Работа над гарантиями безопасности для Украины завершена, - Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что союзники завершили работу над гарантиями безопасности для Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dpa.
По словам лидера Франции, работа, проведенная военными руководителями после встречи в Белом доме в августе, подготовила почву для быстрых действий после достижения мирного соглашения.
"Благодаря вкладу, подготовленному, задокументированному и подтвержденному сегодня днем на уровне министров обороны в условиях строгой секретности, мы теперь можем сказать: эта работа завершена и готова к политическому одобрению", - добавил Макрон.
Владимир Зеленский приветствовал прогресс, подчеркнув, что гарантии являются реальной поддержкой Украины, а не символическими обещаниями.
Президент Украины добавил, что предварительные инициативы коалиции, в которые сначала никто не верил, также были реализованы и работают.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Цікаво , дуже цікаво ... а нащо ЛІДОР в минулому році напідписував десятки безпекових угод с Потужними та Незламними партнерами , які зараз знов заспівали стару пісню про "гарантії безпеки" ?
А ще є "угода про копалини" з США, яка , як нам пояснював ЛІДОР , гарантує Україні безпеку ... ну і ?
В такі дивні часи живемо , але одночасно ці часи дуже криваві ... про це нас майбутній ЛІДОР на початку 2019 року чомусь не став попереджати , мабуть - готував "мудрому наріду73%" сюрприз ?!
Гарантіі вже є! А безпека буде?
то, про що, тепер нам буде гундосити зе!гніда?
про мільйон фламінгов?
вангую завахтят се