РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9811 посетитель онлайн
Новости
389 2

Жилье бизнес-класса и более 7,8 млн грн в банке: САП просит конфисковать активы руководительницы одного из управлений образования РГА Киева

сап

На основании материалов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и доказательств, самостоятельно собранных прокурором САП, в Высший антикоррупционный суд подан иск о признании необоснованными и взыскании в доход государства активов на сумму более 7,8 млн грн, приобретенных начальницей подразделения одной из районных в городе Киеве государственных администраций.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что в течение 2020-2025 годов должностное лицо получило и распорядилось средствами в сумме 3,185 млн грн, находившихся на ее собственном банковском счете, которые, учитывая требования Закона Украины "О предотвращении коррупции", не могут считаться приобретенными за счет законных доходов.

Также в этот же период мать должностного лица приобрела в собственность квартиру стоимостью 4,65 млн грн в жилом комплексе бизнес-класса, расположенном недалеко от центра города Киева.

Не имели достаточных законных доходов

Несмотря на отсутствие подтвержденных фактов проживания в квартире, прокурор САП получил доказательства приобретения этого имущества по поручению должностного лица и возможности совершать с ней действия, тождественные праву распоряжения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАБУ сообщило о подозрении экс-главе департамента СБУ Витюку. Его жена получала средства от фигурантов коррупционного дела в "Укрзализныце"

Анализ официальных доходов и расходов семьи показал, что они не имели достаточных законных доходов для приобретения этих активов.

Учитывая изложенное, прокурор обратился в суд с иском о взыскании со служебного лица активов, законность происхождения которых вызывает обоснованное сомнение, в доход государства. Также по заявлению прокурора судом в порядке обеспечения иска наложен арест на спорную недвижимость и другое имущество ответчика.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я живу свою лучшую жизнь, мне плевать на всех": жена полковника Нацполиции Елхина, которая арендует дорогое имущество у сомнительных фирм, отреагировала на расследование hromadske, - Шульгат

По данным Центра противодействия коррупции, речь идет о начальнице управления образования Днепровского района Киева Наталье Иваниной.

Автор: 

конфискация (604) САП (2301) незаконное обогащение (157)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
РДА? Це ж призначенці Банкової.
Дадуть заставу в 100млн, потім знизять до 10тис... Ну і, звісно, дадуть втекти.
Це ж не охоронці з заставою в (майже) півмільйона, коли знижують до 400 тис....
Он Крупі з 500млн знизили до 20млн... Хоча факти на реальному відео - неспростовні (на відміну від флешуи ФСБ, яка була змонтована разів *нцять).
З ким реально бореться дєрьмаківська влада видно неозброєним оком (якщо вмієш користуватися тим, що в середині черепу є). "По діях їх впізнаєш ти їх" (с)
показать весь комментарий
04.09.2025 19:56 Ответить
Ось так завжди, отримала, як змогла і чим змогла, державну посаду, як тільки могла, колядувала, засівала, меланкувала, використовуючи службове становище, аж ось тобі, має!?!?
Он, служками прийшли служити у ВРУ та поправити своє нікчемне матеріальне становище, ціла моноШобла! Злидні злиднями у 2019 році, аброхамій з разумковим і богданом та рябошапка, можуть і їх усіх, довідки з податкової надати, а у 2025 році, он які заможні, усією монобільшістю виявилися! Стефанчуки з гетьманцевим і новим Генпрокурором, можуть підтвердити, як все змінилося в монобільші рази!
показать весь комментарий
04.09.2025 20:06 Ответить
 
 