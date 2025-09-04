Україну атакують російські "шахеди", - Повітряні Сили
Ввечері 4 вересня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це пишуть Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.
Рух ударних безпілотників
- Сумська область (Шосткінський та Конотопський райони), Харківська область (Богодухівський район) - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
- Сумська область (Роменський район), Харківська область(Харківський район) - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
- БпЛА на півночі Сумщини, курс на Чернігівщину
