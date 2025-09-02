Українець загинув під час незаконного перетину держкордону в Одеській області, - ДПСУ

У вівторок, 2 вересня, в Одеській області під час незаконного перетину державного кордону загинув громадянин України.

Про це повідомило Південне регіональне управління ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

"На Одещині під час переслідування порушників кордону складом прикордонного наряду було здійснено попереджувальні постріли. До цього виявлені невідомі особи, які рухалися в бік державного рубежу, не реагували на вимогу прикордонників зупинитися", - розповіла пресслужба.

Чоловіка затримали під час подолання ним інженерного загородження. Іншу людину виявили без ознак життя з кульовим пораненням.

У ДПСУ додали, що нині тривають слідчі дії. Поліція вивчає дії складу прикордонного наряду.

Про ситуацію поінформовані, зокрема Нацполіція та ДБР, які прибули на місце події.

"Державною прикордонною службою України своєю чергою призначено службове розслідування по даному випадку і надається все необхідне сприяння слідчим для встановлення всіх деталей", - резюмували там.

