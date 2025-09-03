Варто економічно виснажити Росію, щоб вона не змогла продовжувати війну, - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що Росію варто позбавити можливості підтримувати військову економіку. Цього можна досягти за допомогою санкцій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на n-tv.

"Ми повинні створити основу. У військовому плані це буде складно, але економічно це можливо", - сказав він.

За словами канцлера, варто гарантувати, що РФ більше не зможе підтримувати свою військову економіку.

"У цьому контексті я говорю про економічне виснаження, якого ми повинні допомогти досягти", - додав Мерц.

Він вважає, що цього можна досягти, наприклад, шляхом запровадження мит для тих, хто все ще торгує з Росією.

