РФ, Китай и КНДР не плетут заговор против США, мысли об этом не было, - помощник Путина Ушаков
Помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, лидеры Китая, КНДР и РФ не готовят заговор против США.
Об этом он заявил российским СМИ, передает Цензор.НЕТ.
Ранее Дональд Трамп, обращаясь к Си Цзиньпину, призвал того "передать самые теплые приветы Путину и Ким Чен Ыну, которые плетут заговор против Соединенных Штатов Америки".
"Он (Трамп. - Ред.) опять-таки не без иронии сказал, что якобы эти трое (лидеры Китая, РФ и КНДР. - Ред.) готовят заговор против Соединенных Штатов. Я хочу сказать, что никаких заговоров никто не устраивал, никто ничего не плел, никаких заговоров. Более того, мысли даже об этом ни у кого не было, ни у кого из этих трех лидеров не было", - сказал он.
не було.
Неподобство!
отсосав Трамп, у Сі Цзіньпіна, закликав того "передати найтепліші вітання Путіну та Кім Чен Ину
Зразу вірю! Заспокоїв!
Лихо мені з вами!
Нащо стали на папері
Сумними рядами?..
Чом вас вітер не розвіяв
В степу, як пилину?
Чом вас лихо не приспало,
Як свою дитину?..
Бо вас лихо на світ на сміх породило,
Поливали сльози... Чом не затопили,
Не винесли в море, не розмили в полі?
Не питали б люди, що в мене болить,
Не питали б, за що проклинаю долю,
Чого нужу світом? «Нічого робить», -
Не сказали б на сміх...
«Кобзар» 1840 рік.
Який геніальний був старина Фрейд. Кожному з нас у віці "коли ми були молоді і довірливі як діти" - про себе я кажу простіше і відвертіше: "коли ябув молодим і дурним" - приходилося зустрічати людей, які били себе у груди, і казали "Я чесна людина!" З часом ставало зрозумілим, що ті особи відносяться до породи патологічних брехунів/патологических лжецов,... Як і згадані вище ...
Якщо припустити що справді "РФ, Китай та КНДР не плетуть змову проти США", тобто не дружать проти США, то це, напевно, не що інше як піклування мудрих про нерозумних, св'та пастерська спроба невернути США "на путь истинный"..
"За Фройдом" означає, що певне явище розглядається крізь призму психоаналізу, який вважає, що багато наших дій та думок зумовлені несвідомими бажаннями, конфліктами та прихованими мотивами, які витіснені в несвідоме.
"За Фройдом" означає, що певне явище розглядається крізь призму психоаналізу, який вважає, що багато наших дій та думок зумовлені несвідомими бажаннями, конфліктами та прихованими мотивами, які витіснені в несвідоме.

Найчастіше це застосовується до поняття обмовка за Фройдом, яка є помилкою (словесною, опискою, забуванням), що розкриває справжні, приховані думки чи бажання людини.