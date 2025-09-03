Гибель военнообязанного при попытке бегства в Молдову: открыто уголовное производство, допрошены пограничники

Работники ГБР открыли уголовное производство по факту гибели военнообязанного, который пытался незаконно пересечь украинско-молдавскую границу на территории Одесской области.

Что известно?

По предварительным данным, 1 сентября около 18 часов пограничный наряд во время патрулирования границы заметил двух мужчин, которые перелезали через защитные сооружения и двигались в сторону Молдовы. На законные требования правоохранителей остановиться они не отреагировали. Во время преследования пограничники произвели несколько предупредительных выстрелов в сторону нарушителей. Впоследствии было обнаружено тело одного из беглецов с огнестрельным ранением, несовместимым с жизнью. Другого мужчину пограничники задержали на месте.

Погибшим оказался 23-летний харьковчанин, при котором были паспорт для выезда за границу и личные вещи.

В рамках зарегистрированного уголовного производства по ч. 3 ст. 365 УК Украины следователи ГБР безотлагательно осмотрели место происшествия, изъяли личные вещи погибшего и оружие, из которого осуществлялись выстрелы. Допрошены пограничники и свидетели происшествия.

Сейчас продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

