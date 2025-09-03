РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10766 посетителей онлайн
Новости Заявления Трампа
2 151 51

РФ, Китай и КНДР не плетут заговор против США, мысли об этом не было, - помощник Путина Ушаков

У Путина ответили на заявление Трампа о заговоре против США

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, лидеры Китая, КНДР и РФ не готовят заговор против США.

Об этом он заявил российским СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Ранее Дональд Трамп, обращаясь к Си Цзиньпину, призвал того "передать самые теплые приветы Путину и Ким Чен Ыну, которые плетут заговор против Соединенных Штатов Америки".

"Он (Трамп. - Ред.) опять-таки не без иронии сказал, что якобы эти трое (лидеры Китая, РФ и КНДР. - Ред.) готовят заговор против Соединенных Штатов. Я хочу сказать, что никаких заговоров никто не устраивал, никто ничего не плел, никаких заговоров. Более того, мысли даже об этом ни у кого не было, ни у кого из этих трех лидеров не было", - сказал он.

Читайте: Трамп о слухах о своей смерти: Я слышал об этом, но не слышал об этом в таком масштабе

Автор: 

Китай (3155) КНДР (1267) россия (97049) Трамп Дональд (6515)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Шо там плести? - вони вже разом
показать весь комментарий
03.09.2025 12:20 Ответить
+12
Значить, готують. Доведено часом, "правдивими заявами" та наступними за ними діями.
показать весь комментарий
03.09.2025 12:21 Ответить
+8
Сказав, як відрізав! Тема закрита, розходимось...
показать весь комментарий
03.09.2025 12:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шо там плести? - вони вже разом
показать весь комментарий
03.09.2025 12:20 Ответить
Та й *на дурака не нужен нож... * Ну, всі вкурсі. Сша в глибокій дупі. І їм це озвучили.
показать весь комментарий
03.09.2025 12:30 Ответить
Сказав, як відрізав! Тема закрита, розходимось...
показать весь комментарий
03.09.2025 12:20 Ответить
Ага...
показать весь комментарий
03.09.2025 12:23 Ответить
і головне - віримо. )
показать весь комментарий
03.09.2025 12:25 Ответить
Значить, готують. Доведено часом, "правдивими заявами" та наступними за ними діями.
показать весь комментарий
03.09.2025 12:21 Ответить
показать весь комментарий
03.09.2025 12:21 Ответить
во-во. вони це у фільмах своїх демонстрували ще до ху йла. тоді саме був час потепління відносин між цими країнами, ножки Буша та інша гуманітарка. Американці рятували їх від голодних бунтів ніжками Буша, а це невдячне ординське плем'я зичило американцям кірдика. )
показать весь комментарий
03.09.2025 12:29 Ответить
Ну, ну... І де тепер той хто це прорікував?
показать весь комментарий
03.09.2025 13:22 Ответить
показать весь комментарий
03.09.2025 12:22 Ответить
Вистава, доні підігрує збоку
показать весь комментарий
03.09.2025 12:22 Ответить
Ну, якщо кацап каже, що і думки про змову не було - значить точно не було .
показать весь комментарий
03.09.2025 12:22 Ответить
....значить точно вже змовилися, просрала Америка своє лідерство у світі!
показать весь комментарий
03.09.2025 12:22 Ответить
"коли ми Трампа на х*й послали, ми зовсім не мали на увазі статевий член" - переклад слів ушакова на мову Трампа.
показать весь комментарий
03.09.2025 12:22 Ответить
Швидко загорілася шапка 😂 швидко та зачотно
показать весь комментарий
03.09.2025 12:23 Ответить
Сі вкрав імідж у Зе.
Неподобство!
показать весь комментарий
03.09.2025 12:23 Ответить
"Кацапу вірить - себе не поважать...". Путін до останнього брехав, що у нього немає претензій до України... І ЩО?!!!
показать весь комментарий
03.09.2025 12:23 Ответить
Translator

отсосав Трамп, у Сі Цзіньпіна, закликав того "передати найтепліші вітання Путіну та Кім Чен Ину
показать весь комментарий
03.09.2025 12:23 Ответить
шо ты там наплести можешь????
показать весь комментарий
03.09.2025 12:24 Ответить
Чергове політичне протистояння. А страждати будуть прості люди, треба вже зрозуміти нарешті що політичні еліти кровними ворогами ніколи не були и не будуть.
показать весь комментарий
03.09.2025 12:24 Ответить
РФ, Китай та КНДР не плетуть змову проти США, думки про це (думки) не було, - помічник Путіна Ушаков Джерело: https://censor.net/ua/n3571993
показать весь комментарий
03.09.2025 12:24 Ответить
Хух, гора з плеч!
Зразу вірю! Заспокоїв!
показать весь комментарий
03.09.2025 12:25 Ответить
Думи мої, думи мої,

Лихо мені з вами!

Нащо стали на папері

Сумними рядами?..

Чом вас вітер не розвіяв

В степу, як пилину?

Чом вас лихо не приспало,

Як свою дитину?..

Бо вас лихо на світ на сміх породило,

Поливали сльози... Чом не затопили,

Не винесли в море, не розмили в полі?

Не питали б люди, що в мене болить,

Не питали б, за що проклинаю долю,

Чого нужу світом? «Нічого робить», -

Не сказали б на сміх...
«Кобзар» 1840 рік.
показать весь комментарий
03.09.2025 12:28 Ответить
вони вже все сплели
показать весь комментарий
03.09.2025 12:28 Ответить
Мамой клянусь
показать весь комментарий
03.09.2025 12:36 Ответить
Три людоеда
показать весь комментарий
03.09.2025 12:36 Ответить
Мало того. Кацапстан ні на кого не нападав. Навіть думки такої не було. Ушаков мамой кляньотся.
показать весь комментарий
03.09.2025 12:36 Ответить
Ушаков з Гiтлером роцумiв, шо тока iх нацii можуть вести всi другi нацii до щасливих , всих часiв та народiв, арiйських горимзонтiв.
показать весь комментарий
03.09.2025 12:43 Ответить
Не плетуть змову, а вже сплели.
показать весь комментарий
03.09.2025 12:37 Ответить
"У 2008 році президент Путін сам сказав: "Крим не є ніякою спірною територією... Росія давно визнала кордони ******** України". Це було сказано у 2008 році. Згідно з Гельсінським прикінцевим актом, Росія зобов'язується дотримуватися принципу, що кордони не можуть бути змінені силою, і що вона не захопить і не узурпує територію держави-учасниці. Ми повертаємося до Європи минулих літ, коли кордони змінювалися військовою силою?", - заявив він.
показать весь комментарий
03.09.2025 12:38 Ответить
А з якої нагоди він це сказав, особливо наприкінці: "ми повертаємося?", наче питає в когось?
показать весь комментарий
03.09.2025 13:26 Ответить
Начебто, підкреслює, що кацапи не дикуни. Але це ж *****, яке бреше, що дихає.
показать весь комментарий
03.09.2025 14:01 Ответить
Стидаюся запитати козлодойева, мовляв, а проти кого тодi вони плетуть змови?
показать весь комментарий
03.09.2025 12:39 Ответить
показать весь комментарий
03.09.2025 12:41 Ответить
-"Даю, честное благородное слово!"
показать весь комментарий
03.09.2025 12:55 Ответить
"Что вы ... Что вы!"
показать весь комментарий
03.09.2025 13:48 Ответить
Та ладно!
показать весь комментарий
03.09.2025 12:45 Ответить
путя може трампу можна насрати на голову, потім сказати що не планував срати найвеличнішому стратегу і трамп сидітиме далі з задоволеним его і рижою масою на голові…🤦‍♂️
показать весь комментарий
03.09.2025 12:50 Ответить
Хто гучніше за інщих волає - тримай крадія)))?
показать весь комментарий
03.09.2025 13:01 Ответить
РФ, Китай та КНДР не плетуть змову проти США, думки про це думки не було...

Який геніальний був старина Фрейд. Кожному з нас у віці "коли ми були молоді і довірливі як діти" - про себе я кажу простіше і відвертіше: "коли ябув молодим і дурним" - приходилося зустрічати людей, які били себе у груди, і казали "Я чесна людина!" З часом ставало зрозумілим, що ті особи відносяться до породи патологічних брехунів/патологических лжецов,... Як і згадані вище ...

Якщо припустити що справді "РФ, Китай та КНДР не плетуть змову проти США", тобто не дружать проти США, то це, напевно, не що інше як піклування мудрих про нерозумних, св'та пастерська спроба невернути США "на путь истинный"..

"За Фройдом" означає, що певне явище розглядається крізь призму психоаналізу, який вважає, що багато наших дій та думок зумовлені несвідомими бажаннями, конфліктами та прихованими мотивами, які витіснені в несвідоме.

Найчастіше це застосовується до поняття https://www.google.com/search?newwindow=1&sca_esv=0f2da4589a5603d0&rlz=1C1SQJL_ruUA795UA795&cs=1&sxsrf=**********************************%3A1756891407453&q=%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%BE%D0%BC&sa=X&ved=2ahUKEwjc5-fBoryPAxUlXvEDHSWmOeUQxccNegQIBBAB&mstk=AUtExfCJRHegfmHzk3cZDPZAAShQ3eR-dTZuZ-ct7gjiAOVoTZYcylC21bOzaULqwKtMOImBbd5szToQn782m9qfslzgRauuHVgdYQwoTSRX_uofmXx_1VlTM1Jx6qj5niIRztr2PEXPK8xy9axWJv9jkdMt7emgq5h7AkNc9Qjw4zarbI6-ZckAdfqZuTu4By-vSizGGCHgBLyPix6cD-WFnDHoksshIniBAJ8eH-uP_Tu6snOMHrCBfQ9FEs3myZuBa_25kHTAAYyeDvCE7pby5-Xu&csui=3 обмовка за Фройдом, яка є помилкою (словесною, опискою, забуванням), що розкриває справжні, приховані думки чи бажання людини.
показать весь комментарий
03.09.2025 13:01 Ответить
Бачиш чмосковита з відкритим ротом - значить п*здить!
показать весь комментарий
03.09.2025 13:02 Ответить
Сразу поверил.Вот сразу и никаких сомнений.
показать весь комментарий
03.09.2025 13:05 Ответить
Звісно,що не плетуть та не готують!! Вони вже сплели та приготували!
показать весь комментарий
03.09.2025 13:14 Ответить
....
показать весь комментарий
03.09.2025 13:31 Ответить
Персонажи стали соответственно! 👌
показать весь комментарий
03.09.2025 13:50 Ответить
Вєк волі нє відать,зуб даю
показать весь комментарий
03.09.2025 13:35 Ответить
і тут всє внєзапна павєрілі.
показать весь комментарий
03.09.2025 13:44 Ответить
думки про це не було? - А зараз?
показать весь комментарий
03.09.2025 13:47 Ответить
Хто повірить кацапу - той дурак і ворог для себе.
показать весь комментарий
03.09.2025 14:04 Ответить
Москаль завжди бреше, якщо сказав значить плетуть!
показать весь комментарий
03.09.2025 14:20 Ответить
 
 