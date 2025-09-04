УКР
Новини Санкції проти Росії
Європа і США посилять санкції проти РФ, якщо Путін відмовиться від мирних переговорів, - Макрон

макрон

Європа і США домовилися посилити санкції проти РФ, якщо Москва й надалі відмовлятиметься від переговорів про завершення війни проти України.

Про це за підсумками зустрічі "коаліції охочих" заявив президент Франції Емманюель Макрон, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Макрон розповів, що Європа і США закликають до зустрічі України і Росії на рівні лідерів.

"Якщо Росія продовжить відмовлятися від конкретних мирних переговорів - а саме такого висновку можна дійти з огляду на її вибір і повторювані дії від березня минулого року, - тоді ми запровадимо додаткові санкції спільно зі Сполученими Штатами Америки і дамо чітку відповідь на це небажання рухатися вперед", - заявив Макрон.

Він зазначив, що мета країн Заходу, щоб Україна була відновлена у своїх правах, щоб агресія не була винагороджена і щоб порушення міжнародного права не могло бути закріплене в жодній формі. Президент Франції уточнив, що йдеться про дотримання міжнародного права, про безпеку України, а також про безпеку Європи.

Читайте: Варто економічно виснажити Росію, щоб вона не змогла продовжувати війну, - Мерц

Також Макрон підтвердив, що президент США Дональд Трамп висловив стурбованість у зв'язку з тим, що Угорщина і Словаччина продовжують купувати російську нафту.

"Я вважаю, що це добре, адже іноді ці країни виправдовувалися близькістю нової американської адміністрації. Отже, узгодженість дій США та Європи зробить припинення цієї практики набагато ефективнішим", - додав він.

Макрон розповів, що під час зустрічі "коаліції охочих" обговорювали як первинні (проти російської економіки), так і вторинні санкції (проти країн, які допомагають РФ обходити обмеження). З цього питання буде проведено роботу в технічному форматі.

Читайте також: Роботу над гарантіями безпеки для України завершено, - Макрон

+3
Та санкції зробіть такими щоб через неділю туалетний папір закінчився,а через місяць він не потрібен буде бо жрать небуде.
04.09.2025 18:52 Відповісти
+3
Два тижні
04.09.2025 18:52 Відповісти
+2
десь у себе у бункері )(уйло з вас ржот з лавровим
04.09.2025 18:45 Відповісти
🤣🤣🤣
04.09.2025 18:43 Відповісти
десь у себе у бункері )(уйло з вас ржот з лавровим
04.09.2025 18:45 Відповісти
Будуть давити на Україну
04.09.2025 18:48 Відповісти
В цей раз вже чесно-чесно.
04.09.2025 18:51 Відповісти
Та санкції зробіть такими щоб через неділю туалетний папір закінчився,а через місяць він не потрібен буде бо жрать небуде.
04.09.2025 18:52 Відповісти
Два тижні
04.09.2025 18:52 Відповісти
Макрон, что ти дєлаєш?
А якщо серйозно, тут санкціями не обійтись. Треба не дати комусь дожити до 150 років
04.09.2025 18:53 Відповісти
Очередное надувание щек, помним-помним, уже обещали... потом вышел "великий" вождь бледнолицых Трепло по прозвищу "две недели", и все стухло... нет, оно конечно может в этот раз и выстрелит, но не факт что с пушки а не как обычно из хлопушки
04.09.2025 18:55 Відповісти
Так він жеж не вімовляється - в москві стрілку забив
04.09.2025 18:56 Відповісти
США при Трампоні нічого не введе
04.09.2025 18:57 Відповісти
шо , опять две недели ???)))
04.09.2025 18:59 Відповісти
Так ніхто і не відмовляється - на словах вони всі "За".
Просто умови ставлять нездійсненно-фантастичні.
І так починаючи з 22-го року!
Ще 2-3 тижні?
04.09.2025 19:00 Відповісти
вчера калиция посмотрели парад на китае и ОБОСРАЛИСЬ в пятый раз !!!
04.09.2025 19:02 Відповісти
Адміністрація краснова й пальцем не пошевелить. Одні обіцянки. Слухайте Президента Португалії.
04.09.2025 19:02 Відповісти
орда вчера ЗДОРОВО оскалилась , я вам скажу !!! в европе туппо просто нет столько солдат , да есть военные профи , но их мало !!! очень мало и потом , знаете когда кто то во дворе задрищал в первый раз ,то и по жизни он будет дрищать дальше !! нам просто деваться некуда ((( либо - либо (((
04.09.2025 19:06 Відповісти
******* в рот
04.09.2025 19:07 Відповісти
Як він ще повинен відмовитись? Нотаріально завірить відмову, чи що? Коли закінчиться цей цирк з погрозами за відмову путлера від мирних перемовин? Росіяни йдуть у наступ, ******** мирні міста, вбивають дітей ракетами, погрожують іншім странам, роблять спроби вбити топ-чиновників Євросоюзу. Що вам - євроімпотенти та рудий куколд, ще потрібно для доказів відмови путлера? Витріть запльовані путлером очі та бийте по рашистам в прямому та переносному сенсі.
04.09.2025 19:09 Відповісти
Запам'ятовуйте, оце десь так коаліція охочих буде гарантувати "мир", коли ***** полізу знову. Будуть закликати і тривожитись і вмовляти три роки щоб ***** зупинилось ато дуже сурйозні санкції на нього накладуть
04.09.2025 19:11 Відповісти
 
 