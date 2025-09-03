РУС
Новости Незаконное пересечение границы
2 764 54

Гибель военнообязанного при попытке бегства в Молдову: открыто уголовное производство, допрошены пограничники

На государственной границе при незаконном пересечении погиб гражданин Украины

Работники ГБР открыли уголовное производство по факту гибели военнообязанного, который пытался незаконно пересечь украинско-молдавскую границу на территории Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Что известно?

По предварительным данным, 1 сентября около 18 часов пограничный наряд во время патрулирования границы заметил двух мужчин, которые перелезали через защитные сооружения и двигались в сторону Молдовы. На законные требования правоохранителей остановиться они не отреагировали. Во время преследования пограничники произвели несколько предупредительных выстрелов в сторону нарушителей. Впоследствии было обнаружено тело одного из беглецов с огнестрельным ранением, несовместимым с жизнью. Другого мужчину пограничники задержали на месте.

Погибшим оказался 23-летний харьковчанин, при котором были паспорт для выезда за границу и личные вещи.

В рамках зарегистрированного уголовного производства по ч. 3 ст. 365 УК Украины следователи ГБР безотлагательно осмотрели место происшествия, изъяли личные вещи погибшего и оружие, из которого осуществлялись выстрелы. Допрошены пограничники и свидетели происшествия.

Сейчас продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что украинец погиб во время незаконного пересечения госграницы в Одесской области.

Автор: 

граница (5355) Одесская область (3802) смерть (9294) ГБР (3187)
Топ комментарии
+24
"кілька попереджувальних пострілів у бік порушників. Згодом було виявлено тіло одного з утікачів із вогнепальним пораненням"

Що це за маячня? Як попереджувальні постріли можуть бути по людям? Чим ці "попереджувальні" постріли в такому випадкові відрізняються від пострілів на ураження?
03.09.2025 10:19 Ответить
03.09.2025 10:19 Ответить
+18
Стріляли в спину?
В щоб знали клоунам не можна давати владу
03.09.2025 10:23 Ответить
03.09.2025 10:23 Ответить
+14
Якщо є бажання в когось постріляти - завжди можна перевестись у бойовий підрозділ. Але чілити на західному кордоні і робити 'попереджувальні постріли' у голову беззбройним співвітчизникам їм подобається значно більше.
03.09.2025 10:37 Ответить
03.09.2025 10:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
прикордонники діяли згідно зі СТАТУТОМ, які у дупу "слідчі дії"????
03.09.2025 10:18 Ответить
03.09.2025 10:18 Ответить
Ви вважаєте, що на запитання слідчого "Чому ви не діяли згідно зі Статутом ..." відповідь "А он у Криму в 2014 теж не виконали" зніме відповідальність?
03.09.2025 10:36 Ответить
03.09.2025 10:36 Ответить
Яким статутом?
03.09.2025 10:32 Ответить
03.09.2025 10:32 Ответить
Стройовий статут та інші поширюються не лише на Збройні Сили України, а й на Державну прикордонну службу, Службу безпеки України, Національну гвардію, інші військові формування, Державну спеціальну службу транспорту, Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації та на службу цивільного захисту.

Умови застосування зброї

Зброя може застосовуватися військовослужбовцями лише в таких випадках:

Самозахист.Для захисту власного життя чи життя інших осіб від нападу.
Виконання бойових завдань.У разі безпосередньої участі у бойових діях.
Охорона об'єктів.Зброя застосовується для захисту стратегічних чи військових об'єктів.
Затримання правопорушників.У випадках, коли це необхідно для запобігання втечі або знешкодження.
Усунення загрози.У разі загрози державним інтересам або суспільній безпеці.
03.09.2025 10:43 Ответить
03.09.2025 10:43 Ответить
В Україні з 2014 року діє Особливий період, а з 2022 року, ще і правовий режим воєнного стану!! А законодавство примітивно мирного часу застосовують оті мудрили слідчі, бо парламентсько-президентські особи, з приблуд95, ухиляються з 2019 року, вносити нагальні зміни до законодавства щодо потреб сьогодення для України!! От щоб покарати військовослужбовця, це вони за 2-3 тижні злампічили, а щодо системних змін, саботують, усіляко гальмуючи!!
Тому і коригувальники спокійно та безкарно(нікчемні покарання на смішні строки), убивають, разом з *******, Українців, щоб потім їх, ще і обміняли, для повернення в радную говень!
03.09.2025 11:22 Ответить
03.09.2025 11:22 Ответить
"кілька попереджувальних пострілів у бік порушників. Згодом було виявлено тіло одного з утікачів із вогнепальним пораненням"

Що це за маячня? Як попереджувальні постріли можуть бути по людям? Чим ці "попереджувальні" постріли в такому випадкові відрізняються від пострілів на ураження?
03.09.2025 10:19 Ответить
03.09.2025 10:19 Ответить
Умови застосування зброї:
Затримання правопорушників.У випадках, коли це необхідно для запобігання втечі або знешкодження.
03.09.2025 10:45 Ответить
03.09.2025 10:45 Ответить
Якого хрена в 23 роки потягло на пригоди? Сидів би та не рипався. Дебіл.
03.09.2025 10:19 Ответить
03.09.2025 10:19 Ответить
Може йому обідно стало, що 22-річних випускають, а його ні?
03.09.2025 10:20 Ответить
03.09.2025 10:20 Ответить
Яка ймовірність того, що куля випущена в повітря потім назад паде на голову?
03.09.2025 10:20 Ответить
03.09.2025 10:20 Ответить
це залежить від соціального статусу та владного крісла стрілка. в даний час ймовірність часто рівна 1. це як і значення синуса, яке в воєнний час може досягати значення рівного 3!
03.09.2025 10:31 Ответить
03.09.2025 10:31 Ответить
туди йому й дорога сєпару ухилянту
03.09.2025 10:21 Ответить
03.09.2025 10:21 Ответить
Стріляли в спину?
В щоб знали клоунам не можна давати владу
03.09.2025 10:23 Ответить
03.09.2025 10:23 Ответить
Вы военный юрист? Или просто любите погонять языка туда-сюда?
03.09.2025 10:30 Ответить
03.09.2025 10:30 Ответить
Оставьте в покое пограничников! Наверное в первый раз в жизни делом занялись и сразу на них же дело и открывают, какой пример подаём другим подразделениям.
03.09.2025 10:27 Ответить
03.09.2025 10:27 Ответить
Якщо є бажання в когось постріляти - завжди можна перевестись у бойовий підрозділ. Але чілити на західному кордоні і робити 'попереджувальні постріли' у голову беззбройним співвітчизникам їм подобається значно більше.
03.09.2025 10:37 Ответить
03.09.2025 10:37 Ответить
Наверное нужно было не убегать после приказа остановиться. 800 гривень штрафа за незаконное пересечение границы, можно хоть каждый день ходить.
А стрелять у них не было желания, было желание просто проверить документы и довести до безопасного пункта пропуска.
03.09.2025 10:46 Ответить
03.09.2025 10:46 Ответить
Співчуття родині загиблого.
Відомо, що після попереджувального пострілу у повітря, якщо порушник не реагує і продовжує порушувати, можливе застосування зброї на ураження (другий і подальші постріли в бік порушника).
Але важко достеменно встановити, чи був попереджувальний постріл саме першим? Не виключено, що перший постріл був на ураження (у бік порушника), а попереджуваний постріл у повітря - другим пострілом?
03.09.2025 11:14 Ответить
03.09.2025 11:14 Ответить
Достеменно? Однако ж какой вокабуляр у вас, Ви часом не поет? Дивитися треба на велику картінку, як результат цієї пригоди порушувати кордон будуть меньше, а стріляти на кордоні -- більше, і це є win-win для геть усіх, навіть для молдаван. А куди і коли стріляв тий погранець це вже на його совісті й годі.
03.09.2025 11:38 Ответить
03.09.2025 11:38 Ответить
Чувак став іконою кремлеботів, а ти чого досяг у цьому житті?
03.09.2025 10:32 Ответить
03.09.2025 10:32 Ответить
Цікаво, а от якби та смуга була ще й замінована, кого б тоді звинуватили тому, що "мальчики" вирішили незаконно перетнути кордон країни?
03.09.2025 10:40 Ответить
03.09.2025 10:40 Ответить
пам'ятаю, колись дуже давно, українців почали впускати закордон лише з закордонним паспортом
03.09.2025 10:44 Ответить
03.09.2025 10:44 Ответить
Розумію - напад на військову частину, диверсанти лізуть через кордон підірвати ОПу Найвеличнішого, чи кілери тягнуть зброю через кордон щоб влаштувати замах на єрмака...
Після команди -стій тріляти буду - дає попереджувальний постріл в повітря і тільки після того як ці бандити не слухають - продовжують своє діло - постріли на враження.
Але коли людина з рюкзаком тікає з території України - що вона могла в тому рюкзаку винести - те за що можливо її просто вбити на місці? Через пропускні пункти провозять мільйони готівки, наркоту, зброю - нікого не вбивають, заплати - і спи спокійно.
03.09.2025 10:44 Ответить
03.09.2025 10:44 Ответить
Ну так прикопайте.
03.09.2025 11:46 Ответить
03.09.2025 11:46 Ответить
Північна Корея 2
03.09.2025 11:46 Ответить
03.09.2025 11:46 Ответить
 
 