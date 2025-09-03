Під час розслідувань страт полонених рашистами знаходимо все більше доказів, що це системна політика РФ, - заступник генпрокурора Лещенко

Наразі відомо про сотні випадків страти українських військовополонених російськими окупантами.

Про це розповів заступник генерального прокурора Андрій Лещенко в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Ми бачимо, що це все ж політика на рівні командування військовими. Був випадок, коли серед трофейних документів знайшли носій інформації. І на ньому була неофіційна збірка правил поведінки військовослужбовців в різних ситуаціях. Це не є офіційним виданням Збройних сил або Міністерства оборони російської федерації. Але разом з тим вбачається, що ця флешка належала одному з офіцерів російської армії, який міг використовувати ці правила для того, щоб виховувати особовий склад і розуміти принципи управління військами", - розповів він.

За словами Лещенка, серед матеріалів, які там були, один із розділів - про поводження з військовополоненими.

"І там було прописано приблизно такі настанови: якщо ви взяли військових в полон, а ваша група знаходиться на значній відстані від командного пункту або від основних сил, то полонених допитати і розстріляти. Тому чим більше ми розслідуємо, тим більше знаходимо доказів того, що це все ж таки системна політика.

Окрім того, подивімось на публічні інтерв'ю окремих осіб – представників армії ворога, які розповідають про те, що не треба брати в полон, що треба знищувати.Давайте ще подивимось на події, які відбувались з російською армією в інших збройних конфліктах, коли вони так само розстрілювали захоплених полонених.

В Україні це явище, на жаль, все більше і більше розповсюджується", - підсумував заступник генпрокурора.

