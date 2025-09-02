Українець загинув під час незаконного перетину держкордону в Одеській області, - ДПСУ
У вівторок, 2 вересня, в Одеській області під час незаконного перетину державного кордону загинув громадянин України.
Про це повідомило Південне регіональне управління ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.
"На Одещині під час переслідування порушників кордону складом прикордонного наряду було здійснено попереджувальні постріли. До цього виявлені невідомі особи, які рухалися в бік державного рубежу, не реагували на вимогу прикордонників зупинитися", - розповіла пресслужба.
Чоловіка затримали під час подолання ним інженерного загородження. Іншу людину виявили без ознак життя з кульовим пораненням.
У ДПСУ додали, що нині тривають слідчі дії. Поліція вивчає дії складу прикордонного наряду.
Про ситуацію поінформовані, зокрема Нацполіція та ДБР, які прибули на місце події.
"Державною прикордонною службою України своєю чергою призначено службове розслідування по даному випадку і надається все необхідне сприяння слідчим для встановлення всіх деталей", - резюмували там.
ми ж не знаємо за кого голосував щасливчик в 2019 році...
Сейчас неухилянты ставят на кон чуть больше шести пачек сигарет. Штраф за незаконное пересечение - 800 грн.
війна йде вже 11 років
ніяк не виходить 500, пархатику з офісу Єрмака
В ЄС схаменулися наївшись темношкірих. Осьі набирають білих християн яку будуть працювати та покращувати генофонд там. Адже навіть ослам в О зрозуміло що вони хрен повернуться.
Тому я за збереження хлопців.
А от чому так може таки хйло йокне ядеркою.
Верхівка то і тута і тама і в зша одні і тіж люди.
Нагородити їх, а не проводить якесь розслідування.
Вбивати людей які тікали а не вторгалися на територію України...
Що коїться..?! Українців вже вбивають тцк та прикордонники..?!!