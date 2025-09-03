Під час розслідувань страт полонених рашистами знаходимо все більше доказів, що це системна політика РФ, - заступник генпрокурора Лещенко
Наразі відомо про сотні випадків страти українських військовополонених російськими окупантами.
Про це розповів заступник генерального прокурора Андрій Лещенко в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Ми бачимо, що це все ж політика на рівні командування військовими. Був випадок, коли серед трофейних документів знайшли носій інформації. І на ньому була неофіційна збірка правил поведінки військовослужбовців в різних ситуаціях. Це не є офіційним виданням Збройних сил або Міністерства оборони російської федерації. Але разом з тим вбачається, що ця флешка належала одному з офіцерів російської армії, який міг використовувати ці правила для того, щоб виховувати особовий склад і розуміти принципи управління військами", - розповів він.
За словами Лещенка, серед матеріалів, які там були, один із розділів - про поводження з військовополоненими.
"І там було прописано приблизно такі настанови: якщо ви взяли військових в полон, а ваша група знаходиться на значній відстані від командного пункту або від основних сил, то полонених допитати і розстріляти. Тому чим більше ми розслідуємо, тим більше знаходимо доказів того, що це все ж таки системна політика.
Окрім того, подивімось на публічні інтерв'ю окремих осіб – представників армії ворога, які розповідають про те, що не треба брати в полон, що треба знищувати.Давайте ще подивимось на події, які відбувались з російською армією в інших збройних конфліктах, коли вони так само розстрілювали захоплених полонених.
В Україні це явище, на жаль, все більше і більше розповсюджується", - підсумував заступник генпрокурора.
Повний текст інтерв'ю із заступником генпрокурора Андрієм Лещенком читайте тут.
Перша частина інтерв'ю доступна за посиланням.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А до цього, з 2019 року, вся ота СИСТЕМА, працювали, як навіжені( за посади обіцяні), щоб засудити Порошенка!!
Тому, поки Українці життям захищають Україну, усілякі мамояни-гогошвіллі, влаштували собі праздник життя за гроші Українців, бо самі то вони, нє мєсниє, а правопохоронні структури підпорядковані не Україні, а лише групі осіб з помічників ригоАНАЛІВ в опу, а за Конституцію та Закони вони і не чули …., ну, то таке!!
ЭКСКЛЮЗИВ. Украинский солдат рассказывает о зверствах и пытках в российском плену
https://www.youtube.com/@sergey_auslender
https://www.youtube.com/@sergey_auslender Сергей Ауслендер https://www.youtube.com/watch?v=GUUseL6jlEM