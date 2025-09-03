Китай поставил подсанкционным российским фирмам компоненты для дронов на $63 миллиона, - The Telegraph

Китайские компании поставили российским фирмам, которые находятся под санкциями за производство беспилотников, комплектующие на сумму не менее 63 млн долларов США.

Журналисты выяснили, что китайские компании напрямую поставляли российским фирмам, на которые распространяются санкции за производство дронов, комплектующие на сумму не менее 47 миллионов фунтов стерлингов (63 млн долларов США). Эти поставки состоялись в период с 2023 по 2024 год, когда РФ создавала масштабную логистическую инфраструктуру для своей внутренней программы беспилотников.

Компоненты на сумму 10,7 миллиона фунтов стерлингов (14,3 млн долларов США) - были отправлены российским фирмам, находящимся под санкциями и связанным с производством иранских беспилотников "Шахед" и работающим в специальной экономической зоне Елабуга (Республика Татарстан, РФ).

Отмечается, что среди товаров, которые Китай поставил РФ, были авиационные двигатели, микрочипы, металлические сплавы, объективы для камер, стекловолокно, углеродные волокнистые нити. Все вышеперечисленные компоненты являются ключевыми для производства дронов, которые ежедневно атакуют Украину.

В общем журналисты The Telegraph насчитали 97 китайских поставщиков в этой схеме.

Как отмечает издание, публично Пекин демонстрирует нейтралитет в отношении войны РФ против Украины. Но его поставки запчастей для беспилотников РФ свидетельствует о крепком военном партнерстве между КНР и Россией.

