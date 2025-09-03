РУС
Новости Санкции против России
1 685 36

Стоит экономически истощить Россию, чтобы она не смогла продолжать войну, - Мерц

Мерц предлагает экономически истощить Россию

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что Россию стоит лишить возможности поддерживать военную экономику. Этого можно достичь с помощью санкций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на n-tv.

"Мы должны создать основу. В военном плане это будет сложно, но экономически это возможно", - сказал он.

По словам канцлера, стоит гарантировать, что РФ больше не сможет поддерживать свою военную экономику.

"В этом контексте я говорю об экономическом истощении, которого мы должны помочь достичь", - добавил Мерц.

Он считает, что этого можно достичь, например, путем введения пошлин для тех, кто все еще торгует с Россией.

+7
Шольц 2.0. І що далі? Далі тільки Меркель.
03.09.2025 11:42 Ответить
+4
нема грошей, росіяни не пійдуть вбивати українців, нехай голодують вдома
03.09.2025 11:43 Ответить
+4
Ваууууу...які ж розумні висновки ! ****...а ми навіть не здогадувались..
Санкції ж працюють аж кіздєц.
03.09.2025 11:46 Ответить
Шольц 2.0. І що далі? Далі тільки Меркель.
03.09.2025 11:42 Ответить
нема грошей, росіяни не пійдуть вбивати українців, нехай голодують вдома
03.09.2025 11:43 Ответить
Якщо у росіян грошей не буде, вони підуть вбивати українців.
03.09.2025 12:04 Ответить
Не треба ля ля, основна мотивація русаків - це виплати за мобілізацію. І там села шикують багато, коли їм приходять мільйони, вони так ніколи не жили як зараз по багатому. Як багато кажуть, що чоловік сидів і бухав, то і відправили на свойну і отримали ВІДРАЗУ сотні тисяч, які там в дєрєвнях і не снилися. А не буде виплат, то і смисла пертися кудись не буде.
03.09.2025 13:38 Ответить
Наївний чи ... - санкції проти Китаю? - тоді вся торгівля обвалиться - 800 лярдів з Європою і 600 млд - зі США - завтра буде кричати "ми на єто пойтіть нє могьом - нам нада посовєтоваться с шефом! /США/
03.09.2025 11:45 Ответить
Чого? тобі - а ти думаєш шо до влади приходять самі розумні?
03.09.2025 12:05 Ответить
Ваууууу...які ж розумні висновки ! ****...а ми навіть не здогадувались..
Санкції ж працюють аж кіздєц.
03.09.2025 11:46 Ответить
вони не здатні це зробити, бо залежні від Китаю в ресурсах. Це балаканина ні про що.
03.09.2025 11:46 Ответить
Теорія і практика - різні речі,герр Мерц.
03.09.2025 11:52 Ответить
Дай Таурси, і ми виснажемо її вздовж і поперек.
03.09.2025 11:58 Ответить
Все дуже просто. На сосії залишилось ще 80% НПЗ. Тобто якщо в день знищувати по 1-2 НПЗ то Сосії залишиться жити 3 місяці. А якщо ще взятись за кацапські електростанції і газопроводи то ***** буде верещати як різаний вже через місяць. Але всі чомусь жують соплі і на щось чекають. Думають що ***** вилікує шизофренію, подобрішає і принесе Україні мир?
03.09.2025 11:59 Ответить
Ех, дурень думкою багатіє...
03.09.2025 12:06 Ответить
"А якщо ще взятись за кацапські електростанції і газопроводи то ***** буде верещати як різаний вже через місяць."

Співвідношення кількості електростанцій і газопроводів на рашці і в Україні важко порахувати?
03.09.2025 13:12 Ответить
У нас не так багато вже й можливостей щоб щодня виносити навіть один нпз. А щось нормальне і далекобійне не дають. Може в 29-му дадуть, якщо встигнуть переозброїтись.
03.09.2025 13:18 Ответить
значит ли это, что нам уготована судьба Афганистана со стингерами???
03.09.2025 11:59 Ответить
А Пэртиотов ты и не заметил.
03.09.2025 12:05 Ответить
а Афганистан ссср баллистикой и не обстреливал....
03.09.2025 12:14 Ответить
...цього можна досягти, наприклад, шляхом запровадження мит для тих, хто все ще торгує з Росією.

І скільки ж мит він з Німеччиною запровадив для тих, хто торгує?

Цікаво,які мита він ввів проти Індії та Китаю -найбільших покупців роснафти?

Без реальних дій його слова - не більше ніж блабла бла у стилі "за все хороше проти всього поганого"

Поки що одна країна ввела мита проти індусів. І не з ЄС.
03.09.2025 12:08 Ответить
...Китай, Корея Північна, Індія допоможе. Раніше треба було приймати рішення Вам, та америці. *******!!!
03.09.2025 12:12 Ответить
Варто також знищити кілька мільйонів кацапів щоб також виснажити їхній людський ресурс!
03.09.2025 12:12 Ответить
КНР, КНДР та Індія кацапів прогодують!
03.09.2025 12:20 Ответить
такий молодий
а такий вумний
03.09.2025 12:29 Ответить
Протягом останніх 2 тисяч років були неодноразові випадки, коли країни з порівняно невеликою чисельністю населення зуміли захистити свою незалежність від держав з більшими арміями, тому що у них була достатньо сильна економіка, щоб найняти у підмогу національній армії контрольованих профіесіоналів-найманців (звісно, це головна передумова, якщо вони не контролюються, країна гине, наочний яскравий приклад - доля Західної Римської імперії, у них, в часи деградації, громадян, що не хотіли захищати свою державу навіть за гроші, у відсотковому співвідношенні було набагато більше, ніж у нас. Римську провінцію Галлію у 406 році завоювали германські племена франків, які складали менше 1% від чисельності її населення, втім провінцію почало хитати майже на півтора століття раніше ).
Так, у нас економіка слабка, але допомагає ресурсами Європа, тому треба ними розумно розпоряджатися, я б сказав, як у приорітеті ті, хто готовий, нехай за гроші, але ризикувати своїм життям заради захисту нерідної країни. Треба збільшувати чисельність Іноземного легіону, а інфраструктурні проекти та інша лабуда, на якій можна напиляти собі статки (https://censor.net/ua/news/3571979/dvisti-milyioniv-gryven-rozikraly-na-fortyfikatsiyah-na-donechchyni-scho-vidomo), нехай чекає закінчення війни.
Поки що має бути мораторій на усі великі національні проекти цивільного та псевдооборонного значення (бо ж вкрадуть, як і зазначені у посиланні розпиляні 200 млн. гривень), тобто на усі національні корупційні схеми, щоб не втрачати задурно на них критичний і вкрай важливий ресурс.. Головна мета - збереження незалежної від Мордору Української держави, приорітет на закупівлю озброєння, і, назвіть це так, якщо хочете, на найм найманців, бо ж це якісніший бойовий ресурс, ніж насильно мобілізовані ухилянти.
03.09.2025 12:41 Ответить
Рашку гріє Китай, так що за*бетесь чекати на виснаження
03.09.2025 12:47 Ответить
Як він до цього додумався?
03.09.2025 13:10 Ответить
Суцільний *******. Зробіть щось конкретно, подивіться чи є результат, а потом звітуйте. На хєр вся ця балаканина?
03.09.2025 13:11 Ответить
і як же?

кров'ю українців, допоки ганси купуватимуть рашистську нафту та газ через Францію?
03.09.2025 13:19 Ответить
Треба побудувати ще 10 трубопроводів!!! Та викачати з раши усю нафту та газ!!! До речи залучити Меркель до будівництва...має потрібні зв'язки з расєєй
03.09.2025 13:24 Ответить
 
 