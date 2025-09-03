Гибель военнообязанного при попытке бегства в Молдову: открыто уголовное производство, допрошены пограничники
Работники ГБР открыли уголовное производство по факту гибели военнообязанного, который пытался незаконно пересечь украинско-молдавскую границу на территории Одесской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Что известно?
По предварительным данным, 1 сентября около 18 часов пограничный наряд во время патрулирования границы заметил двух мужчин, которые перелезали через защитные сооружения и двигались в сторону Молдовы. На законные требования правоохранителей остановиться они не отреагировали. Во время преследования пограничники произвели несколько предупредительных выстрелов в сторону нарушителей. Впоследствии было обнаружено тело одного из беглецов с огнестрельным ранением, несовместимым с жизнью. Другого мужчину пограничники задержали на месте.
Погибшим оказался 23-летний харьковчанин, при котором были паспорт для выезда за границу и личные вещи.
В рамках зарегистрированного уголовного производства по ч. 3 ст. 365 УК Украины следователи ГБР безотлагательно осмотрели место происшествия, изъяли личные вещи погибшего и оружие, из которого осуществлялись выстрелы. Допрошены пограничники и свидетели происшествия.
Сейчас продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства трагедии.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что украинец погиб во время незаконного пересечения госграницы в Одесской области.
Умови застосування зброї
Зброя може застосовуватися військовослужбовцями лише в таких випадках:
Самозахист.Для захисту власного життя чи життя інших осіб від нападу.
Виконання бойових завдань.У разі безпосередньої участі у бойових діях.
Охорона об'єктів.Зброя застосовується для захисту стратегічних чи військових об'єктів.
Затримання правопорушників.У випадках, коли це необхідно для запобігання втечі або знешкодження.
Усунення загрози.У разі загрози державним інтересам або суспільній безпеці.
Тому і коригувальники спокійно та безкарно(нікчемні покарання на смішні строки), убивають, разом з *******, Українців, щоб потім їх, ще і обміняли, для повернення в радную говень!
Що це за маячня? Як попереджувальні постріли можуть бути по людям? Чим ці "попереджувальні" постріли в такому випадкові відрізняються від пострілів на ураження?
Затримання правопорушників.У випадках, коли це необхідно для запобігання втечі або знешкодження.
В щоб знали клоунам не можна давати владу
А стрелять у них не было желания, было желание просто проверить документы и довести до безопасного пункта пропуска.
Відомо, що після попереджувального пострілу у повітря, якщо порушник не реагує і продовжує порушувати, можливе застосування зброї на ураження (другий і подальші постріли в бік порушника).
Але важко достеменно встановити, чи був попереджувальний постріл саме першим? Не виключено, що перший постріл був на ураження (у бік порушника), а попереджуваний постріл у повітря - другим пострілом?
Після команди -стій тріляти буду - дає попереджувальний постріл в повітря і тільки після того як ці бандити не слухають - продовжують своє діло - постріли на враження.
Але коли людина з рюкзаком тікає з території України - що вона могла в тому рюкзаку винести - те за що можливо її просто вбити на місці? Через пропускні пункти провозять мільйони готівки, наркоту, зброю - нікого не вбивають, заплати - і спи спокійно.