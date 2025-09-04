Житло бізнес-класу і понад 7,8 млн грн у банку: САП просить конфіскувати активи очільниці одного з управлінь освіти РДА Києва
На підставі матеріалів Національного агентства з питань запобігання корупції та доказів, самостійно зібраних прокурором САП, до Вищого антикорупційного суду подано позов про визнання необґрунтованими та стягнення в дохід держави активів на суму понад 7,8 млн грн, набутих начальницею підрозділу однієї з районних у місті Києві державних адміністрацій.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Установлено, що впродовж 2020–2025 років службова особа отримала та розпорядилася коштами в сумі 3,185 млн грн, що перебували на її власному банківському рахунку, які, з огляду на вимоги Закону України "Про запобігання корупції", не можуть вважатися набутими за рахунок законних доходів.
Також у цей самий період мати службової особи набула у власність квартиру вартістю 4,65 млн грн у житловому комплексі бізнес-класу, розташованому неподалік від центру міста Києва.
Не мали достатніх законних прибутків
Незважаючи на відсутність підтверджених фактів проживання у квартирі, прокурор САП отримав докази придбання цього майна за дорученням службової особи та можливості вчиняти з нею дії, тотожні праву розпорядження.
Аналіз офіційних доходів і витрат родини засвідчив, що вони не мали достатніх законних прибутків для придбання цих активів.
Зважаючи на викладене, прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення зі службової особи активів, законність походження яких викликає обґрунтований сумнів, у дохід держави. Також за заявою прокурора судом у порядку забезпечення позову накладено арешт на спірну нерухомість та інше майно відповідача.
За даними Центру протидії корупції, ідеться про начальницю управління освіти Дніпровського району Києва Наталію Іваніну.
Дадуть заставу в 100млн, потім знизять до 10тис... Ну і, звісно, дадуть втекти.
Це ж не охоронці з заставою в (майже) півмільйона, коли знижують до 400 тис....
Он Крупі з 500млн знизили до 20млн... Хоча факти на реальному відео - неспростовні (на відміну від флешуи ФСБ, яка була змонтована разів *нцять).
З ким реально бореться дєрьмаківська влада видно неозброєним оком (якщо вмієш користуватися тим, що в середині черепу є). "По діях їх впізнаєш ти їх" (с)
Он, служками прийшли служити у ВРУ та поправити своє нікчемне матеріальне становище, ціла моноШобла! Злидні злиднями у 2019 році, аброхамій з разумковим і богданом та рябошапка, можуть і їх усіх, довідки з податкової надати, а у 2025 році, он які заможні, усією монобільшістю виявилися! Стефанчуки з гетьманцевим і новим Генпрокурором, можуть підтвердити, як все змінилося в монобільші рази!