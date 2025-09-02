Украинец погиб при незаконном пересечении госграницы на Одесщине, - ГПСУ

Во вторник, 2 сентября, в Одесской области во время незаконного пересечения государственной границы погиб гражданин Украины.

"В Одесской области во время преследования нарушителей границы составом пограничного наряда были осуществлены предупредительные выстрелы. До этого обнаруженные неизвестные лица, двигавшиеся в сторону государственной границы, не реагировали на требование пограничников остановиться", - рассказала пресс-служба.

Мужчину задержали во время преодоления им инженерного заграждения. Другого человека обнаружили без признаков жизни с пулевым ранением.

В ГПСУ добавили, что сейчас продолжаются следственные действия. Полиция изучает действия состава пограничного наряда.

О ситуации проинформированы, в частности, Нацполиция и ГБР, которые прибыли на место происшествия.

"Государственной пограничной службой Украины в свою очередь назначено служебное расследование по данному случаю и предоставляется все необходимое содействие следователям для установления всех деталей", - резюмировали там.

