Европа и США усилят санкции против РФ, если Путин откажется от мирных переговоров, - Макрон

Европа и США договорились усилить санкции против РФ, если Москва и в дальнейшем будет отказываться от переговоров о завершении войны против Украины.

Об этом по итогам встречи "коалиции желающих" заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Макрон рассказал, что Европа и США призывают к встрече Украины и России на уровне лидеров.

"Если Россия продолжит отказываться от конкретных мирных переговоров - а именно к такому выводу можно прийти, учитывая ее выбор и повторяющиеся действия с марта прошлого года, - тогда мы введем дополнительные санкции совместно с Соединенными Штатами Америки и дадим четкий ответ на это нежелание двигаться вперед", - заявил Макрон.

Он отметил, что цель стран Запада, чтобы Украина была восстановлена в своих правах, чтобы агрессия не была вознаграждена и чтобы нарушение международного права не могло быть закреплено ни в одной форме. Президент Франции уточнил, что речь идет о соблюдении международного права, о безопасности Украины, а также о безопасности Европы.

Также Макрон подтвердил, что президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность в связи с тем, что Венгрия и Словакия продолжают покупать российскую нефть.

"Я считаю, что это хорошо, ведь иногда эти страны оправдывались близостью новой американской администрации. Следовательно, согласованность действий США и Европы сделает прекращение этой практики гораздо более эффективным", - добавил он.

Макрон рассказал, что во время встречи "коалиции желающих" обсуждали как первичные (против российской экономики), так и вторичные санкции (против стран, которые помогают РФ обходить ограничения). По этому вопросу будет проведена работа в техническом формате.

