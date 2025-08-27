Больше всего попыток незаконного пересечения фиксируется на границе с Румынией, - ГПСУ

Больше всего случаев незаконного пересечения границы пограничники фиксируют на границе с Румынией, на втором месте - граница с Молдовой, меньше всего таких попыток - на границе с Польшей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"Относительно попыток незаконного пересечения границы, они, к сожалению, продолжаются, и больше всего таких случаев мы фиксируем на границе с Румынией. На втором месте - граница с Молдовой. На других участках несколько в меньшем количестве такие попытки происходят. Ну, это, в первую очередь, граница с Венгрией и Словакией. А меньше всего, если говорить о попытках незаконного пересечения границы вне пунктов пропуска, происходит на границе с Польшей", - рассказал спикер.

В то же время, по его словам, по поддельным документам ежедневно пытаются выехать из Украины до 10 человек.

"За такие нарушения, особенно за попытку подделки документов, предусмотрена уголовная ответственность, и таких лиц мы передаем в органы полиции. Что касается нарушителей вне пунктов пропуска, то для них предусмотрена административная ответственность. И, к сожалению, такая ответственность нарушителей не сдерживает, потому что есть случаи, когда людей задерживаем по несколько раз. Есть "рекордсмены", которых задерживаем более 10 раз за то, что они продолжают пытаться незаконным способом пересечь границу", - отметил он.

Кроме того, работа ГПСУ также нацелена и на разоблачение схем и преступных групп, которые обещают людям содействие в незаконном пересечении границы. За свои услуги организаторы требуют от 5 до $12 тысяч.

Он напомнил, что за такие действия для организаторов незаконного нарушения границы предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 332 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что с начала года более 13 тысяч человек пытались незаконно выехать из Украины.