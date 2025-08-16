"Я живу свою лучшую жизнь, мне плевать на всех": дружина полковника Нацполіції Єлхіна, яка орендує дороге майно в сумнівних фірм, відреагувала на розслідування hromadske, - Шульгат

Дружина головного оперуповноваженого Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Олексія Єлхіна, Марія, яка маючи сумнівні доходи, орендує елітний будинок та автомобіль Mercedes-Benz G класу, у своїй програмі відреагувала на факти виявлені hromadske стосовно елітного майна в користуванні родини.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив журналіст hromadske Євгеній Шульгат, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав про розслідування, яке стосувалося полковника департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Олексія Єлхіна та його родичів.

"У самому розслідуванні йшлося, зокрема, про маєток за 750 тисяч доларів, та гелік за більш ніж 200 тисяч доларів, записані на сумнівні компанії. Марія Єлхіна, як і її чоловік, не знаходить часу для журналістів, щоб дати відповіді стосовно лакшері життя їхньої сім’ї, але ось жінка запустила свою персональну програму, де вона виступає в ролі ведучої, а серед спікерів лікар і психолог", - пише Шульгат.

"Я живу свою лучшую жизнь, мне плевать на всех, кому надо я показала (середній палець) и до свидания! До побачення телебачення!" Так дружина поліцейського, полковника Олексія Єлхіна - Марія - реагує на факти виявлені hromadske стосовно елітного майна в користуванні родини. Щоправда з контексту розмови не до кінця зрозуміло: це вона адресує редакції чи українцям, які коментували статки Єлхіних у соцмережах", - розповів журналіст.

Він додав, що у розмові на 70 хвилин Марія Єлхіна ділилася різними думками.

"Але найбільше мені запам’яталася її цитата: "Моя любимая пословица, ну или не пословица, хрен его знает, может я это с села привезла - слабый скот на убой", - це жінка каже стосовно людей, які не змогли "правильно" влаштуватися у житті. Дуже цікава позиція дружини поліцейського. І це водночас з тим, що її обурюють коментатори нашого розслідування, що пишуть про "розстріл за корупцію". Або українці, які називають "кастрюлею" її подругу, що кинулася в ті ж самі коменти захищати родину Єлхіних", - пише далі журналіст.

Шульгат сказав, що не хотілося б закидати Марії Єлхіній схильність до подвійних стандартів, а все ж поговорити про "гелік", який купила для Єлхіних сумнівна фірма, будинок за 750 тисяч доларів, який Єлхін не показував в декларації, а ще про її роботу як податківця.

"Адже, зокрема, цією "роботою", яка раптово з’явилася незадовго до публікації нашого розслідування - Єлхін виправдовував статки своєї родини. Але чомусь на ці теми Марія Єлхіна не хоче спілкуватися. Цікаво чому?", - задався питанням журналіст.

Нагадаємо, що раніше Hromadske опублікувало розслідування, в якому йдеться, що родина полковника Нацполіції Олексія Єлхіна із червня 2021 року користується маєтком площею понад 450 кв.м у Києві.

