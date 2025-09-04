Роботу над гарантіями безпеки для України завершено, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що союзники завершили роботу над гарантіями безпеки для України.

За словами лідера Франції, робота, проведена військовими керівниками після зустрічі у Білому домі в серпні, підготувала ґрунт для швидких дій після досягнення мирної угоди.

"Завдяки вкладу, підготовленому, задокументованому і підтвердженому сьогодні вдень на рівні міністрів оборони в умовах суворої секретності, ми тепер можемо сказати: ця робота завершена і готова до політичного схвалення", - додав Макрон.

Володимир Зеленський привітав прогрес, наголосивши, що гарантії є реальною підтримкою України, а не символічними обіцянками.

Президент України додав, що попередні ініціативи коаліції, в які спочатку ніхто не вірив, також були реалізовані та працюють.

