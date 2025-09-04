Жилье бизнес-класса и более 7,8 млн грн в банке: САП просит конфисковать активы руководительницы одного из управлений образования РГА Киева

На основании материалов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и доказательств, самостоятельно собранных прокурором САП, в Высший антикоррупционный суд подан иск о признании необоснованными и взыскании в доход государства активов на сумму более 7,8 млн грн, приобретенных начальницей подразделения одной из районных в городе Киеве государственных администраций.

Установлено, что в течение 2020-2025 годов должностное лицо получило и распорядилось средствами в сумме 3,185 млн грн, находившихся на ее собственном банковском счете, которые, учитывая требования Закона Украины "О предотвращении коррупции", не могут считаться приобретенными за счет законных доходов.

Также в этот же период мать должностного лица приобрела в собственность квартиру стоимостью 4,65 млн грн в жилом комплексе бизнес-класса, расположенном недалеко от центра города Киева.

Не имели достаточных законных доходов

Несмотря на отсутствие подтвержденных фактов проживания в квартире, прокурор САП получил доказательства приобретения этого имущества по поручению должностного лица и возможности совершать с ней действия, тождественные праву распоряжения.

Анализ официальных доходов и расходов семьи показал, что они не имели достаточных законных доходов для приобретения этих активов.

Учитывая изложенное, прокурор обратился в суд с иском о взыскании со служебного лица активов, законность происхождения которых вызывает обоснованное сомнение, в доход государства. Также по заявлению прокурора судом в порядке обеспечения иска наложен арест на спорную недвижимость и другое имущество ответчика.

По данным Центра противодействия коррупции, речь идет о начальнице управления образования Днепровского района Киева Наталье Иваниной.