Верховная Рада включила ГУР МО Украины в перечень отдельных субъектов государственной авиации
Верховная Рада Украины приняла законопроект №13385, который включает Главное управление разведки в перечень отдельных субъектов государственной авиации, относящихся к сектору безопасности и обороны.
Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, до сих пор военная разведка не имела статуса отдельного субъекта государственной авиации, хотя владеет воздушными судами и воинскими частями, которые их эксплуатируют для выполнения задач по обеспечению национальной безопасности и обороны государства.
Принятый законопроект призван исправить эту ситуацию.
Деятельность авиаторов ГУР во время войны
- Во время полномасштабного вторжения авиаторы ГУР осуществили сотни эвакуационных, разведывательных и десантных миссий на передовой, демонстрируя профессионализм своих экипажей в сложных условиях современной войны.
Кроме того, авиаторы разведки помогают гражданскому населению в тылу.
- В частности, недавно пилоты многоцелевых вертолетов Ка-32 пришли на помощь киевлянам после террористической атаки рф на столицу. В сложных условиях задымления и высокой температуры экипажи осуществили 40 сбросов воды общим объемом до 120 тонн.
- Ранее авиационная и медицинская службы ГУР эвакуировали 11-летнюю девочку из Запорожья в Киев. Состояние Аси было критическое - ее легкие переставали функционировать, и срочная транспортная поддержка была жизненно необходима.
"Главное управление разведки продолжает интенсивное развитие воздушной составляющей своих сил", - отметили в ведомстве.
