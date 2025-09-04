Работа над гарантиями безопасности для Украины завершена, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что союзники завершили работу над гарантиями безопасности для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dpa.

По словам лидера Франции, работа, проведенная военными руководителями после встречи в Белом доме в августе, подготовила почву для быстрых действий после достижения мирного соглашения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон, Зеленский и европейские лидеры проведут беседу с Трампом после встречи "Коалиции желающих": Состав и расписание саммита

"Благодаря вкладу, подготовленному, задокументированному и подтвержденному сегодня днем ​​на уровне министров обороны в условиях строгой секретности, мы теперь можем сказать: эта работа завершена и готова к политическому одобрению", - добавил Макрон.

Владимир Зеленский приветствовал прогресс, подчеркнув, что гарантии являются реальной поддержкой Украины, а не символическими обещаниями.

Президент Украины добавил, что предварительные инициативы коалиции, в которые сначала никто не верил, также были реализованы и работают.

Читайте также: Самой надежной гарантией безопасности для Европы является сильная украинская армия, - Каллас