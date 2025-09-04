РУС
Новости Гарантии безопасности для Украины
6 553 43

Работа над гарантиями безопасности для Украины завершена, - Макрон

Роботу над гарантіями безпеки для України завершено. Що сказав Макрон?

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что союзники завершили работу над гарантиями безопасности для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dpa.

По словам лидера Франции, работа, проведенная военными руководителями после встречи в Белом доме в августе, подготовила почву для быстрых действий после достижения мирного соглашения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон, Зеленский и европейские лидеры проведут беседу с Трампом после встречи "Коалиции желающих": Состав и расписание саммита

"Благодаря вкладу, подготовленному, задокументированному и подтвержденному сегодня днем ​​на уровне министров обороны в условиях строгой секретности, мы теперь можем сказать: эта работа завершена и готова к политическому одобрению", - добавил Макрон.

Владимир Зеленский приветствовал прогресс, подчеркнув, что гарантии являются реальной поддержкой Украины, а не символическими обещаниями.

Президент Украины добавил, что предварительные инициативы коалиции, в которые сначала никто не верил, также были реализованы и работают.

Читайте также: Самой надежной гарантией безопасности для Европы является сильная украинская армия, - Каллас

Автор: 

Макрон Эмманюэль (1439) гарантии безопасности (255)
Топ комментарии
+20
А що далі? Як Боневтік Потужний буде продавати наріду 73% рішення залишити ворогу всі окуповані території разом із Азовським морем? Це ж не "мінські", в яких не було ніяких поступок, а ворог мав вивести своє озброєння з території України і Україна, крім окремих територій Донецької та Луганської областей, Криму жила мирно, розвивалася і рухалася в Європу. А сьогодні по діях влади ми рухаємося в якусь прірву, в країну з розвитком і порядками Північної Кореї.
04.09.2025 09:41 Ответить
+17
Так вже сказали ж, що "гарантії" запрацюють лише після настання "миру"... А "мир" поки що, нікому не потрібен.
04.09.2025 09:42 Ответить
+17
"продається вічний двигун. строк гарантії, 2-3 роки"
04.09.2025 09:48 Ответить
Щось виглядає на на що дорослі вирішили а нас перед фактом готового рішення поставили
04.09.2025 09:38 Ответить
Саме так.
04.09.2025 09:54 Ответить
" ... завершили роботу над гарантіями безпеки для України."

Цікаво , дуже цікаво ... а нащо ЛІДОР в минулому році напідписував десятки безпекових угод с Потужними та Незламними партнерами , які зараз знов заспівали стару пісню про "гарантії безпеки" ?

А ще є "угода про копалини" з США, яка , як нам пояснював ЛІДОР , гарантує Україні безпеку ... ну і ?

В такі дивні часи живемо , але одночасно ці часи дуже криваві ... про це нас майбутній ЛІДОР на початку 2019 року чомусь не став попереджати , мабуть - готував "мудрому наріду73%" сюрприз ?!
04.09.2025 10:35 Ответить
вийшов пшик а не гарантії
04.09.2025 09:39 Ответить
так дійте вже
04.09.2025 09:40 Ответить
люмпену розказали з цілівізора, що Минські домовленості , то погано, а найбільша війна з часів Корейської, то добре, дивіться не переплутайте.
04.09.2025 09:49 Ответить
скажут "зробимо їх ще раз" и в путь. или уже забыли?
04.09.2025 10:13 Ответить
Не готові розставатися з цими територіями переважно в польщі, можуть їхати відвойовувати.
04.09.2025 10:41 Ответить
Давай твій будинок віддамо кацапам.Може вдавляться і більше не лізтимуть.
04.09.2025 12:59 Ответить
Та скоро віддадуть і без твоїх побажань, фронт недалеко.
04.09.2025 13:29 Ответить
Ура.
Гарантіі вже є! А безпека буде?
04.09.2025 09:42 Ответить
Звісно! Підготували величезне надпотужне нікуя!
04.09.2025 09:51 Ответить
рашка на мир піде? - той гарантії пролітають як фанера над Парижем!
04.09.2025 09:42 Ответить
... не смішіть 3,14зду вона й так смішнаю
04.09.2025 09:43 Ответить
Треба брати два. Якщо зупиниться один - то буде працювати другий.
04.09.2025 10:25 Ответить
Безпека та гарантії безпеки це не те ж саме. Має бути так - гарантує безпеку.
04.09.2025 09:48 Ответить
Зроблено величезну роботу -- завершено роботу над гарантіями безпеки для України. Залишилася хіба маленька дрібничка -- зупинити війну. Це я один тут чогось не розумію.
04.09.2025 09:50 Ответить
Пердь в калюжу завершено.
04.09.2025 09:50 Ответить
отакої!!!
то, про що, тепер нам буде гундосити зе!гніда?
про мільйон фламінгов?
04.09.2025 09:54 Ответить
Рашисти зробили перегрупування і підготувалися до масованого наступу а ці ідіоти про якийсь мир, переговори і гарантії мусолять. Дебіли.
04.09.2025 09:57 Ответить
шо апять финальная наступление на донецком направлении?))) а как же меганаступлении летнее с выходом к запорожью и ежегодным захватом донецкой области полностью.
вангую завахтят се
04.09.2025 11:54 Ответить
Немає і не буде ніяких гарантій безпеки, не замилюйте людям очі!
04.09.2025 09:59 Ответить
Гарантії безпеки можуть бути тільки після кордонів 1991 року в виплати репарацій. На інше народ не погодиться.
04.09.2025 10:00 Ответить
Вилазь зі світу рожевих поні.
04.09.2025 10:34 Ответить
🤣у одних кордоны 91 у кацапов розовые пони до львова, и легко взяли б киев за 3 дня если б не покровск за 1.5 года)))))воистину адиннарот)
04.09.2025 11:17 Ответить
Тепер можна попи*діти про щось інше ще декілька років
04.09.2025 10:17 Ответить
Марення геронтофіла для споживання Зє-йла і зє-банашок...
04.09.2025 10:18 Ответить
Гарантії такі, що їх не було і не буде, єдина гарантія миру, це Якщо на передадуть зброї і озброєння на 500 млрд , а цього не буде, так шо і гарантій теж.
04.09.2025 10:26 Ответить
Підпишимо по традиції у Будапешті
04.09.2025 10:35 Ответить
Тут сам "лідер ***********" буде підписувати, тому потрібне більш пафосне місце... Наприклад в Монако
04.09.2025 10:40 Ответить
як не крути як не переписуй все рівно получаться будапештський договір
04.09.2025 10:35 Ответить
доповнення до говняно-будапештського меморандуму
04.09.2025 10:51 Ответить
Гарантій не було, не було… а потім так - раз! і не стало 😂😂😂
04.09.2025 11:20 Ответить
То й що ж там за таки дуже секретні гарантії, що і народ України немає права їх знати ? Новий Будапешт ? Не мають знати ті хто гине на фронті, ті хто вирішує долю України зі зброєю в руках ? Не мають права знати цивільні під обстрілами, ні ті хто втратив свої домівки та чекає на рідних та друзів з війни ? Ви вже загралися паскуди.
04.09.2025 11:21 Ответить
Коли читаю новини, то маю таке враження, що нашим військовим не вистачає належної зброї , ні її кількості, не вистачає засобів ППО. А ці пацюки та імпотенти знову вішають нам локшину на вуха за якісь потужні секретні гарантії. Підпишить хто зна що з ******, а ми потім згарантуємо.
04.09.2025 11:36 Ответить
Які "союзники"? Ті,що одною рукою дають крихти кредитів Україні,та жирнючі платежі та жваву торгівлю кацапії? Це ж було вже! Будапештським меморандумом підтерлися,ядерку забравши,а тепер 2 гаранти-кацапи та китайці воюють з Україною,а США з Великобританією розводять руками,типу мине при ділах. Це болото ні на що не здатне,бо сцикливе
04.09.2025 11:41 Ответить
Работа завершена, а безопасность не наступила...
04.09.2025 11:46 Ответить
На черзі народження нового Плану Потужної Перемоги Зеленского.
04.09.2025 12:11 Ответить
"Європейські країни готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписано мирну угоду з РФ" Вапросы?
04.09.2025 12:16 Ответить
 
 