РФ, Китай и КНДР не плетут заговор против США, мысли об этом не было, - помощник Путина Ушаков

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, лидеры Китая, КНДР и РФ не готовят заговор против США.

Об этом он заявил российским СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Ранее Дональд Трамп, обращаясь к Си Цзиньпину, призвал того "передать самые теплые приветы Путину и Ким Чен Ыну, которые плетут заговор против Соединенных Штатов Америки".

"Он (Трамп. - Ред.) опять-таки не без иронии сказал, что якобы эти трое (лидеры Китая, РФ и КНДР. - Ред.) готовят заговор против Соединенных Штатов. Я хочу сказать, что никаких заговоров никто не устраивал, никто ничего не плел, никаких заговоров. Более того, мысли даже об этом ни у кого не было, ни у кого из этих трех лидеров не было", - сказал он.

