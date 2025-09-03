УКР
Атака безпілотників на Харків
Росіяни вдарили по Харкову безпілотником "Молнія", - мер (уточнено)

Атака російського БпЛА Молнія по Харкову 3 вересня

Ввечері 3 вересня російські війська атакували Харків безпілотником.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"Маємо інформацію про удар ворожим БПЛА "молнія" по Немишлянському району міста. Наслідки уточнюємо", - розповів він.

Уточнення

Згодом Терехов уточнив, що приліт ворожого дрону "молнія" стався на територію навчального закладу у Салтівському районі. Наразі без постраждалих. Інформація щодо можливих руйнувань уточнюється.

