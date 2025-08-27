Найбільше спроб незаконного перетину фіксується на кордоні з Румунією, - ДПСУ

Найбільше випадків незаконного перетину кордону прикордонники фіксують на кордоні з Румунією, на другому місці - кордон з Молдовою, найменше таких спроб - на кордоні з Польщею.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Щодо спроб незаконного перетину кордону, вони, на жаль, продовжуються, і найбільше таких випадків ми фіксуємо на кордоні з Румунією. На другому місці - це кордон з Молдовою. На інших ділянках дещо в меншій кількості такі спроби відбуваються. Ну, це в першу чергу кордон з Угорщиною та Словаччиною. А найменше, якщо говорити про спроби незаконного перетину кордону поза межами пунктів пропуску, відбувається на кордоні з Польщею", - розповів речник.

Водночас, за його словами, за підробленими документами щоденно намагаються виїхати з України до 10 осіб.

"За такі порушення, особливо за спробу підробки документів, передбачена кримінальна відповідальність, і таких осіб ми передаємо в органи поліції. Щодо порушників поза межами пунктів пропуску, то для них передбачена адміністративна відповідальність. І, на жаль, така відповідальність порушників не стримує, бо є випадки, коли людей затримуємо по кілька разів. Є "рекордсмени", яких затримуємо більше 10 разів за те, що вони продовжують намагатися у незаконний спосіб перетнути кордон", - зазначив він.

Крім того, робота ДПСУ також націлена і на викриття схем та злочинних груп, які обіцяють людям сприяння в незаконному перетині кордону. За свої послуги організатори вимагають від 5 до $12 тисяч.

Він нагадав, що за такі дії для організаторів незаконного порушення кордону передбачена кримінальна відповідальність відповідно до статті 332 Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що від початку року понад 13 тисяч людей намагалися незаконно виїхати з України.