Загибель військовозобов’язаного під час спроби втечі в Молдову: відкрито кримінальне провадження, допитано прикордонників

На державному кордоні під час незаконного перетину загинув громадянин України

Працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі військовозобов’язаного, який намагався незаконно перетнути українсько-молдовський кордон на території Одеської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Що відомо?

За попередніми даними, 1 вересня близько 18-ї години прикордонний наряд під час патрулювання кордону помітив двох чоловіків, які перелазили через захисні споруди та рухалися у бік Молдови. На законні вимоги правоохоронців зупинитися вони не відреагували. Під час переслідування прикордонники здійснили кілька попереджувальних пострілів у бік порушників. Згодом було виявлено тіло одного з утікачів із вогнепальним пораненням, несумісним із життям. Іншого чоловіка прикордонники затримали на місці.

Загиблим виявився 23-річний харків’янин, при якому були паспорт для виїзду за кордон та особисті речі.

Також читайте: Небезпечно перетинати кордон із Білоруссю через непередбачуваність прикордонників, - ДПСУ

У межах зареєстрованого кримінального провадження за ч. 3 ст. 365 КК України слідчі ДБР невідкладно оглянули місце події, вилучили особисті речі загиблого та зброю, з якої здійснювалися постріли. Допитано прикордонників та свідків події.

Наразі тривають слідчі дії, встановлюються всі обставини трагедії.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що українець загинув під час незаконного перетину держкордону в Одеській області.

кордон (4896) Одеська область (3467) смерть (6823) ДБР (3714)
+26
"кілька попереджувальних пострілів у бік порушників. Згодом було виявлено тіло одного з утікачів із вогнепальним пораненням"

Що це за маячня? Як попереджувальні постріли можуть бути по людям? Чим ці "попереджувальні" постріли в такому випадкові відрізняються від пострілів на ураження?
03.09.2025 10:19 Відповісти
03.09.2025 10:19 Відповісти
+21
Стріляли в спину?
В щоб знали клоунам не можна давати владу
03.09.2025 10:23 Відповісти
03.09.2025 10:23 Відповісти
+17
Якщо є бажання в когось постріляти - завжди можна перевестись у бойовий підрозділ. Але чілити на західному кордоні і робити 'попереджувальні постріли' у голову беззбройним співвітчизникам їм подобається значно більше.
03.09.2025 10:37 Відповісти
03.09.2025 10:37 Відповісти
прикордонники діяли згідно зі СТАТУТОМ, які у дупу "слідчі дії"????
03.09.2025 10:18 Відповісти
03.09.2025 10:18 Відповісти
Ви вважаєте, що на запитання слідчого "Чому ви не діяли згідно зі Статутом ..." відповідь "А он у Криму в 2014 теж не виконали" зніме відповідальність?
03.09.2025 10:36 Відповісти
03.09.2025 10:36 Відповісти
Яким статутом?
03.09.2025 10:32 Відповісти
03.09.2025 10:32 Відповісти
Стройовий статут та інші поширюються не лише на Збройні Сили України, а й на Державну прикордонну службу, Службу безпеки України, Національну гвардію, інші військові формування, Державну спеціальну службу транспорту, Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації та на службу цивільного захисту.

Умови застосування зброї

Зброя може застосовуватися військовослужбовцями лише в таких випадках:

Самозахист.Для захисту власного життя чи життя інших осіб від нападу.
Виконання бойових завдань.У разі безпосередньої участі у бойових діях.
Охорона об'єктів.Зброя застосовується для захисту стратегічних чи військових об'єктів.
Затримання правопорушників.У випадках, коли це необхідно для запобігання втечі або знешкодження.
Усунення загрози.У разі загрози державним інтересам або суспільній безпеці.
03.09.2025 10:43 Відповісти
03.09.2025 10:43 Відповісти
В Україні з 2014 року діє Особливий період, а з 2022 року, ще і правовий режим воєнного стану!! А законодавство примітивно мирного часу застосовують оті мудрили слідчі, бо парламентсько-президентські особи, з приблуд95, ухиляються з 2019 року, вносити нагальні зміни до законодавства щодо потреб сьогодення для України!! От щоб покарати військовослужбовця, це вони за 2-3 тижні злампічили, а щодо системних змін, саботують, усіляко гальмуючи!!
Тому і коригувальники спокійно та безкарно(нікчемні покарання на смішні строки), убивають, разом з *******, Українців, щоб потім їх, ще і обміняли, для повернення в радную говень!
03.09.2025 11:22 Відповісти
03.09.2025 11:22 Відповісти
"кілька попереджувальних пострілів у бік порушників. Згодом було виявлено тіло одного з утікачів із вогнепальним пораненням"

Що це за маячня? Як попереджувальні постріли можуть бути по людям? Чим ці "попереджувальні" постріли в такому випадкові відрізняються від пострілів на ураження?
03.09.2025 10:19 Відповісти
03.09.2025 10:19 Відповісти
Умови застосування зброї:
Затримання правопорушників.У випадках, коли це необхідно для запобігання втечі або знешкодження.
03.09.2025 10:45 Відповісти
03.09.2025 10:45 Відповісти
Умови застосування зброї

Зброя може застосовуватися військовослужбовцями лише в таких випадках:

Самозахист.Для захисту власного життя чи життя інших осіб від нападу.
Виконання бойових завдань.У разі безпосередньої участі у бойових діях.
Охорона об'єктів.Зброя застосовується для захисту стратегічних чи військових об'єктів.
Затримання правопорушників.У випадках, коли це необхідно для запобігання втечі або знешкодження.
03.09.2025 12:58 Відповісти
03.09.2025 12:58 Відповісти
Якого хрена в 23 роки потягло на пригоди? Сидів би та не рипався. Дебіл.
03.09.2025 10:19 Відповісти
03.09.2025 10:19 Відповісти
Може йому обідно стало, що 22-річних випускають, а його ні?
03.09.2025 10:20 Відповісти
03.09.2025 10:20 Відповісти
Яка ймовірність того, що куля випущена в повітря потім назад паде на голову?
03.09.2025 10:20 Відповісти
03.09.2025 10:20 Відповісти
це залежить від соціального статусу та владного крісла стрілка. в даний час ймовірність часто рівна 1. це як і значення синуса, яке в воєнний час може досягати значення рівного 3!
03.09.2025 10:31 Відповісти
03.09.2025 10:31 Відповісти
туди йому й дорога сєпару ухилянту
03.09.2025 10:21 Відповісти
03.09.2025 10:21 Відповісти
Придурок, звідки ти знаєш, що він сєпар і ухилянт?
03.09.2025 12:38 Відповісти
03.09.2025 12:38 Відповісти
Стріляли в спину?
В щоб знали клоунам не можна давати владу
03.09.2025 10:23 Відповісти
03.09.2025 10:23 Відповісти
У нас в селі хлопчина був. Батьки останнє віддали, щоб переправити його в Молдову. Так от, звідти він вирушив до Придністров'я, де підписав контракт з МО РФ і тепер воює проти України за ;савєцкій саюз;, про який начитався в інтернеті.
Шкода що того виродка не застрелили коли кордон переходив.
03.09.2025 11:55 Відповісти
03.09.2025 11:55 Відповісти
Вы военный юрист? Или просто любите погонять языка туда-сюда?
03.09.2025 10:30 Відповісти
03.09.2025 10:30 Відповісти
Оставьте в покое пограничников! Наверное в первый раз в жизни делом занялись и сразу на них же дело и открывают, какой пример подаём другим подразделениям.
03.09.2025 10:27 Відповісти
03.09.2025 10:27 Відповісти
Якщо є бажання в когось постріляти - завжди можна перевестись у бойовий підрозділ. Але чілити на західному кордоні і робити 'попереджувальні постріли' у голову беззбройним співвітчизникам їм подобається значно більше.
03.09.2025 10:37 Відповісти
03.09.2025 10:37 Відповісти
Наверное нужно было не убегать после приказа остановиться. 800 гривень штрафа за незаконное пересечение границы, можно хоть каждый день ходить.
А стрелять у них не было желания, было желание просто проверить документы и довести до безопасного пункта пропуска.
03.09.2025 10:46 Відповісти
03.09.2025 10:46 Відповісти
Співчуття родині загиблого.
Відомо, що після попереджувального пострілу у повітря, якщо порушник не реагує і продовжує порушувати, можливе застосування зброї на ураження (другий і подальші постріли в бік порушника).
Але важко достеменно встановити, чи був попереджувальний постріл саме першим? Не виключено, що перший постріл був на ураження (у бік порушника), а попереджуваний постріл у повітря - другим пострілом?
03.09.2025 11:14 Відповісти
03.09.2025 11:14 Відповісти
Достеменно? Однако ж какой вокабуляр у вас, Ви часом не поет? Дивитися треба на велику картінку, як результат цієї пригоди порушувати кордон будуть меньше, а стріляти на кордоні -- більше, і це є win-win для геть усіх, навіть для молдаван. А куди і коли стріляв тий погранець це вже на його совісті й годі.
03.09.2025 11:38 Відповісти
03.09.2025 11:38 Відповісти
Зброю та стрільця встановлять. Так або інакше, але наміру вбити потерпілого в стрільця мабуть не було, вогонь міг бути відкритий і випадково, і навмисне (це теж встановлять) але саме вогонь на ураження, а не на знищення (з метою вбивства). Намір порушити кордон також був, поза сумнівом. Черговий трагічний інцидент загибелі на кордоні.
03.09.2025 12:07 Відповісти
03.09.2025 12:07 Відповісти
Головне щоб ти грів сраку за кордоном, а молоді хлопці нехай гниють в концтаборі
03.09.2025 12:41 Відповісти
03.09.2025 12:41 Відповісти
Чувак став іконою кремлеботів, а ти чого досяг у цьому житті?
03.09.2025 10:32 Відповісти
03.09.2025 10:32 Відповісти
Цікаво, а от якби та смуга була ще й замінована, кого б тоді звинуватили тому, що "мальчики" вирішили незаконно перетнути кордон країни?
03.09.2025 10:40 Відповісти
03.09.2025 10:40 Відповісти
пам'ятаю, колись дуже давно, українців почали впускати закордон лише з закордонним паспортом
03.09.2025 10:44 Відповісти
03.09.2025 10:44 Відповісти
Розумію - напад на військову частину, диверсанти лізуть через кордон підірвати ОПу Найвеличнішого, чи кілери тягнуть зброю через кордон щоб влаштувати замах на єрмака...
Після команди -стій тріляти буду - дає попереджувальний постріл в повітря і тільки після того як ці бандити не слухають - продовжують своє діло - постріли на враження.
Але коли людина з рюкзаком тікає з території України - що вона могла в тому рюкзаку винести - те за що можливо її просто вбити на місці? Через пропускні пункти провозять мільйони готівки, наркоту, зброю - нікого не вбивають, заплати - і спи спокійно.
03.09.2025 10:44 Відповісти
03.09.2025 10:44 Відповісти
А чи допустимо стріляти у бік державного кордону взагалі, а якщо по той бік були б молдавські пограничники, й попали під ці кулі також?
03.09.2025 12:23 Відповісти
03.09.2025 12:23 Відповісти
Україна наступає на граблі 2014 року, тоді також судили погранців та поліцейських з блокпостів за те шо стріляли в порушників прориваючихся через блок пости без зупинки.
ЧИМ ЗАКІНЧІЛОСЬ НАМ ВЖЕ ВІДОМО.

Тож і тепер, якшо судять прикордонників за виконання їхньої роботи, то виникає питання А НАШО ТОДІ НА КОРДОНІ ПРИКОРДОННИКИ ???
ЗНІМАЙТЕ ПРИКОРДОННИКІВ З КОРДОНУ.
ну а дбр на їх місце. НЕХАЙ ТАМ ЗГІДНО ЗАКОНУ ОДРАЗУ САМІ СОБІ І ВІДКРИВАЮТЬ СПРАВИ.
03.09.2025 12:39 Відповісти
03.09.2025 12:39 Відповісти
И что все заплачут? А давайте попробуем, только всех на восточный фронт. Думаю прикордонныки, вашу патриотически потужну идею не поддержат, а вас побьют, и возможно ногами!
03.09.2025 12:59 Відповісти
03.09.2025 12:59 Відповісти
А мав би 22 роки, був би живий і легально покинув країну жидівських мрій .Зе Луп Ин має бути повішеним на чотирьох стовпах біля воєнкомату ,звідки йому, нелоху ,надсилали повістки.
03.09.2025 12:46 Відповісти
03.09.2025 12:46 Відповісти
Важко вирватись з чіпких обіймів неньки...
03.09.2025 13:09 Відповісти
03.09.2025 13:09 Відповісти
 
 