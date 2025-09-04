1 543 14
Украину атакуют российские "шахеды", - Воздушные Силы
Вечером 4 сентября россияне запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом пишут Воздушные Силы, передает Цензор.НЕТ.
Движение ударных беспилотников
- Сумская область (Шостинский и Конотопский районы), Харьковская область (Богодуховский район) - угроза применения врагом ударных БпЛА.
- Сумская область (Роменский район), Харьковская область (Харьковский район) - угроза применения врагом ударных БпЛА.
- БпЛА на севере Сумщины, курс на Черниговщину
Олександр Іванович Паламарчук
04.09.2025 20:39
Дмитро #611789
04.09.2025 20:44
Tiger Shark
04.09.2025 20:59
Олександр Іванович Паламарчук
04.09.2025 20:39
Дмитро #611789
04.09.2025 20:44
Tiger Shark
04.09.2025 20:59
віктор федорович #394174
04.09.2025 21:26
Tiger Shark
04.09.2025 21:32
віктор федорович #394174
04.09.2025 21:34
Tiger Shark
04.09.2025 21:43
віктор федорович #394174
04.09.2025 21:47
Tiger Shark
04.09.2025 21:54
віктор федорович #394174
04.09.2025 22:11
Tiger Shark
04.09.2025 22:14
віктор федорович #394174
04.09.2025 22:20
uray895
04.09.2025 21:42
Володимир Омельянов
04.09.2025 21:13
