря і тільки після того як ці бандити не слухають - продовжують своє діло - постріли на враження.
Але коли людина з рюкзаком тікає з території України - що вона могла в тому рюкзаку винести - те за що можливо її просто вбити на місці? Через пропускні пункти провозять мільйони готівки, наркоту, зброю - нікого не вбивають, заплати - і спи спокійно.
ЧИМ ЗАКІНЧІЛОСЬ НАМ ВЖЕ ВІДОМО.
Тож і тепер, якшо судять прикордонників за виконання їхньої роботи, то виникає питання А НАШО ТОДІ НА КОРДОНІ ПРИКОРДОННИКИ ???
ЗНІМАЙТЕ ПРИКОРДОННИКІВ З КОРДОНУ.
ну а дбр на їх місце. НЕХАЙ ТАМ ЗГІДНО ЗАКОНУ ОДРАЗУ САМІ СОБІ І ВІДКРИВАЮТЬ СПРАВИ.