Китай поставив підсанкційним російським фірмам компоненти для дронів на $63 мільйони, - The Telegraph

Китайські компанії поставили російським фірмам, які перебувають під санкціями за виробництво безпілотників, комплектуючі на суму щонайменше 63 млн доларів США.

Журналісти з'ясували, що китайські компанії безпосередньо постачали російським фірмам, на які поширюються санкції за виробництво дронів, комплектуючі на суму щонайменше 47 мільйонів фунтів стерлінгів (63 млн доларів США). Ці поставки відбулися в період з 2023 по 2024 рік, коли РФ створювала масштабну логістичну інфраструктуру для своєї внутрішньої програми безпілотників.

Компоненти на суму 10,7 мільйона фунтів стерлінгів (14,3 млн доларів США) – були відправлені ​​російським фірмам, що перебувають під санкціями та пов'язані з виробництвом іранських безпілотників "Шахед" і працюють у спеціальній економічній зоні Єлабуга (Республіка Татарстан, РФ).

Зазначається, що серед товарів, які Китай постав РФ, були є авіаційні двигуни, мікрочипи, металеві сплави, об'єктиви для камер, скловолокно, вуглецеві волокнисті нитки. Всі вищеперелічені компоненти є ключовими для виробництва дронів, які щодня атакують Україну.

Загалом журналісти The Telegraph нарахували 97 китайських постачальників у цій схемі.

Як зауважує видання, публічно Пекін демонструє нейтралітет щодо війни РФ проти України. Але його постачання запчастин для безпілотників РФ свідчить про міцне військове партнерство між КНР та Росією.

