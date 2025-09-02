УКР
Українець загинув під час незаконного перетину держкордону в Одеській області, - ДПСУ

На державному кордоні під час незаконного перетину загинув громадянин України

У вівторок, 2 вересня, в Одеській області під час незаконного перетину державного кордону загинув громадянин України.

Про це повідомило Південне регіональне управління ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

"На Одещині під час переслідування порушників кордону складом прикордонного наряду було здійснено попереджувальні постріли. До цього виявлені невідомі особи, які рухалися в бік державного рубежу, не реагували на вимогу прикордонників зупинитися", - розповіла пресслужба.

Чоловіка затримали під час подолання ним інженерного загородження. Іншу людину виявили без ознак життя з кульовим пораненням.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найбільше спроб незаконного перетину фіксується на кордоні з Румунією, - ДПСУ

У ДПСУ додали, що нині тривають слідчі дії. Поліція вивчає дії складу прикордонного наряду.

Про ситуацію поінформовані, зокрема Нацполіція та ДБР, які прибули на місце події.

"Державною прикордонною службою України своєю чергою призначено службове розслідування по даному випадку і надається все необхідне сприяння слідчим для встановлення всіх деталей", - резюмували там.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники затримали двох порушників на кордоні з Румунією: чоловіки казали, що йдуть по гриби. ВIДЕО

+23
прикольно, табір мрій! От невже той утікач представляв загрозу, чи відстрілювався...тупо завалили... в нас є в кримінальному кодексі стаття , за несанкціонований перетин кордону - розстріл без суда та слідства на місці?
показати весь коментар
02.09.2025 21:43 Відповісти
+18
в заголовку помилка. "загинув" - це коли підсковзнувся, впав, вдарився головою і загинув. а коли застрелили то це означає "був вбитий".
показати весь коментар
02.09.2025 21:50 Відповісти
+17
...складом прикордонного наряду було здійснено попереджувальні постріли

...людину виявили без ознак життя з кульовим пораненням.

Прикольні попереджувальні постріли на ураження.
показати весь коментар
02.09.2025 21:41 Відповісти
Гидото,це станеться набагато раніше,якщо прийде орда! Для таких,як ти, та тобі подібних ,,борцунів за демократію,,я бажааю,щоб це настало цієї ж ночі!!!!!
показати весь коментар
02.09.2025 22:41 Відповісти
Орда - це такі як ти . Це ви їх накликали. Бо саме в таких совках -сраліністах вони бачать "адін народ". . Саме такі нащадки комуняк мріють про поверенення "порядку " та "сильної сралінської руки " з воронками , розстрільними трійками ,гулагами . І ненавидять лютою пролетарською ненавистю - свободи ,права людини та те ,що Людина важливіше Держави...
показати весь коментар
02.09.2025 22:47 Відповісти
Ти вже пішов боронити ?
показати весь коментар
02.09.2025 22:23 Відповісти
Втікач хотів переправити секрети до ворога. Але браві погранічнікі пристрелили його як собаку. Слава захисникам України!
показати весь коментар
02.09.2025 22:08 Відповісти
Дають зрозуміти, що все одно пристрелять чи то в м`ясному штурмі чи то при спробі до бігства.
показати весь коментар
02.09.2025 22:09 Відповісти
Загинув? Був вбитий пригандонником.
показати весь коментар
02.09.2025 22:14 Відповісти
або кармою

ми ж не знаємо за кого голосував щасливчик в 2019 році...
показати весь коментар
02.09.2025 22:26 Відповісти
Дивись як би тебе теж карма не прибила.
показати весь коментар
02.09.2025 22:30 Відповісти
прикордонники тебе вилікують, гнидо зелена
показати весь коментар
02.09.2025 22:38 Відповісти
Нормальная такая рулетка. С высокими ставками. Вытянул счастливый номер - иди гуляй. Ошибся - пристрелят. Ставка - своя жизнь.
Сейчас неухилянты ставят на кон чуть больше шести пачек сигарет. Штраф за незаконное пересечение - 800 грн.
показати весь коментар
02.09.2025 22:15 Відповісти
Карацупи озвіріли в край, країна-мрій потужного зеленого лайна.
показати весь коментар
02.09.2025 22:16 Відповісти
Цих вертухаїв на внутрішніх кордонах вже мабуть більше ніж бачаючих зйібати звідси.
показати весь коментар
02.09.2025 22:21 Відповісти
щось у тебе не клеїться з математикою, москалику

війна йде вже 11 років
показати весь коментар
02.09.2025 22:25 Відповісти
Та бери вже 500 років, не соромся.
показати весь коментар
02.09.2025 22:29 Відповісти
2025 - 2014

ніяк не виходить 500, пархатику з офісу Єрмака
показати весь коментар
02.09.2025 22:31 Відповісти
Зберегти хлопців для України": в ОП пояснили, навіщо відкрили кордони чоловікам 18-22 років

В ЄС схаменулися наївшись темношкірих. Осьі набирають білих християн яку будуть працювати та покращувати генофонд там. Адже навіть ослам в О зрозуміло що вони хрен повернуться.
Тому я за збереження хлопців.
А от чому так може таки хйло йокне ядеркою.
Верхівка то і тута і тама і в зша одні і тіж люди.
показати весь коментар
02.09.2025 22:27 Відповісти
Як можна вбити попереджувальним пострілом?
показати весь коментар
02.09.2025 22:30 Відповісти
Рикошет від перста Бога. А Бог є справедливим.
показати весь коментар
02.09.2025 22:43 Відповісти
Бог каже - Не вбивай. Це п'ята з заповідей, а їх на паузу, як Конституцію, не поставиш.
показати весь коментар
02.09.2025 22:48 Відповісти
Постріл попереджувальний було здійснено вгору. Усі питання до Бога.
показати весь коментар
02.09.2025 22:52 Відповісти
Поганим танцюристам постійно щось заважає
показати весь коментар
02.09.2025 22:59 Відповісти
Та звісно, що вгору. Клятий "ухилянт" якраз на гору дряпався, то щоб не встиг за верхівку перевалити "мужній" страж кордону і зробив "попереджувальний" постріл якраз вгору.
показати весь коментар
02.09.2025 23:03 Відповісти
Так за свободу вийшли ще вкінці 2013
показати весь коментар
02.09.2025 22:44 Відповісти
Не дозволяється. Незаконно переходити кордон
показати весь коментар
02.09.2025 23:10 Відповісти
Нарешті видно, що прикодонники є, і працюють чітко.
Нагородити їх, а не проводить якесь розслідування.
показати весь коментар
02.09.2025 23:14 Відповісти
Хай так "працюють" на Фронті...це вбивство,а не затримання..
показати весь коментар
02.09.2025 23:16 Відповісти
Прикордонники мали наказ стріляти на враження..?!
Вбивати людей які тікали а не вторгалися на територію України...
Що коїться..?! Українців вже вбивають тцк та прикордонники..?!!
показати весь коментар
02.09.2025 23:15 Відповісти
попереджувульні на враження? не робіть з людей дебілів...
показати весь коментар
02.09.2025 23:17 Відповісти
За байкою, яку травите лохам ДиржПрикірдик Служба, це був особливо небезпечний "ухилянт" в бойових шльопанцях, озброєний смартфоном, павербанком і коробкою "снікерсів" в рюкзаку.
показати весь коментар
02.09.2025 23:22 Відповісти
