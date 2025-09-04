УКР
Новини Гарантії безпеки для України
Роботу над гарантіями безпеки для України завершено, - Макрон

Роботу над гарантіями безпеки для України завершено. Що сказав Макрон?

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що союзники завершили роботу над гарантіями безпеки для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на dpa.

За словами лідера Франції, робота, проведена військовими керівниками після зустрічі у Білому домі в серпні, підготувала ґрунт для швидких дій після досягнення мирної угоди.

"Завдяки вкладу, підготовленому, задокументованому і підтвердженому сьогодні вдень на рівні міністрів оборони в умовах суворої секретності, ми тепер можемо сказати: ця робота завершена і готова до політичного схвалення", - додав Макрон.

Володимир Зеленський привітав прогрес, наголосивши, що гарантії є реальною підтримкою України, а не символічними обіцянками.

Президент України додав, що попередні ініціативи коаліції, в які спочатку ніхто не вірив, також були реалізовані та працюють.

Макрон Емманюель (1587) гарантії безпеки (258)
Топ коментарі
+16
А що далі? Як Боневтік Потужний буде продавати наріду 73% рішення залишити ворогу всі окуповані території разом із Азовським морем? Це ж не "мінські", в яких не було ніяких поступок, а ворог мав вивести своє озброєння з території України і Україна, крім окремих територій Донецької та Луганської областей, Криму жила мирно, розвивалася і рухалася в Європу. А сьогодні по діях влади ми рухаємося в якусь прірву, в країну з розвитком і порядками Північної Кореї.
04.09.2025 09:41 Відповісти
+13
"продається вічний двигун. строк гарантії, 2-3 роки"
04.09.2025 09:48 Відповісти
+12
Так вже сказали ж, що "гарантії" запрацюють лише після настання "миру"... А "мир" поки що, нікому не потрібен.
04.09.2025 09:42 Відповісти
Щось виглядає на на що дорослі вирішили а нас перед фактом готового рішення поставили
04.09.2025 09:38 Відповісти
Саме так.
04.09.2025 09:54 Відповісти
" ... завершили роботу над гарантіями безпеки для України."

Цікаво , дуже цікаво ... а нащо ЛІДОР в минулому році напідписував десятки безпекових угод с Потужними та Незламними партнерами , які зараз знов заспівали стару пісню про "гарантії безпеки" ?

А ще є "угода про копалини" з США, яка , як нам пояснював ЛІДОР , гарантує Україні безпеку ... ну і ?

В такі дивні часи живемо , але одночасно ці часи дуже криваві ... про це нас майбутній ЛІДОР на початку 2019 року чомусь не став попереджати , мабуть - готував "мудрому наріду73%" сюрприз ?!
04.09.2025 10:35 Відповісти
вийшов пшик а не гарантії
04.09.2025 09:39 Відповісти
так дійте вже
04.09.2025 09:40 Відповісти
А що далі? Як Боневтік Потужний буде продавати наріду 73% рішення залишити ворогу всі окуповані території разом із Азовським морем? Це ж не "мінські", в яких не було ніяких поступок, а ворог мав вивести своє озброєння з території України і Україна, крім окремих територій Донецької та Луганської областей, Криму жила мирно, розвивалася і рухалася в Європу. А сьогодні по діях влади ми рухаємося в якусь прірву, в країну з розвитком і порядками Північної Кореї.
04.09.2025 09:41 Відповісти
люмпену розказали з цілівізора, що Минські домовленості , то погано, а найбільша війна з часів Корейської, то добре, дивіться не переплутайте.
04.09.2025 09:49 Відповісти
скажут "зробимо їх ще раз" и в путь. или уже забыли?
04.09.2025 10:13 Відповісти
Не готові розставатися з цими територіями переважно в польщі, можуть їхати відвойовувати.
04.09.2025 10:41 Відповісти
Ура.
Гарантіі вже є! А безпека буде?
04.09.2025 09:42 Відповісти
Звісно! Підготували величезне надпотужне нікуя!
04.09.2025 09:51 Відповісти
рашка на мир піде? - той гарантії пролітають як фанера над Парижем!
04.09.2025 09:42 Відповісти
... не смішіть 3,14зду вона й так смішнаю
04.09.2025 09:43 Відповісти
04.09.2025 09:48 Відповісти
Треба брати два. Якщо зупиниться один - то буде працювати другий.
04.09.2025 10:25 Відповісти
Безпека та гарантії безпеки це не те ж саме. Має бути так - гарантує безпеку.
04.09.2025 09:48 Відповісти
Зроблено величезну роботу -- завершено роботу над гарантіями безпеки для України. Залишилася хіба маленька дрібничка -- зупинити війну. Це я один тут чогось не розумію.
04.09.2025 09:50 Відповісти
Пердь в калюжу завершено.
04.09.2025 09:50 Відповісти
отакої!!!
то, про що, тепер нам буде гундосити зе!гніда?
про мільйон фламінгов?
04.09.2025 09:54 Відповісти
Рашисти зробили перегрупування і підготувалися до масованого наступу а ці ідіоти про якийсь мир, переговори і гарантії мусолять. Дебіли.
04.09.2025 09:57 Відповісти
Немає і не буде ніяких гарантій безпеки, не замилюйте людям очі!
04.09.2025 09:59 Відповісти
Гарантії безпеки можуть бути тільки після кордонів 1991 року в виплати репарацій. На інше народ не погодиться.
04.09.2025 10:00 Відповісти
Вилазь зі світу рожевих поні.
04.09.2025 10:34 Відповісти
🤣у одних кордоны 91 у кацапов розовые пони до львова, и легко взяли б киев за 3 дня если б не покровск за 1.5 года)))))воистину адиннарот)
04.09.2025 11:17 Відповісти
Тепер можна попи*діти про щось інше ще декілька років
04.09.2025 10:17 Відповісти
Марення геронтофіла для споживання Зє-йла і зє-банашок...
04.09.2025 10:18 Відповісти
Гарантії такі, що їх не було і не буде, єдина гарантія миру, це Якщо на передадуть зброї і озброєння на 500 млрд , а цього не буде, так шо і гарантій теж.
04.09.2025 10:26 Відповісти
Підпишимо по традиції у Будапешті
04.09.2025 10:35 Відповісти
Тут сам "лідер ***********" буде підписувати, тому потрібне більш пафосне місце... Наприклад в Монако
04.09.2025 10:40 Відповісти
як не крути як не переписуй все рівно получаться будапештський договір
04.09.2025 10:35 Відповісти
доповнення до говняно-будапештського меморандуму
04.09.2025 10:51 Відповісти
Гарантій не було, не було… а потім так - раз! і не стало 😂😂😂
04.09.2025 11:20 Відповісти
То й що ж там за таки дуже секретні гарантії, що і народ України немає права їх знати ? Новий Будапешт ? Не мають знати ті хто гине на фронті, ті хто вирішує долю України зі зброєю в руках ? Не мають права знати цивільні під обстрілами, ні ті хто втратив свої домівки та чекає на рідних та друзів з війни ? Ви вже загралися паскуди.
04.09.2025 11:21 Відповісти
Коли читаю новини, то маю таке враження, що нашим військовим не вистачає належної зброї , ні її кількості, не вистачає засобів ППО. А ці пацюки та імпотенти знову вішають нам локшину на вуха за якісь потужні секретні гарантії. Підпишить хто зна що з ******, а ми потім згарантуємо.
04.09.2025 11:36 Відповісти
Які "союзники"? Ті,що одною рукою дають крихти кредитів Україні,та жирнючі платежі та жваву торгівлю кацапії? Це ж було вже! Будапештським меморандумом підтерлися,ядерку забравши,а тепер 2 гаранти-кацапи та китайці воюють з Україною,а США з Великобританією розводять руками,типу мине при ділах. Це болото ні на що не здатне,бо сцикливе
04.09.2025 11:41 Відповісти
 
 