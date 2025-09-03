РФ, Китай та КНДР не плетуть змову проти США, думки про це не було, - помічник Путіна Ушаков

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, лідери Китаю, КНДР та РФ не готують змову проти США.

Про це він заявив російським ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Раніше Дональд Трамп, звертаючись до Сі Цзіньпіна, закликав того "передати найтепліші вітання Путіну та Кім Чен Ину, які плетуть змову проти Сполучених Штатів Америки".

"Він (Трамп. - Ред.) знову-таки не без іронії сказав, що нібито ці троє (лідери Китаю, РФ та КНДР. - Ред.) готують змову проти Сполучених Штатів. Я хочу сказати, що жодних змов ніхто не влаштовував, ніхто нічого не плів, ніяких змов. Ба більше, думки навіть про це ні в кого не було, ні в кого з цих трьох лідерів не було", - сказав він.

