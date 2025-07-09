Родина полковника поліції Єлхіна орендує маєток за $750 тис. та володіє елітними авто, - ЗМІ. ВIДЕО

Родина полковника Нацполіції Олексія Єлхіна із червня 2021 року користується маєтком площею понад 450 кв.м у Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні Hromadske.

Журналісти зазначають, що Єлхін у декларації за 2021 рік про будинок не згадував.

Будинок коштує 20,7 млн грн (в перерахунку на долари тоді це було $750 тис.). За цю ціну його у травні 2021 року продала дружина підприємця Сергія Дудзяного, який працює у будівельній сфері.

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За даними видання, вже в червні 2021 року, майже одразу після продажу, будинком почала користуватися родина Єлхіна.

За фото дружини Єлхіна Марії у соцмережах журналісти встановили, що родина полковника проживає у маєтку.

"У травні 2021, за місяць до того як маєтком почали користуватися Єлхіни, будинок викупила новостворена фірма "Тененсі хаус". Компанію заснували за сім днів до того, як вона купила будинок. Фірма взяла під оселю іпотеку на 30 млн гривень. Цю іпотеку, згідно з документами в розпорядженні редакції, компанія виплатила уже за пів року.

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Нинішня директорка та власниця контори "Тененсі хаус" Олена Шевченко, до того, як очолити фірму з мільйонними активами, перебувала на обліку київського міського центру зайнятості. Схоже, отримувала допомогу по безробіттю. Спершу в розмові з hromadske жінка навіть не змогла пригадати, про який будинок йдеться", - зазначили автори розслідування.

В Олени запитали, на підставі чого будинком користувалася родина правоохоронця Олексія Єлхіна у 2021 році та де її фірма взяла гроші, щоб виплатити іпотеку. На це вона не знала, що відповісти.

Згодом вона перетелефонувала журналістам та запропонувала написати листа на юридичну адресу фірми. ЗМІ вирушило до бізнес-центру, де компанію зареєстровано, але там про неї не чули.

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"Прямо зараз будинок належить уже зовсім іншій компанії — фонду "Флеш Інвест". І з липня 2022-го Єлхін почав відображати будинок у декларації. Попри те що офіційні власники будинку змінилися, ним продовжили користуватися Єлхіни.

Олексій Єлхін не захотів особисто спілкуватися із журналістами. У відповіді на офіційний запит відправлений у Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції вказав, що не декларував у 2021 згаданий будинок, оскільки нібито родина користувалася ним менше ніж пів року. Тобто родина Єлхіних недовго там пожила, потім виїхала і знову заїхала — уже надовго. При цьому з власницею та директоркою фірми "Тененсі хаус" Оленою Шевченко, яка раніше стояла на обліку у центрі зайнятості, Єлхіни не знайомі", - додали журналісти.

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Дружина Єлхіна

За даними видання, дружина Єлхіна орендує дороговартісний автомобіль у сумнівної компанії.

Так, Mercedes-Benz G-класу 2023 року випуску Марія Єлхіна орендує у фірми "Трумекс Плюс" - це вказано у декларації посадовця. Водночас, як виявили журналісти, власниця та директорка цієї фірми - Тетяна Лиховид - працює прибиральницею на заводі з виготовлення напівфабрикатів "Похитайло" в Білій Церкві.

Hromadske намагалося дізнатися, за скільки Єлхіна орендує "ґелендваген" у компанії "Трумекс Плюс" та скільки грошей коштував фірмі сам елітний автомобіль. Однак директорка та власниця компанії Тетяна Лиховид спілкуватися із журналістами не захотіла й одразу кинула слухавку.

Журналісти поїхали за юридичною адресою компанії, але на місці про "Трумекс Плюс" нічого не знають.

Також автори розслідування зазначають, що дружина Єлхіна протягом 5 років змогла заробити 30 млн грн, проте реального бізнесу, який би міг приносити жінці значні кошти протягом багатьох років, вони не змогли знайти.

У вересні 2016 року Марія Єлхіна відкрила ФОП. Згідно з деклараціями посадовця, з 2020 до 2024 роки офіційно пані Марія заробила 29,6 млн гривень.

"hromadske звернулося із питаннями до пані Марії - як їй вдається заробляти шалені статки як підприємиця? Та наші повідомлення жінка проігнорувала", - додали вони.

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Мама Єлхіна

Мама посадовця - Ірина Єлхіна - у грудні 2024 придбала LEXUS LX 600 2022 року випуску. Таке авто нині коштує приблизно 125 тисяч доларів.

Ще одне авто придбала у 2020 році — INFINITY QX50 2018 року випуску, яке наразі коштує 25 тис. доларів.

"Також протягом 2015 та 2016 років Ірина Єлхіна набула три квартири загальною площею майже 300 квадратів у кількох київських ЖК. У той період її син уже обіймав керівну посаду в підрозділі СБУ, який опікувався економічними питаннями.

Мати офіцера встигла стати ще й земельним магнатом. У Ірини Єлхіної за останні кілька років з’явилися 40 земельних ділянок загальною площею понад 80 гектарів (це більше ніж сотня футбольних полів!) Так само як і невістка, Ірина Єлхіна відкрила ФОП. Основний вид діяльності — теж "рекламні агентства". Зареєстровані обидва ФОПи одного й того самого дня: 14 вересня 2016 року. Але інформації про будь-які послуги пані Ірини як рекламниці чи про будь-які інші послуги — ми в мережі не знайшли.

hromadske звернулося до Ірини Єлхіної із питанням, яким саме бізнесом вона займається. Однак матір посадовця поліції відповідати відмовилася", - зазначили журналісти.

Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції на запит журналістів відповів, що Mercedes дружина офіцера поліції справді орендувала в компанії "Трумекс Плюс", яка належить прибиральниці з Білої Церкви. Але це тому, що Марія Єлхіна хотіла інвестувати у розвиток цієї компанії.

"Маєток площею у майже 455 м², орендований у так само сумнівної фірми "Тененсі хаус", офіцер поліції в декларації за 2021 рік справді не вказував, оскільки нібито родина користувалася ним менше ніж пів року. Тобто родина Єлхіних недовго там пожила, потім виїхала і знову заїхала — уже надовго", - пишуть журналісти.

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