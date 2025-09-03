РУС
Новости Атака беспилотников на Харьков
Россияне нанесли удар по Харькову беспилотником "Молния", - мэр

Атака российского БПЛА "Молния" по Харькову 3 сентября

Вечером 3 сентября российские войска атаковали Харьков беспилотником.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Есть информация об ударе вражеским БПЛА "Молния" по Немышлянскому району города. Последствия уточняем", - рассказал он.

беспилотник (4184) Харьков (7735) Харьковская область (1529) Харьковский район (534) война в Украине (5954)
