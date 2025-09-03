УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8772 відвідувача онлайн
Новини Співпраця Китаю та РФ
469 5

Китай поставив підсанкційним російським фірмам компоненти для дронів на $63 мільйони, - The Telegraph

шахед

Китайські компанії поставили російським фірмам, які перебувають під санкціями за виробництво безпілотників, комплектуючі на суму щонайменше 63 млн доларів США.

Про це пише британська газета The Telegraph, повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналісти з'ясували, що китайські компанії безпосередньо постачали російським фірмам, на які поширюються санкції за виробництво дронів, комплектуючі на суму щонайменше 47 мільйонів фунтів стерлінгів (63 млн доларів США). Ці поставки відбулися в період з 2023 по 2024 рік, коли РФ створювала масштабну логістичну інфраструктуру для своєї внутрішньої програми безпілотників.

Компоненти на суму 10,7 мільйона фунтів стерлінгів (14,3 млн доларів США) – були відправлені ​​російським фірмам, що перебувають під санкціями та пов'язані з виробництвом іранських безпілотників "Шахед" і працюють у спеціальній економічній зоні Єлабуга (Республіка Татарстан, РФ).

Читайте також: РФ отримала від Китаю технологію крилатих ракет для війни проти України, - США в ООН

Зазначається, що серед товарів, які Китай постав РФ, були є авіаційні двигуни, мікрочипи, металеві сплави, об'єктиви для камер, скловолокно, вуглецеві волокнисті нитки. Всі вищеперелічені компоненти є ключовими для виробництва дронів, які щодня атакують Україну.

Загалом журналісти The Telegraph нарахували 97 китайських постачальників у цій схемі.

Як зауважує видання, публічно Пекін демонструє нейтралітет щодо війни РФ проти України. Але його постачання запчастин для безпілотників РФ свідчить про міцне військове партнерство між КНР та Росією.

Читайте також: Сі заявив про необхідність спільних дій Китаю та Росії для захисту інтересів, - Reuters

Автор: 

Китай (4866) виробництво (1731) росія (67493) дрони (5412)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Може нам "The Telegraph" потрібен взамін Буданги?..
показати весь коментар
03.09.2025 16:26 Відповісти
Журналисты окончательно потерялись в реальности которую сами же выдумали.
показати весь коментар
03.09.2025 16:30 Відповісти
Й це могутній найкращий у світі лідер, закінчивший 7 воєн **********, називає- два хлопчака ********* у пісочниці...Поки він відважно топить рибацького човна з 11 перевізниками наркоти!!! Поки він звільняє з посад тихспеців Пентагону , котрі не підтримують йог брехні, дає вказівки на обшуки у Болтона ,котрий коментує їдко його залягання пуд хйла , поки він піариться таки антикоституційно не довбившись від губернатора Пріцкера "прохання" прислати нацгвардію до Чикаго -НАДСИЛАЄ ЇЇ ТУДИ!
показати весь коментар
03.09.2025 16:41 Відповісти
Китай наш ворог ,саме ця країна моглаб змусити росію припинити цю війну ,саме на рф припадає понад 40% товарообороту ,Китай закуповує понад 50%російської нафти і постачає понад 70% комплектуючих для ракет і дронів .
показати весь коментар
03.09.2025 16:42 Відповісти
Це всім зрозуміло крім двотижневого ідіота
показати весь коментар
03.09.2025 16:47 Відповісти
 
 