РУС
Атака беспилотников
Украину атакуют российские "шахеды", - Воздушные Силы

шахеди

Вечером 4 сентября россияне запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом пишут Воздушные Силы, передает Цензор.НЕТ.

Движение ударных беспилотников

  • Сумская область (Шостинский и Конотопский районы), Харьковская область (Богодуховский район) - угроза применения врагом ударных БпЛА.
  • Сумская область (Роменский район), Харьковская область (Харьковский район) - угроза применения врагом ударных БпЛА.
  • БпЛА на севере Сумщины, курс на Черниговщину

Смотрите: Четыре человека ранены в результате атаки беспилотника на Запорожье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

беспилотник (4188) Воздушные силы (2646) Шахед (1428) война в Украине (5965)
+4
та немає чого боятись. в нас є ешелонований захист від сирського. і купа ракет від зеленського. фламінго, дикий нептун, що там ще? пердулині супутники та ще купа захисту від чмута та лачєнкова.... все добре в нас.
04.09.2025 20:39 Ответить
+3
Та що там ешолонований захист чи рожеві фламінго, ввечері потужний зе. запише відосик як завжди це буде "асиметрична відповідь"
04.09.2025 20:44 Ответить
+1
Атас! БПЛА летят! Всем по подвалам! А если серьезно как может жить страна под постоянными обстрелами? Ответ НИКАК! Люди как зомби ходят. За коммуналку долг по стране более 100 мидллиардов. Постоянные взрывы руины и трупы. Взрывы руины и трупы. А по телевизору скажут про перемогу! А за окном взрывы руины и трупы! А по телевизору "перемога"
04.09.2025 20:59 Ответить
