Варто економічно виснажити Росію, щоб вона не змогла продовжувати війну, - Мерц
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що Росію варто позбавити можливості підтримувати військову економіку. Цього можна досягти за допомогою санкцій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на n-tv.
"Ми повинні створити основу. У військовому плані це буде складно, але економічно це можливо", - сказав він.
За словами канцлера, варто гарантувати, що РФ більше не зможе підтримувати свою військову економіку.
"У цьому контексті я говорю про економічне виснаження, якого ми повинні допомогти досягти", - додав Мерц.
Він вважає, що цього можна досягти, наприклад, шляхом запровадження мит для тих, хто все ще торгує з Росією.
Санкції ж працюють аж кіздєц.
І скільки ж мит він з Німеччиною запровадив для тих, хто торгує?
Цікаво,які мита він ввів проти Індії та Китаю -найбільших покупців роснафти?
Без реальних дій його слова - не більше ніж блабла бла у стилі "за все хороше проти всього поганого"
Поки що одна країна ввела мита проти індусів. І не з ЄС.
а такий вумний
Так, у нас економіка слабка, але допомагає ресурсами Європа, тому треба ними розумно розпоряджатися, я б сказав, як у приорітеті ті, хто готовий, нехай за гроші, але ризикувати своїм життям заради захисту нерідної країни. Треба збільшувати чисельність Іноземного легіону, а інфраструктурні проекти та інша лабуда, на якій можна напиляти собі статки (https://censor.net/ua/news/3571979/dvisti-milyioniv-gryven-rozikraly-na-fortyfikatsiyah-na-donechchyni-scho-vidomo), нехай чекає закінчення війни.
Поки що має бути мораторій на усі великі національні проекти цивільного та псевдооборонного значення (бо ж вкрадуть, як і зазначені у посиланні розпиляні 200 млн. гривень), тобто на усі національні корупційні схеми, щоб не втрачати задурно на них критичний і вкрай важливий ресурс.. Головна мета - збереження незалежної від Мордору Української держави, приорітет на закупівлю озброєння, і, назвіть це так, якщо хочете, на найм найманців, бо ж це якісніший бойовий ресурс, ніж насильно мобілізовані ухилянти.