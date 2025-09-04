РУС
Новости
Верховная Рада включила ГУР МО Украины в перечень отдельных субъектов государственной авиации

Верховная Рада Украины приняла законопроект №13385, который включает Главное управление разведки в перечень отдельных субъектов государственной авиации, относящихся к сектору безопасности и обороны.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, до сих пор военная разведка не имела статуса отдельного субъекта государственной авиации, хотя владеет воздушными судами и воинскими частями, которые их эксплуатируют для выполнения задач по обеспечению национальной безопасности и обороны государства.

Принятый законопроект призван исправить эту ситуацию.

Деятельность авиаторов ГУР во время войны

  • Во время полномасштабного вторжения авиаторы ГУР осуществили сотни эвакуационных, разведывательных и десантных миссий на передовой, демонстрируя профессионализм своих экипажей в сложных условиях современной войны.

Кроме того, авиаторы разведки помогают гражданскому населению в тылу.

  • В частности, недавно пилоты многоцелевых вертолетов Ка-32 пришли на помощь киевлянам после террористической атаки рф на столицу. В сложных условиях задымления и высокой температуры экипажи осуществили 40 сбросов воды общим объемом до 120 тонн.
  • Ранее авиационная и медицинская службы ГУР эвакуировали 11-летнюю девочку из Запорожья в Киев. Состояние Аси было критическое - ее легкие переставали функционировать, и срочная транспортная поддержка была жизненно необходима.

"Главное управление разведки продолжает интенсивное развитие воздушной составляющей своих сил", - отметили в ведомстве.

Це знову балабольство і піар ?
Чи порушення режиму секретності?
Щоб клістрони на облік поставити чи що у них там є
04.09.2025 16:16 Ответить
Для цього, потужні «законотворці», і мислили, аж 4 роки!!
Але, дякуючи Богу, хоть якось зрушили, цю ОЧЕВИДНУ потребу!!
04.09.2025 16:17 Ответить
 
 