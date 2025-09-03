УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11264 відвідувача онлайн
Новини Заяви Трампа
1 417 39

РФ, Китай та КНДР не плетуть змову проти США, думки про це не було, - помічник Путіна Ушаков

У Путіна відповіли на заяву Трампа про змову проти США

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, лідери Китаю, КНДР та РФ не готують змову проти США.

Про це він заявив російським ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Раніше Дональд Трамп, звертаючись до Сі Цзіньпіна, закликав того "передати найтепліші вітання Путіну та Кім Чен Ину, які плетуть змову проти Сполучених Штатів Америки".

"Він (Трамп. - Ред.) знову-таки не без іронії сказав, що нібито ці троє (лідери Китаю, РФ та КНДР. - Ред.) готують змову проти Сполучених Штатів. Я хочу сказати, що жодних змов ніхто не влаштовував, ніхто нічого не плів, ніяких змов. Ба більше, думки навіть про це ні в кого не було, ні в кого з цих трьох лідерів не було", - сказав він.

Читайте: Трамп про чутки про свою смерть: Я чув про це, але не чув про це в такому масштабі

Автор: 

Китай (4866) КНДР (1305) росія (67493) Трамп Дональд (7044)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Шо там плести? - вони вже разом
показати весь коментар
03.09.2025 12:20 Відповісти
+8
Значить, готують. Доведено часом, "правдивими заявами" та наступними за ними діями.
показати весь коментар
03.09.2025 12:21 Відповісти
+6
Сказав, як відрізав! Тема закрита, розходимось...
показати весь коментар
03.09.2025 12:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шо там плести? - вони вже разом
показати весь коментар
03.09.2025 12:20 Відповісти
Та й *на дурака не нужен нож... * Ну, всі вкурсі. Сша в глибокій дупі. І їм це озвучили.
показати весь коментар
03.09.2025 12:30 Відповісти
Сказав, як відрізав! Тема закрита, розходимось...
показати весь коментар
03.09.2025 12:20 Відповісти
Ага...
показати весь коментар
03.09.2025 12:23 Відповісти
і головне - віримо. )
показати весь коментар
03.09.2025 12:25 Відповісти
Значить, готують. Доведено часом, "правдивими заявами" та наступними за ними діями.
показати весь коментар
03.09.2025 12:21 Відповісти
показати весь коментар
03.09.2025 12:21 Відповісти
во-во. вони це у фільмах своїх демонстрували ще до ху йла. тоді саме був час потепління відносин між цими країнами, ножки Буша та інша гуманітарка. Американці рятували їх від голодних бунтів ніжками Буша, а це невдячне ординське плем'я зичило американцям кірдика. )
показати весь коментар
03.09.2025 12:29 Відповісти
показати весь коментар
03.09.2025 12:22 Відповісти
Вистава, доні підігрує збоку
показати весь коментар
03.09.2025 12:22 Відповісти
Ну, якщо кацап каже, що і думки про змову не було - значить точно не було .
показати весь коментар
03.09.2025 12:22 Відповісти
....значить точно вже змовилися, просрала Америка своє лідерство у світі!
показати весь коментар
03.09.2025 12:22 Відповісти
"коли ми Трампа на х*й послали, ми зовсім не мали на увазі статевий член" - переклад слів ушакова на мову Трампа.
показати весь коментар
03.09.2025 12:22 Відповісти
Швидко загорілася шапка 😂 швидко та зачотно
показати весь коментар
03.09.2025 12:23 Відповісти
Сі вкрав імідж у Зе.
Неподобство!
показати весь коментар
03.09.2025 12:23 Відповісти
"Кацапу вірить - себе не поважать...". Путін до останнього брехав, що у нього немає претензій до України... І ЩО?!!!
показати весь коментар
03.09.2025 12:23 Відповісти
Translator

отсосав Трамп, у Сі Цзіньпіна, закликав того "передати найтепліші вітання Путіну та Кім Чен Ину
показати весь коментар
03.09.2025 12:23 Відповісти
шо ты там наплести можешь????
показати весь коментар
03.09.2025 12:24 Відповісти
Чергове політичне протистояння. А страждати будуть прості люди, треба вже зрозуміти нарешті що політичні еліти кровними ворогами ніколи не були и не будуть.
показати весь коментар
03.09.2025 12:24 Відповісти
РФ, Китай та КНДР не плетуть змову проти США, думки про це (думки) не було, - помічник Путіна Ушаков Джерело: https://censor.net/ua/n3571993
показати весь коментар
03.09.2025 12:24 Відповісти
Хух, гора з плеч!
Зразу вірю! Заспокоїв!
показати весь коментар
03.09.2025 12:25 Відповісти
Думи мої, думи мої,

Лихо мені з вами!

Нащо стали на папері

Сумними рядами?..

Чом вас вітер не розвіяв

В степу, як пилину?

Чом вас лихо не приспало,

Як свою дитину?..

Бо вас лихо на світ на сміх породило,

Поливали сльози... Чом не затопили,

Не винесли в море, не розмили в полі?

Не питали б люди, що в мене болить,

Не питали б, за що проклинаю долю,

Чого нужу світом? «Нічого робить», -

Не сказали б на сміх...
«Кобзар» 1840 рік.
показати весь коментар
03.09.2025 12:28 Відповісти
вони вже все сплели
показати весь коментар
03.09.2025 12:28 Відповісти
Мамой клянусь
показати весь коментар
03.09.2025 12:36 Відповісти
Три людоеда
показати весь коментар
03.09.2025 12:36 Відповісти
Мало того. Кацапстан ні на кого не нападав. Навіть думки такої не було. Ушаков мамой кляньотся.
показати весь коментар
03.09.2025 12:36 Відповісти
Ушаков з Гiтлером роцумiв, шо тока iх нацii можуть вести всi другi нацii до щасливих , всих часiв та народiв, арiйських горимзонтiв.
показати весь коментар
03.09.2025 12:43 Відповісти
Не плетуть змову, а вже сплели.
показати весь коментар
03.09.2025 12:37 Відповісти
"У 2008 році президент Путін сам сказав: "Крим не є ніякою спірною територією... Росія давно визнала кордони ******** України". Це було сказано у 2008 році. Згідно з Гельсінським прикінцевим актом, Росія зобов'язується дотримуватися принципу, що кордони не можуть бути змінені силою, і що вона не захопить і не узурпує територію держави-учасниці. Ми повертаємося до Європи минулих літ, коли кордони змінювалися військовою силою?", - заявив він.
показати весь коментар
03.09.2025 12:38 Відповісти
Стидаюся запитати козлодойева, мовляв, а проти кого тодi вони плетуть змови?
показати весь коментар
03.09.2025 12:39 Відповісти
показати весь коментар
03.09.2025 12:41 Відповісти
-"Даю, честное благородное слово!"
показати весь коментар
03.09.2025 12:55 Відповісти
Та ладно!
показати весь коментар
03.09.2025 12:45 Відповісти
путя може трампу можна насрати на голову, потім сказати що не планував срати найвеличнішому стратегу і трамп сидітиме далі з задоволеним его і рижою масою на голові…🤦‍♂️
показати весь коментар
03.09.2025 12:50 Відповісти
Хто гучніше за інщих волає - тримай крадія)))?
показати весь коментар
03.09.2025 13:01 Відповісти
РФ, Китай та КНДР не плетуть змову проти США, думки про це думки не було...

Який геніальний був старина Фрейд. Кожному з нас у віці "коли ми були молоді і довірливі як діти" - про себе я кажу простіше і відвертіше: "коли ябув молодим і дурним" - приходилося зустрічати людей, які били себе у груди, і казали "Я чесна людина!" З часом ставало зрозумілим, що ті особи відносяться до породи патологічних брехунів/патологических лжецов,... Як і згадані вище ...

Якщо припустити що справді "РФ, Китай та КНДР не плетуть змову проти США", тобто не дружать проти США, то це, напевно, не що інше як піклування мудрих про нерозумних, св'та пастерська спроба невернути США "на путь истинный"..

"За Фройдом" означає, що певне явище розглядається крізь призму психоаналізу, який вважає, що багато наших дій та думок зумовлені несвідомими бажаннями, конфліктами та прихованими мотивами, які витіснені в несвідоме.

Найчастіше це застосовується до поняття https://www.google.com/search?newwindow=1&sca_esv=0f2da4589a5603d0&rlz=1C1SQJL_ruUA795UA795&cs=1&sxsrf=**********************************%3A1756891407453&q=%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%BE%D0%BC&sa=X&ved=2ahUKEwjc5-fBoryPAxUlXvEDHSWmOeUQxccNegQIBBAB&mstk=AUtExfCJRHegfmHzk3cZDPZAAShQ3eR-dTZuZ-ct7gjiAOVoTZYcylC21bOzaULqwKtMOImBbd5szToQn782m9qfslzgRauuHVgdYQwoTSRX_uofmXx_1VlTM1Jx6qj5niIRztr2PEXPK8xy9axWJv9jkdMt7emgq5h7AkNc9Qjw4zarbI6-ZckAdfqZuTu4By-vSizGGCHgBLyPix6cD-WFnDHoksshIniBAJ8eH-uP_Tu6snOMHrCBfQ9FEs3myZuBa_25kHTAAYyeDvCE7pby5-Xu&csui=3 обмовка за Фройдом, яка є помилкою (словесною, опискою, забуванням), що розкриває справжні, приховані думки чи бажання людини.
показати весь коментар
03.09.2025 13:01 Відповісти
Бачиш чмосковита з відкритим ротом - значить п*здить!
показати весь коментар
03.09.2025 13:02 Відповісти
Сразу поверил.Вот сразу и никаких сомнений.
показати весь коментар
03.09.2025 13:05 Відповісти
 
 