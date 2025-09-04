Верховна Рада включила ГУР МО України до переліку окремих суб’єктів державної авіації

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №13385, який включає Головне управління розвідки до переліку окремих суб’єктів державної авіації, що належать до сектору безпеки та оборони.

інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, до сьогодні воєнна розвідка не мала статусу окремого суб’єкта державної авіації, хоча володіє повітряними суднами та військовими частинами, які їх експлуатують для виконання завдань із забезпечення національної безпеки та оборони держави.

Ухвалений законопроєкт покликаний виправити цю ситуацію.

Діяльність авіаторів ГУР під час війни

Під час повномасштабного вторгнення авіатори ГУР здійснили сотні евакуаційних, розвідувальних та десантних місій на передовій, демонструючи професіоналізм своїх екіпажів у складних умовах сучасної війни.

Крім того, авіатори розвідки допомагають цивільному населенню в тилу.

Зокрема, нещодавно пілоти багатоцільових вертольотів Ка-32 прийшли на допомогу киянам після терористичної атаки рф на столицю. У складних умовах задимлення та високої температури екіпажі здійснили 40 скидів води загальним об’ємом до 120 тонн.

Раніше авіаційна та медична служби ГУР евакуювали 11-річну дівчинку з Запоріжжя до Києва. Стан Асі був критичний — її легені переставали функціонувати, і термінова транспортна підтримка була життєво необхідною.

"Головне управління розвідки продовжує інтенсивний розвиток повітряної складової своїх сил", - наголосили у відомстві.

