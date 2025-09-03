Загибель військовозобов’язаного під час спроби втечі в Молдову: відкрито кримінальне провадження, допитано прикордонників

Працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі військовозобов’язаного, який намагався незаконно перетнути українсько-молдовський кордон на території Одеської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Що відомо?

За попередніми даними, 1 вересня близько 18-ї години прикордонний наряд під час патрулювання кордону помітив двох чоловіків, які перелазили через захисні споруди та рухалися у бік Молдови. На законні вимоги правоохоронців зупинитися вони не відреагували. Під час переслідування прикордонники здійснили кілька попереджувальних пострілів у бік порушників. Згодом було виявлено тіло одного з утікачів із вогнепальним пораненням, несумісним із життям. Іншого чоловіка прикордонники затримали на місці.

Загиблим виявився 23-річний харків’янин, при якому були паспорт для виїзду за кордон та особисті речі.

Також читайте: Небезпечно перетинати кордон із Білоруссю через непередбачуваність прикордонників, - ДПСУ

У межах зареєстрованого кримінального провадження за ч. 3 ст. 365 КК України слідчі ДБР невідкладно оглянули місце події, вилучили особисті речі загиблого та зброю, з якої здійснювалися постріли. Допитано прикордонників та свідків події.

Наразі тривають слідчі дії, встановлюються всі обставини трагедії.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що українець загинув під час незаконного перетину держкордону в Одеській області.