1 417 39
РФ, Китай та КНДР не плетуть змову проти США, думки про це не було, - помічник Путіна Ушаков
Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, лідери Китаю, КНДР та РФ не готують змову проти США.
Про це він заявив російським ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Раніше Дональд Трамп, звертаючись до Сі Цзіньпіна, закликав того "передати найтепліші вітання Путіну та Кім Чен Ину, які плетуть змову проти Сполучених Штатів Америки".
"Він (Трамп. - Ред.) знову-таки не без іронії сказав, що нібито ці троє (лідери Китаю, РФ та КНДР. - Ред.) готують змову проти Сполучених Штатів. Я хочу сказати, що жодних змов ніхто не влаштовував, ніхто нічого не плів, ніяких змов. Ба більше, думки навіть про це ні в кого не було, ні в кого з цих трьох лідерів не було", - сказав він.
Топ коментарі
+11 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар03.09.2025 12:20 Відповісти Посилання
+8 Frenk Rex
показати весь коментар03.09.2025 12:21 Відповісти Посилання
+6 Володимир Коржов #575140
показати весь коментар03.09.2025 12:20 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
не було.
Неподобство!
отсосав Трамп, у Сі Цзіньпіна, закликав того "передати найтепліші вітання Путіну та Кім Чен Ину
Зразу вірю! Заспокоїв!
Лихо мені з вами!
Нащо стали на папері
Сумними рядами?..
Чом вас вітер не розвіяв
В степу, як пилину?
Чом вас лихо не приспало,
Як свою дитину?..
Бо вас лихо на світ на сміх породило,
Поливали сльози... Чом не затопили,
Не винесли в море, не розмили в полі?
Не питали б люди, що в мене болить,
Не питали б, за що проклинаю долю,
Чого нужу світом? «Нічого робить», -
Не сказали б на сміх...
«Кобзар» 1840 рік.
Який геніальний був старина Фрейд. Кожному з нас у віці "коли ми були молоді і довірливі як діти" - про себе я кажу простіше і відвертіше: "коли ябув молодим і дурним" - приходилося зустрічати людей, які били себе у груди, і казали "Я чесна людина!" З часом ставало зрозумілим, що ті особи відносяться до породи патологічних брехунів/патологических лжецов,... Як і згадані вище ...
Якщо припустити що справді "РФ, Китай та КНДР не плетуть змову проти США", тобто не дружать проти США, то це, напевно, не що інше як піклування мудрих про нерозумних, св'та пастерська спроба невернути США "на путь истинный"..
"За Фройдом" означає, що певне явище розглядається крізь призму психоаналізу, який вважає, що багато наших дій та думок зумовлені несвідомими бажаннями, конфліктами та прихованими мотивами, які витіснені в несвідоме.
Найчастіше це застосовується до поняття https://www.google.com/search?newwindow=1&sca_esv=0f2da4589a5603d0&rlz=1C1SQJL_ruUA795UA795&cs=1&sxsrf=**********************************%3A1756891407453&q=%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%BE%D0%BC&sa=X&ved=2ahUKEwjc5-fBoryPAxUlXvEDHSWmOeUQxccNegQIBBAB&mstk=AUtExfCJRHegfmHzk3cZDPZAAShQ3eR-dTZuZ-ct7gjiAOVoTZYcylC21bOzaULqwKtMOImBbd5szToQn782m9qfslzgRauuHVgdYQwoTSRX_uofmXx_1VlTM1Jx6qj5niIRztr2PEXPK8xy9axWJv9jkdMt7emgq5h7AkNc9Qjw4zarbI6-ZckAdfqZuTu4By-vSizGGCHgBLyPix6cD-WFnDHoksshIniBAJ8eH-uP_Tu6snOMHrCBfQ9FEs3myZuBa_25kHTAAYyeDvCE7pby5-Xu&csui=3 обмовка за Фройдом, яка є помилкою (словесною, опискою, забуванням), що розкриває справжні, приховані думки чи бажання людини.