5 474 158

Украинец погиб при незаконном пересечении госграницы на Одесщине, - ГПСУ

На государственной границе при незаконном пересечении погиб гражданин Украины

Во вторник, 2 сентября, в Одесской области во время незаконного пересечения государственной границы погиб гражданин Украины.

Об этом сообщило Южное региональное управление ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

"В Одесской области во время преследования нарушителей границы составом пограничного наряда были осуществлены предупредительные выстрелы. До этого обнаруженные неизвестные лица, двигавшиеся в сторону государственной границы, не реагировали на требование пограничников остановиться", - рассказала пресс-служба.

Мужчину задержали во время преодоления им инженерного заграждения. Другого человека обнаружили без признаков жизни с пулевым ранением.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Больше всего попыток незаконного пересечения фиксируется на границе с Румынией, - ГПСУ

В ГПСУ добавили, что сейчас продолжаются следственные действия. Полиция изучает действия состава пограничного наряда.

О ситуации проинформированы, в частности, Нацполиция и ГБР, которые прибыли на место происшествия.

"Государственной пограничной службой Украины в свою очередь назначено служебное расследование по данному случаю и предоставляется все необходимое содействие следователям для установления всех деталей", - резюмировали там.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники задержали двух нарушителей на границе с Румынией: мужчины говорили, что идут по грибы. ВИДЕО

Госпогранслужба (6808) граница (5355) Одесская область (3802) стрельба (3298)
+27
прикольно, табір мрій! От невже той утікач представляв загрозу, чи відстрілювався...тупо завалили... в нас є в кримінальному кодексі стаття , за несанкціонований перетин кордону - розстріл без суда та слідства на місці?
показать весь комментарий
02.09.2025 21:43 Ответить
+20
в заголовку помилка. "загинув" - це коли підсковзнувся, впав, вдарився головою і загинув. а коли застрелили то це означає "був вбитий".
показать весь комментарий
02.09.2025 21:50 Ответить
+19
...складом прикордонного наряду було здійснено попереджувальні постріли

...людину виявили без ознак життя з кульовим пораненням.

Прикольні попереджувальні постріли на ураження.
показать весь комментарий
02.09.2025 21:41 Ответить
Та ні, це реальна людина походу. В цій темі https://censor.net/ua/news/3571783/putin-zustrivsya-z-fitso-ta-obgovoryv-********-scho-vin-kaje адекватні коментарі.
Питання в тому, нафіга він і йому схожі накручують цю тему, знаючи що від цього буде тільки гірше. Добровольців не побільшає.
показать весь комментарий
02.09.2025 23:04 Ответить
О відразу пи......няви набігло!
показать весь комментарий
02.09.2025 22:36 Ответить
а він тобі зобов'язан надавати інформацію? Може він вас зрадників відстежує
показать весь комментарий
02.09.2025 22:17 Ответить
Закінчується це все однаково - через пару років - вночі до тебе приїджає чорний воронок . Тебе пакують без пояснень . А через кілька днів твій труп з простріленою довбешкою прикопують десь в лісі. І навіть не допоможе - що ти з обісцяними штанами будеш ридати - "праізашла чудовіщная ашібка ". На що тобі агєнт ЧК -НКВД _Секурітате_ КГБ_СБУ (суть абревіатур не важлива ) - тиранія диктатур працює всюди однаково, скаже - що пройшла інформація ,що ти агєнт Держдепа/Кремля / Брюселя - а в вони боронять родіну - від зрадників Батьківщини .
показать весь комментарий
02.09.2025 22:02 Ответить
Про запорєбрік пише внук п'яних комуняк -люмпенів ,який мріє про сралінські порядки та зградотряди - і в якого слова про права людини - викликають класову совкову пролєтарську ненависть .
Прадєди-чексти розстрілювали інтелігенцію , дєди -нквдешники в заградотрядах стріляли в спину своїм же , батьки-кгбешники розстрілювали кишлаки в Афгані , і їх синок мріє розстрілювати безбройних "врагов народа " ,які втікають з батьківщини мрій...
показать весь комментарий
02.09.2025 22:17 Ответить
Гидото,це станеться набагато раніше,якщо прийде орда! Для таких,як ти, та тобі подібних ,,борцунів за демократію,,я бажааю,щоб це настало цієї ж ночі!!!!!
показать весь комментарий
02.09.2025 22:41 Ответить
Орда - це такі як ти . Це ви їх накликали. Бо саме в таких совках -сраліністах вони бачать "адін народ". . Саме такі нащадки комуняк мріють про поверенення "порядку " та "сильної сралінської руки " з воронками , розстрільними трійками ,гулагами . І ненавидять лютою пролетарською ненавистю - свободи ,права людини та те ,що Людина важливіше Держави...
показать весь комментарий
02.09.2025 22:47 Ответить
Та заспокойся,півнику!Бо у тебе від однієї думки про війну так сфінктер зтискається,що геморой вилазить! Не дай Боже кров*ю зійдеш,борцун за демократію!!Ти,мразото все перерахував,забув тільки про обов*язок захищати державу!!!!
показать весь комментарий
02.09.2025 23:24 Ответить
Ти вже пішов боронити ?
показать весь комментарий
02.09.2025 22:23 Ответить
Втікач хотів переправити секрети до ворога. Але браві погранічнікі пристрелили його як собаку. Слава захисникам України!
показать весь комментарий
02.09.2025 22:08 Ответить
Дають зрозуміти, що все одно пристрелять чи то в м`ясному штурмі чи то при спробі до бігства.
показать весь комментарий
02.09.2025 22:09 Ответить
Загинув? Був вбитий пригандонником.
показать весь комментарий
02.09.2025 22:14 Ответить
або кармою

ми ж не знаємо за кого голосував щасливчик в 2019 році...
показать весь комментарий
02.09.2025 22:26 Ответить
Дивись як би тебе теж карма не прибила.
показать весь комментарий
02.09.2025 22:30 Ответить
прикордонники тебе вилікують, гнидо зелена
показать весь комментарий
02.09.2025 22:38 Ответить
Нормальная такая рулетка. С высокими ставками. Вытянул счастливый номер - иди гуляй. Ошибся - пристрелят. Ставка - своя жизнь.
Сейчас неухилянты ставят на кон чуть больше шести пачек сигарет. Штраф за незаконное пересечение - 800 грн.
показать весь комментарий
02.09.2025 22:15 Ответить
Карацупи озвіріли в край, країна-мрій потужного зеленого лайна.
показать весь комментарий
02.09.2025 22:16 Ответить
Цих вертухаїв на внутрішніх кордонах вже мабуть більше ніж бачаючих зйібати звідси.
показать весь комментарий
02.09.2025 22:21 Ответить
щось у тебе не клеїться з математикою, москалику

війна йде вже 11 років
показать весь комментарий
02.09.2025 22:25 Ответить
Та бери вже 500 років, не соромся.
показать весь комментарий
02.09.2025 22:29 Ответить
2025 - 2014

ніяк не виходить 500, пархатику з офісу Єрмака
показать весь комментарий
02.09.2025 22:31 Ответить
Зберегти хлопців для України": в ОП пояснили, навіщо відкрили кордони чоловікам 18-22 років

В ЄС схаменулися наївшись темношкірих. Осьі набирають білих християн яку будуть працювати та покращувати генофонд там. Адже навіть ослам в О зрозуміло що вони хрен повернуться.
Тому я за збереження хлопців.
А от чому так може таки хйло йокне ядеркою.
Верхівка то і тута і тама і в зша одні і тіж люди.
показать весь комментарий
02.09.2025 22:27 Ответить
Як можна вбити попереджувальним пострілом?
показать весь комментарий
02.09.2025 22:30 Ответить
Рикошет від перста Бога. А Бог є справедливим.
показать весь комментарий
02.09.2025 22:43 Ответить
Бог каже - Не вбивай. Це п'ята з заповідей, а їх на паузу, як Конституцію, не поставиш.
показать весь комментарий
02.09.2025 22:48 Ответить
Постріл попереджувальний було здійснено вгору. Усі питання до Бога.
показать весь комментарий
02.09.2025 22:52 Ответить
Поганим танцюристам постійно щось заважає
показать весь комментарий
02.09.2025 22:59 Ответить
Та звісно, що вгору. Клятий "ухилянт" якраз на гору дряпався, то щоб не встиг за верхівку перевалити "мужній" страж кордону і зробив "попереджувальний" постріл якраз вгору.
показать весь комментарий
02.09.2025 23:03 Ответить
А де ви це прочитали? Чи додумали самі?
показать весь комментарий
02.09.2025 23:37 Ответить
Так за свободу вийшли ще вкінці 2013
показать весь комментарий
02.09.2025 22:44 Ответить
Не дозволяється. Незаконно переходити кордон
показать весь комментарий
02.09.2025 23:10 Ответить
Міндіча і шоблі скажи які спокійно виїхали в свій жидостан
показать весь комментарий
02.09.2025 23:34 Ответить
Нарешті видно, що прикодонники є, і працюють чітко.
Нагородити їх, а не проводить якесь розслідування.
показать весь комментарий
02.09.2025 23:14 Ответить
Хай так "працюють" на Фронті...це вбивство,а не затримання..
показать весь комментарий
02.09.2025 23:16 Ответить
Прикордонники мали наказ стріляти на враження..?!
Вбивати людей які тікали а не вторгалися на територію України...
Що коїться..?! Українців вже вбивають тцк та прикордонники..?!!
показать весь комментарий
02.09.2025 23:15 Ответить
Прикордонники мали знати і виконувати Статут прикордонної служби.
показать весь комментарий
02.09.2025 23:39 Ответить
попереджувульні на враження? не робіть з людей дебілів...
показать весь комментарий
02.09.2025 23:17 Ответить
Це ж типова байка для лохів з розряду "потонув при спробі перепливти Тису". Звичайно, важко, мабуть, плавати з чергою з автоматних куль в спині.
показать весь комментарий
02.09.2025 23:25 Ответить
А чому попереджувальні постріли мають таку назву? Задумувались, про що вони попереджають?
показать весь комментарий
02.09.2025 23:40 Ответить
За байкою, яку травите лохам ДиржПрикірдик Служба, це був особливо небезпечний "ухилянт" в бойових шльопанцях, озброєний смартфоном, павербанком і коробкою "снікерсів" в рюкзаку.
показать весь комментарий
02.09.2025 23:22 Ответить
Номінант на премію Дарвіна
показать весь комментарий
02.09.2025 23:56 Ответить
от би так у 22 році кацапів зупиняли, коли вони на херсонщину *********..
показать весь комментарий
03.09.2025 00:28 Ответить
дорогу треба переходити в положеному місці, а кордон через КПП, а інакше - загинув, та й усе !

.
показать весь комментарий
03.09.2025 00:41 Ответить
