Роботу над гарантіями безпеки для України завершено, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що союзники завершили роботу над гарантіями безпеки для України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на dpa.
За словами лідера Франції, робота, проведена військовими керівниками після зустрічі у Білому домі в серпні, підготувала ґрунт для швидких дій після досягнення мирної угоди.
"Завдяки вкладу, підготовленому, задокументованому і підтвердженому сьогодні вдень на рівні міністрів оборони в умовах суворої секретності, ми тепер можемо сказати: ця робота завершена і готова до політичного схвалення", - додав Макрон.
Володимир Зеленський привітав прогрес, наголосивши, що гарантії є реальною підтримкою України, а не символічними обіцянками.
Президент України додав, що попередні ініціативи коаліції, в які спочатку ніхто не вірив, також були реалізовані та працюють.
Цікаво , дуже цікаво ... а нащо ЛІДОР в минулому році напідписував десятки безпекових угод с Потужними та Незламними партнерами , які зараз знов заспівали стару пісню про "гарантії безпеки" ?
А ще є "угода про копалини" з США, яка , як нам пояснював ЛІДОР , гарантує Україні безпеку ... ну і ?
В такі дивні часи живемо , але одночасно ці часи дуже криваві ... про це нас майбутній ЛІДОР на початку 2019 року чомусь не став попереджати , мабуть - готував "мудрому наріду73%" сюрприз ?!
Гарантіі вже є! А безпека буде?
то, про що, тепер нам буде гундосити зе!гніда?
про мільйон фламінгов?