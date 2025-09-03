Стоит экономически истощить Россию, чтобы она не смогла продолжать войну, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что Россию стоит лишить возможности поддерживать военную экономику. Этого можно достичь с помощью санкций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на n-tv.

"Мы должны создать основу. В военном плане это будет сложно, но экономически это возможно", - сказал он.

По словам канцлера, стоит гарантировать, что РФ больше не сможет поддерживать свою военную экономику.

"В этом контексте я говорю об экономическом истощении, которого мы должны помочь достичь", - добавил Мерц.

Он считает, что этого можно достичь, например, путем введения пошлин для тех, кто все еще торгует с Россией.

