Верховна Рада включила ГУР МО України до переліку окремих суб’єктів державної авіації

гур

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №13385, який включає Головне управління розвідки до переліку окремих суб’єктів державної авіації, що належать до сектору безпеки та оборони.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, до сьогодні воєнна розвідка не мала статусу окремого суб’єкта державної авіації, хоча володіє повітряними суднами та військовими частинами, які їх експлуатують для виконання завдань із забезпечення національної безпеки та оборони держави.

Ухвалений законопроєкт покликаний виправити цю ситуацію.

Діяльність авіаторів ГУР під час війни

  • Під час повномасштабного вторгнення авіатори ГУР здійснили сотні евакуаційних, розвідувальних та десантних місій на передовій, демонструючи професіоналізм своїх екіпажів у складних умовах сучасної війни.

Крім того, авіатори розвідки допомагають цивільному населенню в тилу.

  • Зокрема, нещодавно пілоти багатоцільових вертольотів Ка-32 прийшли на допомогу киянам після терористичної атаки рф на столицю. У складних умовах задимлення та високої температури екіпажі здійснили 40 скидів води загальним об’ємом до 120 тонн.
  • Раніше авіаційна та медична служби ГУР евакуювали 11-річну дівчинку з Запоріжжя до Києва. Стан Асі був критичний — її легені переставали функціонувати, і термінова транспортна підтримка була життєво необхідною.

"Головне управління розвідки продовжує інтенсивний розвиток повітряної складової своїх сил", - наголосили у відомстві.

Це знову балабольство і піар ?
Чи порушення режиму секретності?
Щоб клістрони на облік поставити чи що у них там є
показати весь коментар
04.09.2025 16:16 Відповісти
Далекобійні дрони в них є.
показати весь коментар
04.09.2025 17:36 Відповісти
Для цього, потужні «законотворці», і мислили, аж 4 роки!!
Але, дякуючи Богу, хоть якось зрушили, цю ОЧЕВИДНУ потребу!!
показати весь коментар
04.09.2025 16:17 Відповісти
..тоді нахер нам авіація МНС...? Нахер нам санітарна авіація? ГУР тушить пожари та рятує людей? !!! Тоді логічніше приписати у склад ГУР розвідлітаки Су-24МР... Хоть співпадіння словом РОЗВІДКА..))) Бо ГУР збиває літаки кацапів...топить кораблі... А зараз буде і пожари ліквідовувати ..і санітарні проблеми вирішувати... То може нам вже і ЗСУ непотрібні. Бо де щось спалили... втопили... ГУР та СБУ...)))
показати весь коментар
04.09.2025 17:49 Відповісти
 
 