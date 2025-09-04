Жилье бизнес-класса и более 7,8 млн грн в банке: САП просит конфисковать активы руководительницы одного из управлений образования РГА Киева
На основании материалов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и доказательств, самостоятельно собранных прокурором САП, в Высший антикоррупционный суд подан иск о признании необоснованными и взыскании в доход государства активов на сумму более 7,8 млн грн, приобретенных начальницей подразделения одной из районных в городе Киеве государственных администраций.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Установлено, что в течение 2020-2025 годов должностное лицо получило и распорядилось средствами в сумме 3,185 млн грн, находившихся на ее собственном банковском счете, которые, учитывая требования Закона Украины "О предотвращении коррупции", не могут считаться приобретенными за счет законных доходов.
Также в этот же период мать должностного лица приобрела в собственность квартиру стоимостью 4,65 млн грн в жилом комплексе бизнес-класса, расположенном недалеко от центра города Киева.
Не имели достаточных законных доходов
Несмотря на отсутствие подтвержденных фактов проживания в квартире, прокурор САП получил доказательства приобретения этого имущества по поручению должностного лица и возможности совершать с ней действия, тождественные праву распоряжения.
Анализ официальных доходов и расходов семьи показал, что они не имели достаточных законных доходов для приобретения этих активов.
Учитывая изложенное, прокурор обратился в суд с иском о взыскании со служебного лица активов, законность происхождения которых вызывает обоснованное сомнение, в доход государства. Также по заявлению прокурора судом в порядке обеспечения иска наложен арест на спорную недвижимость и другое имущество ответчика.
По данным Центра противодействия коррупции, речь идет о начальнице управления образования Днепровского района Киева Наталье Иваниной.
Дадуть заставу в 100млн, потім знизять до 10тис... Ну і, звісно, дадуть втекти.
Це ж не охоронці з заставою в (майже) півмільйона, коли знижують до 400 тис....
Он Крупі з 500млн знизили до 20млн... Хоча факти на реальному відео - неспростовні (на відміну від флешуи ФСБ, яка була змонтована разів *нцять).
З ким реально бореться дєрьмаківська влада видно неозброєним оком (якщо вмієш користуватися тим, що в середині черепу є). "По діях їх впізнаєш ти їх" (с)
Он, служками прийшли служити у ВРУ та поправити своє нікчемне матеріальне становище, ціла моноШобла! Злидні злиднями у 2019 році, аброхамій з разумковим і богданом та рябошапка, можуть і їх усіх, довідки з податкової надати, а у 2025 році, он які заможні, усією монобільшістю виявилися! Стефанчуки з гетьманцевим і новим Генпрокурором, можуть підтвердити, як все змінилося в монобільші рази!