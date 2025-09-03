По меньшей мере 9 "азовцев" могли выжить после теракта в Оленовке, но россияне не пускали туда врачей, - заместитель генпрокурора Лещенко

Уголовное производство по теракту в Оленовке разделяют на несколько частей. Это непосредственно сам теракт и неоказание медицинской помощи раненым.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал заместитель генерального прокурора Андрей Лещенко.

"Удалось установить, что 9 человек остались живыми после того, как произошел теракт в Оленовке, но им не оказали вовремя медицинскую помощь и люди просто стекли кровью. При этом руководство колонии и непосредственно тот же Евсюхов (заместитель начальника. - Ред.) лично видели, что люди нуждаются в медицинской помощи, но никаких действий для того, чтобы обеспечить надлежащую медицинскую помощь, ни он, ни его подчиненные не предприняли. Как следствие, люди, которые там содержались, не были вовремя доставлены в учреждения экстренной медицинской помощи и на месте им не была оказана медицинская помощь", - пояснил он.

По словам Лещенко, в Оленовке была своя медицинская часть и медикаменты. Если бы медиков привлекли, то это спасло бы раненых "азовцев".

"На месте были военнопленные, которые оказывали медицинскую помощь собратьям, как могли в тех условиях и просили дать им необходимые материалы для перевязки, кровоостанавливающие. Но им ничего этого не дали. Они рвали тряпки, накладывали повязки, потому что не было турникетов, а нужно было остановить кровотечение. Чтобы люди могли дожить до того, как будут доставлены в больницу.

"Скорые" были вызваны, но с опозданием, врачей еще некоторое время не пускали на территорию колонии. Все это привело к тому, что как минимум 9 человек умерли от кровопотери", - добавил он.

Теракт в Еленовке

Напомним, в ночь на 29 июля 2022 года на территории бывшей исправительной колонии № 210 пгт Оленовка на временно захваченной территории Донецкой области в здании, где удерживали украинских военнопленных, произошел мощный взрыв.

По данным российской стороны, в результате погибли около 50 украинских защитников, еще более 70 получили тяжелые ранения.

Международная комиссия Красного Креста пыталась попасть на место преступления, но ее не допустили российские оккупанты.

Генпрокурор Костин обнародовал информацию, что пленных убили с помощью термобарического оружия.

В августе 2022 года Генсек ООН Антониу Гутерриш создал комиссию по расследованию теракта в оккупированной Оленовке, в результате которого погибли около 50 украинских военнопленных. Впрочем, уже в январе 2023 года, не получив гарантий безопасности от россиян, Гутерриш распустил эту миссию.

