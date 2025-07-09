Семья полковника полиции Елхина арендует особняк за $750 тыс. и владеет элитными авто, - СМИ. ВИДЕО

Семья полковника Нацполиции Алексея Елхина с июня 2021 года пользуется домом площадью более 450 кв.м в Киеве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании Hromadske.

Журналисты отмечают, что Елхин в декларации за 2021 год о доме не упоминал.

Дом стоит 20,7 млн грн (в пересчете на доллары тогда это было $750 тыс.). За эту цену его в мае 2021 года продала жена предпринимателя Сергея Дудзяного, который работает в строительной сфере.

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По данным издания, уже в июне 2021 года, почти сразу после продажи, домом начала пользоваться семья Елхина.

По фото жены Елхина, Марии, в соцсетях журналисты установили, что семья полковника проживает в доме.

"В мае 2021, за месяц до того, как домом начали пользоваться Елхины, дом выкупила новосозданная фирма "Тененси хаус". Компанию основали за семь дней до того, как она купила дом. Фирма взяла под дом ипотеку на 30 млн гривен. Эту ипотеку, согласно документам в распоряжении редакции, компания выплатила уже через полгода.

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"Нынешняя директор и владелица конторы "Тененси хаус" Елена Шевченко, до того, как возглавить фирму с миллионными активами, состояла на учете киевского городского центра занятости. Похоже, получала пособие по безработице. Сначала в разговоре с hromadske женщина даже не смогла вспомнить, о каком доме идет речь", - отметили авторы расследования.

У Елены спросили, на основании чего домом пользовалась семья правоохранителя Алексея Елхина в 2021 году, и где ее фирма взяла деньги, чтобы выплатить ипотеку. На это она не знала, что ответить.

Впоследствии, она перезвонила журналистам и предложила написать письмо на юридический адрес фирмы. СМИ отправилось в бизнес-центр, где компания зарегистрирована, но там о ней не слышали.

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"Прямо сейчас дом принадлежит уже совсем другой компании - фонду "Флеш Инвест". И с июля 2022-го Елхин начал отражать дом в декларации. Несмотря на то, что официальные владельцы дома изменились, им продолжили пользоваться Елхины.

Алексей Елхин не захотел лично общаться с журналистами. В ответе на официальный запрос, отправленный в Департамент стратегических расследований Нацполиции, указал, что не декларировал в 2021-м упомянутый дом, поскольку якобы семья пользовалась им менее полугода. То есть семья Елхиных недолго там пожила, потом выехала и снова заехала - уже надолго. При этом с владелицей и директором фирмы "Тененси хаус" Еленой Шевченко, которая ранее стояла на учете в центре занятости, Елхины не знакомы", - добавили журналисты.

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Жена Елхина

По данным издания, жена Елхина арендует дорогостоящий автомобиль у сомнительной компании.

Так, Mercedes-Benz G-класса 2023 года выпуска Мария Елхина арендует у фирмы "Трумекс Плюс" - это указано в декларации чиновника. В то же время, как обнаружили журналисты, владелица и директор этой фирмы - Татьяна Лиховид - работает уборщицей на заводе по изготовлению полуфабрикатов "Похитайло" в Белой Церкви.

Hromadske пыталось узнать, за сколько Елхина арендует "гелендваген" у компании "Трумекс Плюс" и сколько денег стоил фирме сам элитный автомобиль. Однако директор и владелица компании Татьяна Лиховид общаться с журналистами не захотела и сразу бросила трубку.

Журналисты поехали по юридическому адресу компании, но на месте о "Трумекс Плюс" ничего не знают.

Также авторы расследования отмечают, что жена Елхина в течение 5 лет смогла заработать 30 млн грн, однако реального бизнеса, который бы мог приносить женщине значительные средства в течение многих лет, они не смогли найти.

В сентябре 2016 года Мария Елхина открыла ФОП. Согласно декларациям чиновника, с 2020 до 2024 года официально Мария заработала 29,6 млн гривен.

"Hromadske обратилось с вопросами к Марии: как ей удается зарабатывать огромное состояние как предпринимательница? Но наши сообщения женщина проигнорировала", - добавили они.

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Мама Елхина

Мама чиновника - Ирина Елхина - в декабре 2024 года приобрела LEXUS LX 600 2022 года выпуска. Такое авто сейчас стоит примерно 125 тысяч долларов.

Еще одно авто приобрела в 2020 году - INFINITY QX50 2018 года выпуска, которое сейчас стоит 25 тыс. долларов.

"Также в течение 2015 и 2016 годов Ирина Елхина приобрела три квартиры общей площадью почти 300 квадратов в нескольких киевских ЖК. В тот период ее сын уже занимал руководящую должность в подразделении СБУ, которое занималось экономическими вопросами.

Мать офицера успела стать еще и земельным магнатом. У Ирины Елхиной за последние несколько лет появились 40 земельных участков общей площадью более 80 гектаров (это больше чем сотня футбольных полей!) Так же, как и невестка, Ирина Елхина открыла ФОП. Основной вид деятельности - тоже "рекламные агентства". Зарегистрированы оба ФОП в один и тот же день: 14 сентября 2016 года. Но информации о каких-либо услугах госпожи Ирины, как рекламщицы, или о любых других услугах мы в сети не нашли.

Hromadske обратилось к Ирине Елхиной с вопросом, каким именно бизнесом она занимается. Однако мать чиновника полиции отвечать отказалась", - отметили журналисты.

Департамент стратегических расследований Нацполиции на запрос журналистов ответил, что Mercedes жена офицера полиции действительно арендовала у компании "Трумекс Плюс", которая принадлежит уборщице из Белой Церкви. Но это потому, что Мария Елхина хотела инвестировать в развитие этой компании.

"Дом площадью почти 455 м², арендованный у такой же сомнительной фирмы "Тененси хаус", офицер полиции в декларации за 2021 год действительно не указывал, поскольку якобы семья пользовалась им менее полугода. То есть семья Елхиных недолго там пожила, потом выехала и снова заехала - уже надолго", - пишут журналисты.

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