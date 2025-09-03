Россияне нанесли удар по Харькову беспилотником "Молния", - мэр
Вечером 3 сентября российские войска атаковали Харьков беспилотником.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
"Есть информация об ударе вражеским БПЛА "Молния" по Немышлянскому району города. Последствия уточняем", - рассказал он.
