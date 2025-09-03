1 685 36
Стоит экономически истощить Россию, чтобы она не смогла продолжать войну, - Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что Россию стоит лишить возможности поддерживать военную экономику. Этого можно достичь с помощью санкций.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на n-tv.
"Мы должны создать основу. В военном плане это будет сложно, но экономически это возможно", - сказал он.
По словам канцлера, стоит гарантировать, что РФ больше не сможет поддерживать свою военную экономику.
"В этом контексте я говорю об экономическом истощении, которого мы должны помочь достичь", - добавил Мерц.
Он считает, что этого можно достичь, например, путем введения пошлин для тех, кто все еще торгует с Россией.
Топ комментарии
+7 Тамара Пальчук
показать весь комментарий03.09.2025 11:42 Ответить Ссылка
+4 Псамметих II
показать весь комментарий03.09.2025 11:43 Ответить Ссылка
+4 Bob Fayn
показать весь комментарий03.09.2025 11:46 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Санкції ж працюють аж кіздєц.
Співвідношення кількості електростанцій і газопроводів на рашці і в Україні важко порахувати?
І скільки ж мит він з Німеччиною запровадив для тих, хто торгує?
Цікаво,які мита він ввів проти Індії та Китаю -найбільших покупців роснафти?
Без реальних дій його слова - не більше ніж блабла бла у стилі "за все хороше проти всього поганого"
Поки що одна країна ввела мита проти індусів. І не з ЄС.
а такий вумний
Так, у нас економіка слабка, але допомагає ресурсами Європа, тому треба ними розумно розпоряджатися, я б сказав, як у приорітеті ті, хто готовий, нехай за гроші, але ризикувати своїм життям заради захисту нерідної країни. Треба збільшувати чисельність Іноземного легіону, а інфраструктурні проекти та інша лабуда, на якій можна напиляти собі статки (https://censor.net/ua/news/3571979/dvisti-milyioniv-gryven-rozikraly-na-fortyfikatsiyah-na-donechchyni-scho-vidomo), нехай чекає закінчення війни.
Поки що має бути мораторій на усі великі національні проекти цивільного та псевдооборонного значення (бо ж вкрадуть, як і зазначені у посиланні розпиляні 200 млн. гривень), тобто на усі національні корупційні схеми, щоб не втрачати задурно на них критичний і вкрай важливий ресурс.. Головна мета - збереження незалежної від Мордору Української держави, приорітет на закупівлю озброєння, і, назвіть це так, якщо хочете, на найм найманців, бо ж це якісніший бойовий ресурс, ніж насильно мобілізовані ухилянти.
кров'ю українців, допоки ганси купуватимуть рашистську нафту та газ через Францію?