Украинец погиб при незаконном пересечении госграницы на Одесщине, - ГПСУ
Во вторник, 2 сентября, в Одесской области во время незаконного пересечения государственной границы погиб гражданин Украины.
Об этом сообщило Южное региональное управление ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.
"В Одесской области во время преследования нарушителей границы составом пограничного наряда были осуществлены предупредительные выстрелы. До этого обнаруженные неизвестные лица, двигавшиеся в сторону государственной границы, не реагировали на требование пограничников остановиться", - рассказала пресс-служба.
Мужчину задержали во время преодоления им инженерного заграждения. Другого человека обнаружили без признаков жизни с пулевым ранением.
В ГПСУ добавили, что сейчас продолжаются следственные действия. Полиция изучает действия состава пограничного наряда.
О ситуации проинформированы, в частности, Нацполиция и ГБР, которые прибыли на место происшествия.
"Государственной пограничной службой Украины в свою очередь назначено служебное расследование по данному случаю и предоставляется все необходимое содействие следователям для установления всех деталей", - резюмировали там.
Питання в тому, нафіга він і йому схожі накручують цю тему, знаючи що від цього буде тільки гірше. Добровольців не побільшає.
Прадєди-чексти розстрілювали інтелігенцію , дєди -нквдешники в заградотрядах стріляли в спину своїм же , батьки-кгбешники розстрілювали кишлаки в Афгані , і їх синок мріє розстрілювати безбройних "врагов народа " ,які втікають з батьківщини мрій...
ми ж не знаємо за кого голосував щасливчик в 2019 році...
Сейчас неухилянты ставят на кон чуть больше шести пачек сигарет. Штраф за незаконное пересечение - 800 грн.
війна йде вже 11 років
ніяк не виходить 500, пархатику з офісу Єрмака
В ЄС схаменулися наївшись темношкірих. Осьі набирають білих християн яку будуть працювати та покращувати генофонд там. Адже навіть ослам в О зрозуміло що вони хрен повернуться.
Тому я за збереження хлопців.
А от чому так може таки хйло йокне ядеркою.
Верхівка то і тута і тама і в зша одні і тіж люди.
Нагородити їх, а не проводить якесь розслідування.
Вбивати людей які тікали а не вторгалися на територію України...
Що коїться..?! Українців вже вбивають тцк та прикордонники..?!!
