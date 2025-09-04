Верховная Рада включила ГУР МО Украины в перечень отдельных субъектов государственной авиации

Верховная Рада Украины приняла законопроект №13385, который включает Главное управление разведки в перечень отдельных субъектов государственной авиации, относящихся к сектору безопасности и обороны.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, до сих пор военная разведка не имела статуса отдельного субъекта государственной авиации, хотя владеет воздушными судами и воинскими частями, которые их эксплуатируют для выполнения задач по обеспечению национальной безопасности и обороны государства.

Принятый законопроект призван исправить эту ситуацию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина готовит новые шаги по развитию боевой авиации со Швецией, - Зеленский

Деятельность авиаторов ГУР во время войны

Во время полномасштабного вторжения авиаторы ГУР осуществили сотни эвакуационных, разведывательных и десантных миссий на передовой, демонстрируя профессионализм своих экипажей в сложных условиях современной войны.

Кроме того, авиаторы разведки помогают гражданскому населению в тылу.

В частности, недавно пилоты многоцелевых вертолетов Ка-32 пришли на помощь киевлянам после террористической атаки рф на столицу. В сложных условиях задымления и высокой температуры экипажи осуществили 40 сбросов воды общим объемом до 120 тонн.

Ранее авиационная и медицинская службы ГУР эвакуировали 11-летнюю девочку из Запорожья в Киев. Состояние Аси было критическое - ее легкие переставали функционировать, и срочная транспортная поддержка была жизненно необходима.

"Главное управление разведки продолжает интенсивное развитие воздушной составляющей своих сил", - отметили в ведомстве.

Смотрите также: Два Ми-8 и буксир: спецназовцы ГУР атаковали военные объекты РФ во временно оккупированном Крыму. ВИДЕО