Варто економічно виснажити Росію, щоб вона не змогла продовжувати війну, - Мерц

Мерц пропонує економічно виснажити Росію

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що Росію варто позбавити можливості підтримувати військову економіку. Цього можна досягти за допомогою санкцій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на n-tv.

"Ми повинні створити основу. У військовому плані це буде складно, але економічно це можливо", - сказав він.

За словами канцлера, варто гарантувати, що РФ більше не зможе підтримувати свою військову економіку.

"У цьому контексті я говорю про економічне виснаження, якого ми повинні допомогти досягти", - додав Мерц.

Він вважає, що цього можна досягти, наприклад, шляхом запровадження мит для тих, хто все ще торгує з Росією.

Читайте: Мерц критикує заяви фон дер Ляєн про можливе розгортання військ європейських країн в Україні

Шольц 2.0. І що далі? Далі тільки Меркель.
показати весь коментар
03.09.2025 11:42 Відповісти
нема грошей, росіяни не пійдуть вбивати українців, нехай голодують вдома
показати весь коментар
03.09.2025 11:43 Відповісти
Якщо у росіян грошей не буде, вони підуть вбивати українців.
показати весь коментар
03.09.2025 12:04 Відповісти
Наївний чи ... - санкції проти Китаю? - тоді вся торгівля обвалиться - 800 лярдів з Європою і 600 млд - зі США - завтра буде кричати "ми на єто пойтіть нє могьом - нам нада посовєтоваться с шефом! /США/
показати весь коментар
03.09.2025 11:45 Відповісти
Чого? тобі - а ти думаєш шо до влади приходять самі розумні?
показати весь коментар
03.09.2025 12:05 Відповісти
Ваууууу...які ж розумні висновки ! ****...а ми навіть не здогадувались..
Санкції ж працюють аж кіздєц.
показати весь коментар
03.09.2025 11:46 Відповісти
вони не здатні це зробити, бо залежні від Китаю в ресурсах. Це балаканина ні про що.
показати весь коментар
03.09.2025 11:46 Відповісти
Теорія і практика - різні речі,герр Мерц.
показати весь коментар
03.09.2025 11:52 Відповісти
Дай Таурси, і ми виснажемо її вздовж і поперек.
показати весь коментар
03.09.2025 11:58 Відповісти
Все дуже просто. На сосії залишилось ще 80% НПЗ. Тобто якщо в день знищувати по 1-2 НПЗ то Сосії залишиться жити 3 місяці. А якщо ще взятись за кацапські електростанції і газопроводи то ***** буде верещати як різаний вже через місяць. Але всі чомусь жують соплі і на щось чекають. Думають що ***** вилікує шизофренію, подобрішає і принесе Україні мир?
показати весь коментар
03.09.2025 11:59 Відповісти
Ех, дурень думкою багатіє...
показати весь коментар
03.09.2025 12:06 Відповісти
значит ли это, что нам уготована судьба Афганистана со стингерами???
показати весь коментар
03.09.2025 11:59 Відповісти
А Пэртиотов ты и не заметил.
показати весь коментар
03.09.2025 12:05 Відповісти
а Афганистан ссср баллистикой и не обстреливал....
показати весь коментар
03.09.2025 12:14 Відповісти
...цього можна досягти, наприклад, шляхом запровадження мит для тих, хто все ще торгує з Росією.

І скільки ж мит він з Німеччиною запровадив для тих, хто торгує?

Цікаво,які мита він ввів проти Індії та Китаю -найбільших покупців роснафти?

Без реальних дій його слова - не більше ніж блабла бла у стилі "за все хороше проти всього поганого"

Поки що одна країна ввела мита проти індусів. І не з ЄС.
показати весь коментар
03.09.2025 12:08 Відповісти
...Китай, Корея Північна, Індія допоможе. Раніше треба було приймати рішення Вам, та америці. *******!!!
показати весь коментар
03.09.2025 12:12 Відповісти
Варто також знищити кілька мільйонів кацапів щоб також виснажити їхній людський ресурс!
показати весь коментар
03.09.2025 12:12 Відповісти
КНР, КНДР та Індія кацапів прогодують!
показати весь коментар
03.09.2025 12:20 Відповісти
такий молодий
а такий вумний
показати весь коментар
03.09.2025 12:29 Відповісти
Протягом останніх 2 тисяч років були неодноразові випадки, коли країни з порівняно невеликою чисельністю населення зуміли захистити свою незалежність від держав з більшими арміями, тому що у них була достатньо сильна економіка, щоб найняти у підмогу національній армії контрольованих профіесіоналів-найманців (звісно, це головна передумова, якщо вони не контролюються, країна гине, наочний яскравий приклад - доля Західної Римської імперії, у них, в часи деградації, громадян, що не хотіли захищати свою державу навіть за гроші, у відсотковому співвідношенні було набагато більше, ніж у нас. Римську провінцію Галлію у 406 році завоювали германські племена франків, які складали менше 1% від чисельності її населення, втім провінцію почало хитати майже на півтора століття раніше ).
Так, у нас економіка слабка, але допомагає ресурсами Європа, тому треба ними розумно розпоряджатися, я б сказав, як у приорітеті ті, хто готовий, нехай за гроші, але ризикувати своїм життям заради захисту нерідної країни. Треба збільшувати чисельність Іноземного легіону, а інфраструктурні проекти та інша лабуда, на якій можна напиляти собі статки (https://censor.net/ua/news/3571979/dvisti-milyioniv-gryven-rozikraly-na-fortyfikatsiyah-na-donechchyni-scho-vidomo), нехай чекає закінчення війни.
Поки що має бути мораторій на усі великі національні проекти цивільного та псевдооборонного значення (бо ж вкрадуть, як і зазначені у посиланні розпиляні 200 млн. гривень), тобто на усі національні корупційні схеми, щоб не втрачати задурно на них критичний і вкрай важливий ресурс.. Головна мета - збереження незалежної від Мордору Української держави, приорітет на закупівлю озброєння, і, назвіть це так, якщо хочете, на найм найманців, бо ж це якісніший бойовий ресурс, ніж насильно мобілізовані ухилянти.
показати весь коментар
03.09.2025 12:41 Відповісти
Рашку гріє Китай, так що за*бетесь чекати на виснаження
показати весь коментар
03.09.2025 12:47 Відповісти
Як він до цього додумався?
показати весь коментар
03.09.2025 13:10 Відповісти
 
 