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Новини Майно полковника Нацполіції Олексія Єлхіна
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Родина полковника поліції Єлхіна орендує маєток за $750 тис. та володіє елітними авто, - ЗМІ. ВIДЕО

Родина полковника Нацполіції Олексія Єлхіна із червня 2021 року користується маєтком площею понад 450 кв.м у Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні Hromadske.

Журналісти зазначають, що Єлхін у декларації за 2021 рік про будинок не згадував.

Будинок коштує 20,7 млн грн (в перерахунку на долари тоді це було $750 тис.). За цю ціну його у травні 2021 року продала дружина підприємця Сергія Дудзяного, який працює у будівельній сфері.

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Родина полковника поліції Єлхіна користується елітним маєтком
Родина полковника поліції Єлхіна користується елітним маєтком

За даними видання, вже в червні 2021 року, майже одразу після продажу, будинком почала користуватися родина Єлхіна. 

За фото дружини Єлхіна Марії у соцмережах журналісти встановили, що родина полковника проживає у маєтку.

"У травні 2021, за місяць до того як маєтком почали користуватися Єлхіни, будинок викупила новостворена фірма "Тененсі хаус". Компанію заснували за сім днів до того, як вона купила будинок. Фірма взяла під оселю іпотеку на 30 млн гривень. Цю іпотеку, згідно з документами в розпорядженні редакції, компанія виплатила уже за пів року.

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Нинішня директорка та власниця контори "Тененсі хаус" Олена Шевченко, до того, як очолити фірму з мільйонними активами, перебувала на обліку київського міського центру зайнятості. Схоже, отримувала допомогу по безробіттю. Спершу в розмові з hromadske жінка навіть не змогла пригадати, про який будинок йдеться", - зазначили автори розслідування.

В Олени запитали, на підставі чого будинком користувалася родина правоохоронця Олексія Єлхіна у 2021 році та де її фірма взяла гроші, щоб виплатити іпотеку. На це вона не знала, що відповісти.

Згодом вона перетелефонувала журналістам та запропонувала написати листа на юридичну адресу фірми. ЗМІ вирушило до бізнес-центру, де компанію зареєстровано, але там про неї не чули.

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"Прямо зараз будинок належить уже зовсім іншій компанії — фонду "Флеш Інвест". І з липня 2022-го Єлхін почав відображати будинок у декларації. Попри те що офіційні власники будинку змінилися, ним продовжили користуватися Єлхіни.

Олексій Єлхін не захотів особисто спілкуватися із журналістами. У відповіді на офіційний запит відправлений у Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції вказав, що не декларував у 2021 згаданий будинок, оскільки нібито родина користувалася ним менше ніж пів року. Тобто родина Єлхіних недовго там пожила, потім виїхала і знову заїхала — уже надовго. При цьому з власницею та директоркою фірми "Тененсі хаус" Оленою Шевченко, яка раніше стояла на обліку у центрі зайнятості, Єлхіни не знайомі", - додали журналісти.

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Дружина Єлхіна

За даними видання, дружина Єлхіна орендує дороговартісний автомобіль у сумнівної компанії.

Родина полковника поліції Єлхіна користується елітним маєтком

Так, Mercedes-Benz G-класу 2023 року випуску Марія Єлхіна орендує у фірми "Трумекс Плюс" - це вказано у декларації посадовця. Водночас, як виявили журналісти, власниця та директорка цієї фірми - Тетяна Лиховид - працює прибиральницею на заводі з виготовлення напівфабрикатів "Похитайло" в Білій Церкві.

Hromadske намагалося дізнатися, за скільки Єлхіна орендує "ґелендваген" у компанії "Трумекс Плюс" та скільки грошей коштував фірмі сам елітний автомобіль. Однак директорка та власниця компанії Тетяна Лиховид спілкуватися із журналістами не захотіла й одразу кинула слухавку.

Журналісти поїхали за юридичною адресою компанії, але на місці про "Трумекс Плюс" нічого не знають.

Також автори розслідування зазначають, що дружина Єлхіна протягом 5 років змогла заробити 30 млн грн, проте реального бізнесу, який би міг приносити жінці значні кошти протягом багатьох років, вони не змогли знайти.

У вересні 2016 року Марія Єлхіна відкрила ФОП. Згідно з деклараціями посадовця, з 2020 до 2024 роки офіційно пані Марія заробила 29,6 млн гривень.

"hromadske звернулося із питаннями до пані Марії - як їй вдається заробляти шалені статки як підприємиця? Та наші повідомлення жінка проігнорувала", - додали вони.

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Мама Єлхіна

Мама посадовця - Ірина Єлхіна - у грудні 2024 придбала LEXUS LX 600 2022 року випуску. Таке авто нині коштує приблизно 125 тисяч доларів.

Ще одне авто придбала у 2020 році — INFINITY QX50 2018 року випуску, яке наразі коштує 25 тис. доларів.

"Також протягом 2015 та 2016 років Ірина Єлхіна набула три квартири загальною площею майже 300 квадратів у кількох київських ЖК. У той період її син уже обіймав керівну посаду в підрозділі СБУ, який опікувався економічними питаннями.

Мати офіцера встигла стати ще й земельним магнатом. У Ірини Єлхіної за останні кілька років з’явилися 40 земельних ділянок загальною площею понад 80 гектарів (це більше ніж сотня футбольних полів!) Так само як і невістка, Ірина Єлхіна відкрила ФОП. Основний вид діяльності — теж "рекламні агентства". Зареєстровані обидва ФОПи одного й того самого дня: 14 вересня 2016 року. Але інформації про будь-які послуги пані Ірини як рекламниці чи про будь-які інші послуги — ми в мережі не знайшли.

hromadske звернулося до Ірини Єлхіної із питанням, яким саме бізнесом вона займається. Однак матір посадовця поліції відповідати відмовилася", - зазначили журналісти.

Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції на запит журналістів відповів, що Mercedes дружина офіцера поліції справді орендувала в компанії "Трумекс Плюс", яка належить прибиральниці з Білої Церкви. Але це тому, що Марія Єлхіна хотіла інвестувати у розвиток цієї компанії.

"Маєток площею у майже 455 м², орендований у так само сумнівної фірми "Тененсі хаус", офіцер поліції в декларації за 2021 рік справді не вказував, оскільки нібито родина користувалася ним менше ніж пів року. Тобто родина Єлхіних недовго там пожила, потім виїхала і знову заїхала — уже надовго", - пишуть журналісти.

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Автор: 

майно (336) Нацполіція (15343)


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Топ коментарі
+29
Така багата сім'я, міг би скористатися цим і жити без бід, але ні, він вирішив служити батьківщині простим полковником нацполіції зі стандартним окладом. І таких патріотів абсолютна більшість у наших верхах!
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09.07.2025 15:06 Відповісти
+14
Эта он фсё заработал. Кровью и потом.
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09.07.2025 15:04 Відповісти
+9
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09.07.2025 15:53 Відповісти
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Эта он фсё заработал. Кровью и потом.
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09.07.2025 15:04 Відповісти
Так, коли один раз у поту намагався відкрити пляшку хеннесі, то порізав палець. Було оформлено як поранення під час виконання службових обов'язків, премія і відновлення на три місяці в Австрії
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09.07.2025 15:08 Відповісти
Треба подякувати пану полковнику за нелегку та важливу працю. Кожен день він, ризикуючи життям, громадський спокій!
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09.07.2025 15:09 Відповісти
охороняє.
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09.07.2025 15:11 Відповісти
Це точно, тільки чий це був піт і чия кров, за які отримав стільки бабла
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09.07.2025 15:13 Відповісти
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09.07.2025 15:53 Відповісти
Зверніть увагу - Трамп більше не говорить про корупцію. Бо, як ми всі знаємо, вона вся перемістилася за кордон 😁
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09.07.2025 16:36 Відповісти
Трамп отримав угоду про копалини на своїх умовах і відразу перестав вимагати вибори або боротьбу з корупцією.
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09.07.2025 16:53 Відповісти
Така багата сім'я, міг би скористатися цим і жити без бід, але ні, він вирішив служити батьківщині простим полковником нацполіції зі стандартним окладом. І таких патріотів абсолютна більшість у наших верхах!
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09.07.2025 15:06 Відповісти
нарозслідував
не мав би посад у службі та дср, то нічого добра не було б взагалі
це бонус до посад
прибуктовий бізнес - розслідувати економіку
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09.07.2025 15:40 Відповісти
керівництво усе знає та не чіпає,
бо має належну повагу, "поважає" на постійній основі
за справедливістю - усе спізжене відібрати, продати та купити дрони на фронт
мрії...
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09.07.2025 15:44 Відповісти
інстасамки тупо палять своїх любих борцунів із корумпованою злочинністю
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09.07.2025 15:46 Відповісти
кровью и потом....а потом спи..дил
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09.07.2025 15:06 Відповісти
Насмоктав
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09.07.2025 15:21 Відповісти
Той дом , що на фото: не меньш 3000000$ коштує
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09.07.2025 15:09 Відповісти
Мабуть полковник заробляти починав ще будучи лейтенантом. А що буде якщо ця чесна людина звання генерала собі прикупить
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09.07.2025 15:10 Відповісти
мєнт полковник?
ніщєброд якийсь!
он у середнього тцкашника хатинка в іспанії. у іншого квартирка в дубаях.
могли б і не смішити цими цапами відбувайлами.
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09.07.2025 15:11 Відповісти
Це не інакше, як замовне розслідування з ворожим слідом, щоб заплямувати чесне ім'я правоохоронця. Ну не може такого бути!
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09.07.2025 15:11 Відповісти
черговий правохоронитель-правопохоронець...
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09.07.2025 15:11 Відповісти
мусора воювати не навчені (с) мусорний міністр клименко - лише красти
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09.07.2025 15:15 Відповісти
ця гниль по усій країні мародерить і геноцидить Українців на крові
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09.07.2025 15:15 Відповісти
Заховали все своє цінне майно, переписавши його на підставну фірму і користуються ним нібито "орендуючи" - це щоб буряти не прийшли і не відібрали.
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09.07.2025 15:15 Відповісти
А кажуть що в держави немає грошей на дрони. Скільки із-за цього виродка загинуло наших людей і скільки території з його допомогою ворогу вдалося захопити. Чому проти звичайних громадян штрафи і покарання збільшились в тисячу разів а проти казнокрадів і зрадників покарання як були смішні такими і остались
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09.07.2025 15:18 Відповісти
% заносе.Хто крисятнича-тому обшуки і застава.
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09.07.2025 15:26 Відповісти
Якийсь скромний мусорок. А якщо глибше копнути?
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09.07.2025 15:18 Відповісти
Де браві нафронтники,чому вони його ТЦК не лякають і на нуль не відправляють і бурятами не лякають?На простого плавця через Тису,як скажені собаки нападать .
Простий смертний читає такі новини кожного дня,дивиться брехню гундосого і думає,а що захищати в цій країні.
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09.07.2025 15:23 Відповісти
на малині все зароблено, на малині.
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09.07.2025 15:26 Відповісти
Ні, тепер у тренді лохина.
(співзвучність з іншим словом випадкова)
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09.07.2025 15:30 Відповісти
перепрошую, а лохина це не дружина лоха чясом?
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09.07.2025 15:34 Відповісти
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09.07.2025 15:37 Відповісти
дякую, все позабував.,
посадили соняшники аж 5 мабуть штук, ні не для сімок,
хотіли побачити квітки, так якийсь олень прийшов вночі і злупав все під корінь, все перетоптав і насрав - ні, я таки придбаю арбалета.
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09.07.2025 15:46 Відповісти
👍
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09.07.2025 15:49 Відповісти
Ви не розумієте - то він просто свого собаку продав.
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09.07.2025 15:49 Відповісти
робив зі мною один чяс кацап і все ніяк не міг второпати як це на мові "собака" він, а не вона...
вонo і собак нашіх - все під себе налагодити хочють...
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09.07.2025 15:58 Відповісти
ягідка маленька, прибуток великий
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09.07.2025 15:27 Відповісти
"Згідно з деклараціями посадовця, з 2020 до 2024 роки офіційно пані Марія заробила 29,6 млн гривень".
Так само й у дружини генерала СБУ Вітюка несподівано прокинувся талант до підприємництва, почала заробляти мільйони як тільки чоловіка призначили на посаду очільника Департаменту кібербезпеки СБУ.
"...його дружина зареєструвала ФОП і почала отримувати значні кошти. Так, у 2022 році жінка заробила 9,4 мільйона гривень та 13,4 - у 2023-му".
Просте питання - чому ці виродки не покарані?
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09.07.2025 15:28 Відповісти
вони чесні,чесно діляться
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09.07.2025 15:29 Відповісти
Маємо наслідок обрання в президент величайшого ЗЕ! На закон про люстрацію поклав болт, привів до влади ригів з кварталівцями, які збагачуються на крові, я не дивуюсь, для чого було гасло ПЄРЄМОГА!
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09.07.2025 15:31 Відповісти
Каждому полковнику по такой полковнице! Землю крестьянам! (***, это из другой истории).
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09.07.2025 15:34 Відповісти
власниця та директорка цієї фірми - Тетяна Лиховид - працює прибиральницею на заводі з виготовлення напівфабрикатів "Похитайло" в Білій Церкві.
------------

Комік - президентом, прибиральниця - директор компанії з елітних авто. Україна - це країна можливостей!
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09.07.2025 15:34 Відповісти
Українській нарід вже давно знає,що мусарня,прокуратура,суди - найкорумповані органи держави,й тільки найвеличнійший презідент навіть про це не чув!
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09.07.2025 15:42 Відповісти
а який президент чув?
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09.07.2025 16:43 Відповісти
Здається,що ниякій.
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09.07.2025 16:48 Відповісти
я уже и не верил..что такое может быть....((.. жена у него транс???
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09.07.2025 15:48 Відповісти
Авакін з яценюком,мабуть радіють, таким статкам пересічного Поліцейського, після їх реформи??? Відчутні, значні «матеріальні здобутки», виключно, у певної ланки реформованих!?!?
Невже, він оформив і пенсію, і інвалідність, і УБД, чи встигне, він ще і «Чернобильця» посвідчення оформити!!??
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09.07.2025 15:48 Відповісти
Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції розслідує все, окрім корупції Нацполіції !
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09.07.2025 15:49 Відповісти
А ви ще дивуєтеся що згідно опитувань фсбешного зеленого виродка підтримуває 65 %... Через 1-2 роки їх буде 99 %.... Хто ще не зрозумів що цей гадьониш надав корупції державний статут... Країна вже практично внутрішньо згнила... Можливо ще є надія на хірургічну операцію, проте вона дуже примарлива...
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09.07.2025 15:51 Відповісти
не истери ты так..просто напиши что при пете такого ни разу не было
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09.07.2025 16:45 Відповісти
Байден , чому ми не в НАТО ?
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09.07.2025 15:56 Відповісти
Працівникі бюжетної сфери (вчителі, науковці, лікарі й пенсіонери), порівняно з цією солоденькою парочкою TWIX - зграя волоцюг та лохів!
Ось справжній імідж ********* "керівництва" Україною!
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09.07.2025 15:57 Відповісти
Єлхін, Єлдаков? Одні кацапські прізвища.
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09.07.2025 16:08 Відповісти
І хіба це не корупція? Хто захоче допомогати країні, в якій чиновники живуть таким чином?
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09.07.2025 16:11 Відповісти
Був кацап Йолкін, переробивсь на Єлкін😂
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09.07.2025 16:12 Відповісти
Полковник наш був народжений хватом, за все хватався.
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09.07.2025 16:15 Відповісти
Присягу давав😳
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09.07.2025 16:17 Відповісти
Чи має піти в відставку Клименко, та ні він потужний менеджер- мініст МВС!!! Він знає куди заносити В ОП...
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09.07.2025 16:17 Відповісти
А зєля тут не при справах?
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09.07.2025 16:27 Відповісти
Нами не керують українці.

Ані етнічно, ані духом. У владі переважають:

• космополіти, невігласи та манкурти, які ненавидять все українське

• представники меншин, які лобіюють зовнішні інтереси

• агенти впливу, які знищують національну ідентичність через закони, бюджети, ЗМІ

Ми маємо державу, в якій українець - не захищений, не представлений і не бажаний.

Це не дрібна помилка. Це злочин проти державотворчої нації.

Українці, прокидайтесь, бо проспимо українську Україну!!!
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09.07.2025 16:17 Відповісти
Вже проспали... Раніше потрібно було прокидатися..
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09.07.2025 16:45 Відповісти
Тільки буду бачити звернення наших військових на придбання дронів, сайстерень, авто посилатиму їм силку на цей матеріал.
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09.07.2025 16:18 Відповісти
Охрініли? То вища каста, ті, що воювати не навчені.
А ну бігом до ТЦК, там у сирського новий план наступу.
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09.07.2025 16:30 Відповісти
******** так прібарахлілся лєгавий таваріщ палковнік . а якщо добре потрусити родичів міністра мвс і його самого --- чому допоки журналісти роззслідувачі ****** отаких істот в гівно не натовчуть то вони отримують ордени і посади ---- чим займається відділ внутрішньоі безпеки мвс і ***** він взагалі потрібен ???????
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09.07.2025 16:31 Відповісти
Гарні пайки та соцпакети в поліції( правда не для всіх).
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09.07.2025 16:33 Відповісти
Українці!
Ми свідки унікального історичного явища, хто був ні ким,
тей за 6 років при владі став усим!
По суті Україна йде не до євроінтеграції, а вона прийшла до раннього цивілізованого феодалізму з його дикими правилами: є вельможі-феодали (крадії коштів без здобутків для України), та є Народ України, - перетоврений першими на безправне
й безмовне бидло!
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09.07.2025 16:34 Відповісти
Я їх ненавиджу, тих паскуд хто пробрався до владних кабінетів, тих хто зневадає підлеглих, тих хто зробив їх рабами мовчазними щодо керівників і цепними псами щодо людей, звичайно не всіх. Але і мала доля отаких паскуд в очах народу звичайне життя звичайних правоохоронців які працюють чесно і сумлінно.
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09.07.2025 16:34 Відповісти
Все американские шерифы сейчас поняли ,что лоханулись!!
Надо было устраиваться на работу
В НАЦПОЛИЦИЮ УКРАИНЫ
Welcome, guys!
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09.07.2025 16:40 Відповісти
А тепер уявіть - скільки шкоди принесло це створіння державі на своїй посаді, і скільки таких паразитів крім всього з космічними окладами там гріються! Де ДБР, НАБУ, САП??? Всі на цьому гріються, тому і «не бачать»! А цих глитаїв треба на вишку!
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09.07.2025 16:49 Відповісти
і тепер розкажіть пересічним за що і за кого вони повинні йти воювати, гинути, ставати каліками щоб оця вся навочок чиновницько-ментовська і їх хвойди жили в розкоші, щоб кацапи не прийшли і не конфіскували їх розкішні маєтки і авто???
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09.07.2025 16:51 Відповісти
 
 