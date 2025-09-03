Щонайменше 9 "азовців" могли вижити після теракту в Оленівці, але росіяни не пускали туди лікарів, - заступник генпрокурора Лещенко

Кримінальне провадження щодо теракту в Оленівці розділяють на декілька частин. Це безпосередньо сам теракт та ненадання медичної допомоги пораненим.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів заступник генерального прокурора Андрій Лещенко.

"Вдалося встановити, що 9 осіб залишились живими після того, як відбувся теракт в Оленівці, але їм не надали вчасно медичну допомогу і люди просто стекли кров'ю. При цьому керівництво колонії і безпосередньо той же Євсюхов (заступник начальника. - Ред.) особисто бачили, що люди потребують медичної допомоги, але жодних дій для того, щоб забезпечити належну медичну допомогу, ні він, ні його підлеглі не вжили. Як наслідок, люди, які там утримувались, не були вчасно доставлені до закладів екстреної медичної допомоги і на місці їм не була надана медична допомога", - пояснив він.

За словами Лещенка, в Оленівці була своя медична частина та медикаменти. Якби медиків залучили, то це врятувало б поранених "азовців".

"На місці були військовополонені, які надавали медичну допомогу побратимам, як могли в тих умовах і просили дати їм необхідні матеріали для перев’язки, кровоспинні. Але їм нічого цього не дали. Вони рвали тряпки, накладали пов’язки, бо ж не було турнікетів, а потрібно було зупинити кровотечу. Щоб люди могли дожити до того, як їх буде доставлено у лікарню.

"Швидкі" були викликані, але із запізненням, лікарів ще деякий час не пускали на територію колонії. Усе це призвело до того, що як мінімум 9 людей померли від крововтрати", - додав він.

Теракт в Оленівці

Нагадаємо, у ніч проти 29 липня 2022 року на території колишньої виправної колонії № 210 смт Оленівка на тимчасово захопленій території Донецької області у будівлі, де утримували українських військовополонених, стався потужний вибух.

За даними російської сторони, в результаті загинули близько 50 українських захисників, ще понад 70 зазнали важких поранень.

Міжнародна комісія Червоного Хреста намагалася потрапити на місце злочину, але її не допустили російські окупанти.

Генпрокурор Костін оприлюднив інформацію, що полонених вбили за допомогою термобаричної зброї.

У серпні 2022 року Генсек ООН Антоніу Гутерріш створив комісію з розслідування теракту в окупованій Оленівці, внаслідок якого загинули близько 50 українських військовополонених. Втім, вже у січні 2023 року, не отримавши гарантій безпеки від росіян, Гутерріш розпустив цю місію.

