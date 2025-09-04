РУС
Европа и США усилят санкции против РФ, если Путин откажется от мирных переговоров, - Макрон

макрон

Европа и США договорились усилить санкции против РФ, если Москва и в дальнейшем будет отказываться от переговоров о завершении войны против Украины.

Об этом по итогам встречи "коалиции желающих" заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Макрон рассказал, что Европа и США призывают к встрече Украины и России на уровне лидеров.

"Если Россия продолжит отказываться от конкретных мирных переговоров - а именно к такому выводу можно прийти, учитывая ее выбор и повторяющиеся действия с марта прошлого года, - тогда мы введем дополнительные санкции совместно с Соединенными Штатами Америки и дадим четкий ответ на это нежелание двигаться вперед", - заявил Макрон.

Он отметил, что цель стран Запада, чтобы Украина была восстановлена в своих правах, чтобы агрессия не была вознаграждена и чтобы нарушение международного права не могло быть закреплено ни в одной форме. Президент Франции уточнил, что речь идет о соблюдении международного права, о безопасности Украины, а также о безопасности Европы.

Читайте: Стоит экономически истощить Россию, чтобы она не смогла продолжать войну, - Мерц

Также Макрон подтвердил, что президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность в связи с тем, что Венгрия и Словакия продолжают покупать российскую нефть.

"Я считаю, что это хорошо, ведь иногда эти страны оправдывались близостью новой американской администрации. Следовательно, согласованность действий США и Европы сделает прекращение этой практики гораздо более эффективным", - добавил он.

Макрон рассказал, что во время встречи "коалиции желающих" обсуждали как первичные (против российской экономики), так и вторичные санкции (против стран, которые помогают РФ обходить ограничения). По этому вопросу будет проведена работа в техническом формате.

Читайте также: Работа над гарантиями безопасности для Украины завершена, - Макрон

санкции (11795) Макрон Эмманюэль (1439)
+6
Два тижні
04.09.2025 18:52 Ответить
+5
Та санкції зробіть такими щоб через неділю туалетний папір закінчився,а через місяць він не потрібен буде бо жрать небуде.
04.09.2025 18:52 Ответить
+3
Очередное надувание щек, помним-помним, уже обещали... потом вышел "великий" вождь бледнолицых Трепло по прозвищу "две недели", и все стухло... нет, оно конечно может в этот раз и выстрелит, но не факт что с пушки а не как обычно из хлопушки
04.09.2025 18:55 Ответить
🤣🤣🤣
04.09.2025 18:43 Ответить
десь у себе у бункері )(уйло з вас ржот з лавровим
04.09.2025 18:45 Ответить
Будуть давити на Україну
04.09.2025 18:48 Ответить
В цей раз вже чесно-чесно.
04.09.2025 18:51 Ответить
Та санкції зробіть такими щоб через неділю туалетний папір закінчився,а через місяць він не потрібен буде бо жрать небуде.
04.09.2025 18:52 Ответить
Два тижні
04.09.2025 18:52 Ответить
Макрон, что ти дєлаєш?
А якщо серйозно, тут санкціями не обійтись. Треба не дати комусь дожити до 150 років
04.09.2025 18:53 Ответить
Очередное надувание щек, помним-помним, уже обещали... потом вышел "великий" вождь бледнолицых Трепло по прозвищу "две недели", и все стухло... нет, оно конечно может в этот раз и выстрелит, но не факт что с пушки а не как обычно из хлопушки
04.09.2025 18:55 Ответить
Так він жеж не вімовляється - в москві стрілку забив
04.09.2025 18:56 Ответить
США при Трампоні нічого не введе
04.09.2025 18:57 Ответить
шо , опять две недели ???)))
04.09.2025 18:59 Ответить
Так ніхто і не відмовляється - на словах вони всі "За".
Просто умови ставлять нездійсненно-фантастичні.
І так починаючи з 22-го року!
Ще 2-3 тижні?
04.09.2025 19:00 Ответить
вчера калиция посмотрели парад на китае и ОБОСРАЛИСЬ в пятый раз !!!
04.09.2025 19:02 Ответить
Адміністрація краснова й пальцем не пошевелить. Одні обіцянки. Слухайте Президента Португалії.
04.09.2025 19:02 Ответить
орда вчера ЗДОРОВО оскалилась , я вам скажу !!! в европе туппо просто нет столько солдат , да есть военные профи , но их мало !!! очень мало и потом , знаете когда кто то во дворе задрищал в первый раз ,то и по жизни он будет дрищать дальше !! нам просто деваться некуда ((( либо - либо (((
04.09.2025 19:06 Ответить
******* в рот
04.09.2025 19:07 Ответить
Як він ще повинен відмовитись? Нотаріально завірить відмову, чи що? Коли закінчиться цей цирк з погрозами за відмову путлера від мирних перемовин? Росіяни йдуть у наступ, ******** мирні міста, вбивають дітей ракетами, погрожують іншім странам, роблять спроби вбити топ-чиновників Євросоюзу. Що вам - євроімпотенти та рудий куколд, ще потрібно для доказів відмови путлера? Витріть запльовані путлером очі та бийте по рашистам в прямому та переносному сенсі.
04.09.2025 19:09 Ответить
Запам'ятовуйте, оце десь так коаліція охочих буде гарантувати "мир", коли ***** полізу знову. Будуть закликати і тривожитись і вмовляти три роки щоб ***** зупинилось ато дуже сурйозні санкції на нього накладуть
04.09.2025 19:11 Ответить
Не буде цього. Війна не закінчиться, відповідно, ніяких гарантій не буде
04.09.2025 20:02 Ответить
А путін що, відмовляється? Він каже "Давай зустрінемось у москві, щоб підписати капітуляцію України. Не хочете? Так хто відмовляється?".

Дарма щось казати за США. Поки там преп_здент Трамп, він нічого проти свого покровителя #уйла не зробить.
04.09.2025 20:00 Ответить
Так він і не проти, тільки треба виконати умови капітуляції. Їм що треба, якась письмова відмова?
04.09.2025 20:01 Ответить
 
 