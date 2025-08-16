"Я живу свою лучшую жизнь, мне плевать на всех": жена полковника Нацполиции Елхина, которая арендует дорогое имущество у сомнительных фирм, отреагировала на расследование hromadske, - Шульгат

Жена главного оперуполномоченного Департамента стратегических расследований Нацполиции Алексея Елхина, Мария, которая имея сомнительные доходы, арендует элитный дом и автомобиль Mercedes-Benz G класса, в своей программе отреагировала на факты выявленные hromadske относительно элитного имущества в пользовании семьи.

Об этом в соцсети фейсбук сообщил журналист hromadske Евгений Шульгат

Он напомнил о расследовании, которое касалось полковника департамента стратегических расследований Нацполиции Алексея Елхина и его родственников.

"В самом расследовании речь шла, в частности, об имении за 750 тысяч долларов, и гелик за более чем 200 тысяч долларов, записанные на сомнительные компании. Мария Елхина, как и ее муж, не находит времени для журналистов, чтобы дать ответы относительно лакшери жизни их семьи, но вот женщина запустила свою персональную программу, где она выступает в роли ведущей, а среди спикеров врач и психолог", - пишет Шульгат.

"Я живу свою лучшую жизнь, мне плевать на всех, кому надо я показала (средний палец) и до свидания! До свидания телевидение!" Так жена полицейского, полковника Алексея Елхина - Мария - реагирует на факты выявленные hromadske относительно элитного имущества в пользовании семьи. Правда из контекста разговора не до конца понятно: это она адресует редакции или украинцам, которые комментировали состояние Елхиных в соцсетях", - рассказал журналист.

Он добавил, что в разговоре на 70 минут Мария Елхина делилась разными мыслями.

"Но больше всего мне запомнилась ее цитата: "Моя любимая пословица, ну или не пословица, хрен его знает, может я это из села привезла - слабый скот на убой", - это женщина говорит в отношении людей, которые не смогли "правильно" устроиться в жизни. Очень интересная позиция жены полицейского. И это одновременно с тем, что ее возмущают комментаторы нашего расследования, пишущие о "расстреле за коррупцию". Или украинцы, которые называют "кастрюлей" ее подругу, бросившуюся в те же самые комменты защищать семью Елхиных", - пишет далее журналист.

Шульгат сказал, что не хотелось бы упрекать Марию Елхину в склонности к двойным стандартам, а все же поговорить о "гелике", который купила для Елхиных сомнительная фирма, доме за 750 тысяч долларов, который Елхин не показывал в декларации, а еще о ее работе как налоговика.

"Ведь, в частности, этой "работой", которая внезапно появилась незадолго до публикации нашего расследования - Елхин оправдывал состояние своей семьи. Но почему-то на эти темы Мария Елхина не хочет общаться. Интересно почему?", - задался вопросом журналист.

Напомним, что ранее Hromadske опубликовало расследование, в котором говорится, что семья полковника Нацполиции Алексея Елхина с июня 2021 года пользуется имением площадью более 450 кв.м в Киеве.

