Росіяни вдарили по Харкову безпілотником "Молнія", - мер (уточнено)

Ввечері 3 вересня російські війська атакували Харків безпілотником.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"Маємо інформацію про удар ворожим БПЛА "молнія" по Немишлянському району міста. Наслідки уточнюємо", - розповів він.

Уточнення

Згодом Терехов уточнив, що приліт ворожого дрону "молнія" стався на територію навчального закладу у Салтівському районі. Наразі без постраждалих. Інформація щодо можливих руйнувань уточнюється.

