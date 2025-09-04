УКР
Новини Атака безпілотників
Україну атакують російські "шахеди", - Повітряні Сили

шахеди

Ввечері 4 вересня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це пишуть Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.

Рух ударних безпілотників

  • Сумська область (Шосткінський та Конотопський райони), Харківська область (Богодухівський район) - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
  • Сумська область (Роменський район), Харківська область(Харківський район) - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
  • БпЛА на півночі Сумщини, курс на Чернігівщину

Дивіться: Четверо людей поранені внаслідок атаки безпілотника на Запоріжжя. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

безпілотник (4801) Повітряні сили (2987) Шахед (1431) війна в Україні (6009)
та немає чого боятись. в нас є ешелонований захист від сирського. і купа ракет від зеленського. фламінго, дикий нептун, що там ще? пердулині супутники та ще купа захисту від чмута та лачєнкова.... все добре в нас.
04.09.2025 20:39 Відповісти
Та що там ешолонований захист чи рожеві фламінго, ввечері потужний зе. запише відосик як завжди це буде "асиметрична відповідь"
04.09.2025 20:44 Відповісти
Атас! БПЛА летят! Всем по подвалам! А если серьезно как может жить страна под постоянными обстрелами? Ответ НИКАК! Люди как зомби ходят. За коммуналку долг по стране более 100 мидллиардов. Постоянные взрывы руины и трупы. Взрывы руины и трупы. А по телевизору скажут про перемогу! А за окном взрывы руины и трупы! А по телевизору "перемога"
04.09.2025 20:59 Відповісти
Давно не було гідної відповіді по рашиським стратегічним об'єктах і логістиці, на рашиський терор має бути адекватна відповідь.
04.09.2025 21:13 Відповісти
 
 